Vești proaste pentru șoferi în 2027. Avertismentul Goldman Sachs pentru piața carburanților

Prețul motorinei ar putea rămâne la niveluri ridicate pe tot parcursul anului 2027, potrivit unei analize Goldman Sachs citate de CNBC. Banca americană indică drept principală problemă capacitatea globală insuficientă de rafinare, într-un moment în care cererea ar urma să își revină. Presiunea este amplificată de nivelul redus al stocurilor și de necesitatea refacerii rezervelor de produse petroliere.

Prețurile motorinei ar trebui să se mențină la niveluri suficient de ridicate pentru a tempera consumul, în condițiile în care capacitatea de producție a rafinăriilor nu poate susține o creștere puternică a cererii, potrivit estimărilor Goldman Sachs. Banca apreciază că piața va avea nevoie și anul viitor de o anumită limitare a consumului pentru a evita accentuarea dezechilibrului dintre cerere și ofertă.

„Trebuie să menţinem preţurile produselor suficient de ridicate pentru ca o anumită reducere a cererii să continue şi anul viitor”, a declarat Nikhil Bhandari, codirector al departamentului de cercetare pentru resurse naturale din Asia-Pacific al Goldman Sachs.

Goldman Sachs estimează că marjele de rafinare pentru motorină și combustibilul destinat aviației vor depăși, în medie, 40 de dolari pe baril în 2027. Indicatorul reprezintă diferența dintre prețurile produselor petroliere rafinate și cele ale țițeiului. Nivelul prognozat este de peste două ori mai mare decât valoarea considerată obișnuită, de aproximativ 20 de dolari pe baril.

Prognoza este formulată în contextul în care banca americană se așteaptă ca prețul petrolului Brent să se stabilizeze în jurul pragului de 80 de dolari pe baril. Evoluția ar urma să aibă loc pe măsură ce transporturile de țiței prin Strâmtoarea Hormuz revin treptat la normal.

O revenire a cererii în 2027 ar putea obliga rafinăriile la nivel mondial să își folosească instalațiile într-o proporție nemaiîntâlnită în ultimele două decenii, avertizează Nikhil Bhandari. Presiunea asupra capacității de producție este accentuată de reducerile înregistrate în mai multe regiuni importante.

Goldman Sachs estimează că 2026 va marca un nou an de contracție pentru capacitatea globală de rafinare. În cazul instalațiilor aflate în afara Chinei, banca anticipează o diminuare netă a capacității cu aproximativ 300.000 de barili pe zi.

Situația este complicată și de indisponibilitatea unei părți importante a infrastructurii din Orientul Mijlociu. Aproximativ două milioane de barili pe zi din capacitatea de rafinare a regiunii rămân în afara pieței. În paralel, avarierea unor instalații din Rusia a redus suplimentar oferta disponibilă de motorină.

Rafinăriile din Statele Unite au funcționat la niveluri ridicate pentru a compensa pierderile de capacitate din alte regiuni. Unele dintre acestea vor trebui însă să efectueze lucrări de întreținere care au fost amânate, ceea ce va determina o reducere temporară a producției.

Nivelul stocurilor reprezintă o altă sursă importantă de presiune pentru piața produselor petroliere, în condițiile în care rezervele disponibile s-au diminuat. Potrivit unui raport Goldman Sachs publicat la 21 septembrie, stocurile globale ar putea încheia anul 2026 sub cel mai redus nivel al zilelor de consum acoperite de rezerve consemnat din 2015.

Baden Moore, analist pentru energie și resurse la CLSA, apreciază că reducerea recentă a consumului nu indică neapărat dispariția definitivă a unei părți din cerere. Echilibrarea pieței a fost posibilă prin mai multe măsuri adoptate de companii și guverne, printre care reducerea stocurilor, folosirea rezervelor existente, limitarea consumului și optimizarea activității rafinăriilor.

Refacerea rezervelor consumate în această perioadă va trebui realizată simultan cu acoperirea necesarului curent de produse petroliere. Potrivit estimării analistului, acest proces ar putea dura până la doi ani.

Presiunile asupra pieței au determinat statele G7 să convină vineri asupra eliberării a 100 de milioane de barili de țiței și produse rafinate din rezerve. Cantitățile urmează să ajungă pe piață pe parcursul a patru luni, iar în primele 20 de zile este prevăzută inclusiv eliberarea unei cantități substanțiale de motorină.

Reacția pieței a fost rapidă după anunțarea măsurii. Contractele futures pentru motorină tranzacționate pe piața europeană au scăzut cu 5,75%, însă analiștii estimează că efectul intervenției asupra prețurilor nu se va menține pe termen lung.

Folosirea rezervelor strategice poate reduce presiunile imediate asupra aprovizionării, dar nu rezolvă problemele structurale care afectează piața, potrivit directorului general al Saudi Aramco, Amin Nasser. Acesta a declarat luni că rezervele de urgență ar putea ajuta piața să traverseze perioada de iarnă, fără să elimine însă dificultățile existente în sistemul de aprovizionare.

Baden Moore a explicat, la rândul său, că eliberarea rezervelor oferă doar o soluție temporară pentru dezechilibrele actuale și nu rezolvă deficitul de stocuri. Mai mult, cantitățile utilizate în prezent vor trebui înlocuite ulterior, ceea ce va genera o nouă sursă de cerere pe piață.

Bernard Aw, economist-șef pentru Asia-Pacific la Coface, a apreciat că măsurile bazate pe utilizarea rezervelor pot avea un efect temporar asupra pieței, însă nu modifică problemele structurale care stau la baza dezechilibrului dintre ofertă și cerere.