SUA cer Europei să elibereze rezervele de motorină. Washingtonul vrea o soluție pentru prețurile în creștere

Prețurile la motorină pun presiune pe Europa și SUA, iar Washingtonul caută soluții pentru a calma piața. Reprezentanții SUA și UE au discutat joi, la reuniunea G20 de la Milwaukee, despre eliberarea rezervelor europene, în timp ce Donald Trump analizează restricționarea exporturilor americane pentru reducerea prețurilor interne.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat, joi, că a discutat cu reprezentantul SUA pentru comerț, Jamieson Greer, despre deficitul de aprovizionare cu motorină și creșterea prețurilor.

Oficialul european a transmis că Europa își dorește o abordare coordonată pentru reducerea prețurilor. Sefcovic le-a spus jurnaliștilor, în marja reuniunii miniștrilor Comerțului din G20, desfășurată la Milwaukee, că orice decizie privind restricționarea exporturilor de motorină ar fi neașteptată și ar avea efecte negative asupra performanței economice a Europei.

La rândul său, Greer a declarat că a discutat cu mai mulți omologi europeni despre necesitatea ca statele europene să elibereze motorină din rezervele lor de urgență.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Greer a explicat că unele țări europene dețin rezerve de motorină și că, în opinia Administrației Trump, acestea ar putea elibera o parte din stocuri dacă apreciază că există o creștere bruscă a prețurilor în Europa, unde combustibilul este mai scump.

Un raport publicat, joi, de agenția de presă Reuters arată că Administrația Trump a cerut Germaniei și Franței să elibereze motorină din rezervele lor de urgență, pentru a contribui la calmarea prețurilor globale ale combustibililor. Potrivit raportului, Washingtonul a avertizat că, în caz contrar, ar putea impune o interdicție asupra exporturilor americane de motorină.

Întrebat despre informațiile prezentate în raport, Greer a confirmat că a purtat astfel de discuții cu omologul său francez la Milwaukee. Oficialul american a precizat că a avut cu acesta o conversație pe care a descris-o drept foarte bună și că, deși niciunul dintre ei nu este ministru al Energiei, ambii ocupă funcții în domeniul comerțului. Greer a explicat că i-a prezentat oficialului francez ideea discutată în Statele Unite și că Washingtonul își dorește un răspuns colaborativ la problema creșterii prețurilor la motorină.

„Am vorbit ieri cu omologul meu francez. O conversaţie foarte bună. Nici el, nici eu, nu suntem miniştri ai Energiei, dar suntem miniştri ai Comerţului, aşa că l-am anunţat că aceasta este o idee pe care o avem în SUA. Ne-ar plăcea să avem un răspuns colaborativ la această problemă. Asta este ceea ce ne-am dori să se întâmple”, a afirmat Greer.

Informațiile apar în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea interzicerii exporturilor de motorină, în încercarea de a reduce prețurile pe piața americană înaintea alegerilor din noiembrie.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat, cu o zi în urmă, că administrația SUA se așteaptă ca Europa să anunțe în curând noi livrări de motorină. Wright a explicat că piața se confruntă cu numeroase perturbări, după reducerea unei părți din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, în condițiile în care autoritățile americane încearcă să le reia, precum și după diminuarea exporturilor de motorină din China.

„Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deşi lucrăm la reluarea acestora, şi am pierdut exporturile de motorină din China. Aşadar, există numeroase întreruperi”, a spus Wright.

Un oficial de la Palatul Elysee a declarat că președintele Franței, Emmanuel Macron, și Trump nu au discutat despre această problemă în timpul întâlnirii de săptămâna trecută, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU de la New York. Totuși, oficialul a precizat că Macron va convoca o videoconferință a liderilor statelor G7 pentru a discuta despre creșterea prețurilor la combustibili și disponibilitatea globală a produselor rafinate. Discuțiile ar urma să vizeze inclusiv coordonarea eliberării unor rezerve, în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie.