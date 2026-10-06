Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru ieftinirea motorinei! Casa Albă autorizează temporar utilizarea motorinei roșii pe drumurile publice

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat luni seară, în Nebraska, un ordin executiv destinat să reducă prețurile la motorină. Decizia ieftinește carburantul prin eliminarea temporară a taxelor federale și autorizarea folosirii pe drumurile publice a motorinei roșii.

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat, luni seară, un ordin executiv menit să reducă prețurile la motorină, aflate aproape de un nivel record, prin eliminarea restricțiilor aplicate carburantului mai ieftin.

În cadrul unui eveniment de campanie desfășurat în Nebraska, stat puternic afectat de scumpirea carburanților, acesta a declarat că măsura va permite oricărei persoane să achiziționeze motorină roșie scutită de taxe, indiferent de motiv. Totodată, după semnarea documentului care nu fusese încă publicat, președintele a susținut că ordinul va contribui și la diminuarea costurilor pentru toate categoriile de bunuri, inclusiv pentru produsele alimentare.

Motorina marcată cu roșu este identică din punct de vedere tehnic cu motorina obișnuită, deosebirea fiind că este scutită de taxe și colorată pentru a indica utilizarea ei exclusivă în regim off-road, precum în agricultură sau industrie.

Permiterea utilizării pe scară largă a acestui carburant neimpozitat ar putea sprijini șoferii de camioane confruntați cu o creștere fără precedent a prețului motorinei, cauzată de conflictul din Iran și accentuată de atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, precum și de restricțiile la export impuse de China. Măsura ar veni în ajutorul fermierilor care depind de transportul rutier pentru distribuția produselor pe piață și pentru aprovizionarea cu îngrășăminte sau alte resurse necesare.

În declarațiile sale, Donald Trump a arătat că vehiculele agricole și utilajele de construcții folosesc de mult timp motorină roșie, menționând că aceasta este identică cu motorina standard.

Conform unei note informative publicate de Casa Albă, ordinul va autoriza temporar folosirea pe drumurile publice a motorinei destinate inițial regimului off-road și va amâna aplicarea taxei federale, având ca scop reducerea costurilor pentru populație.