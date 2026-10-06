SUA testează tehnologii antidronă la granița cu Mexicul. Armata urmărește lecțiile din Ucraina

Armata SUA testează tehnologii antidronă în zona frontierei dintre Statele Unite și Mexic, în încercarea de a-și consolida apărarea împotriva amenințării tot mai mari reprezentate de utilizarea dronelor de către carteluri. În același timp, armata americană urmărește să reproducă ritmul rapid al inovațiilor de pe câmpul de luptă observate în războiul din Ucraina împotriva Rusiei.

În cadrul exercițiului Falcon Peak, organizat în septembrie în Arizona de US Northern Command, militarii americani au urmărit demonstrații realizate de companii din industria de apărare. Acestea au prezentat radare, drone interceptoare, sisteme autonome cu arme de foc și alte tehnologii concepute pentru detectarea, urmărirea și distrugerea aeronavelor fără pilot de mici dimensiuni.

Oficialii armatei americane au precizat că dronele care traversează granița sudică sunt, de regulă, sisteme disponibile în comerț. Acestea sunt utilizate de infractori pentru activități de supraveghere asociate operațiunilor de trafic de droguri și de persoane.

Generalul de brigadă Brian Filler, adjunctul comandantului pentru operațiuni al Joint Task Force Southern Border, a declarat că armata a detectat 378 de incursiuni ale dronelor în cele 30 de zile precedente. Potrivit acestuia, tendința este în creștere.

Majoritatea dronelor observate sunt modele comerciale disponibile pe scară largă, iar cele mai multe sunt echipate cu camere de supraveghere. Militarii americani au observat frecvent astfel de drone în apropierea deplasărilor peste graniță, conform Reuters.

La începutul lunii, armata SUA a anunțat că a doborât 11 drone ale cartelurilor cu ajutorul laserelor, după ce această tehnologie a fost desfășurată de-a lungul frontierei sudice în luna august.

Planificatorii militari americani încearcă să țină pasul cu lecțiile desprinse din războiul din Ucraina, unde dronele au transformat câmpul de luptă și au determinat o dezvoltare rapidă atât a sistemelor ofensive, cât și a celor defensive.

Oficialii militari atrag atenția că dronele operate de carteluri nu pot fi comparate cu sistemele sofisticate utilizate pe câmpurile de luptă din Ucraina sau din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, zona de frontieră oferă un mediu operațional util pentru testarea echipamentelor, instruirea militarilor și evaluarea modului în care sistemele funcționează în afara condițiilor controlate din laboratoare.

Exercițiul Falcon Peak a evidențiat, de asemenea, interesul tot mai mare al Pentagonului pentru companiile de tehnologie din domeniul apărării susținute de capital de risc. De la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, investitorii au direcționat miliarde de dolari către companii precum Anduril, Shield AI și Saronic, precum și către numeroase startupuri mai mici specializate în drone și tehnologii antidronă care urmăresc să obțină contracte militare.

În cadrul demonstrațiilor de la Falcon Peak a fost prezentată drona Ghost, produsă de Anduril. De asemenea, a fost prezentat sistemul de detectare bazat pe radar și camere produs de Teledyne FLIR.

Un alt echipament prezentat a fost sistemul automat cu mitralieră antidronă Bullfrog, produs de Allen Control Systems. La demonstrații a participat și o dronă interceptoare comercializată de Powerus.

Powerus a devenit joi companie publică prin fuziunea cu o companie susținută de fiii președintelui SUA, Donald Trump. Oficialii americani au precizat că unul dintre obiectivele exercițiului este reproducerea ciclului rapid de dezvoltare și îmbunătățire observat în Ucraina.

Prin testarea acestor tehnologii în condiții reale, la granița sudică, armata americană urmărește să își pregătească militarii și să evalueze mai rapid capacitatea sistemelor de a detecta, urmări și neutraliza dronele, în timp ce încearcă să țină pasul cu evoluția rapidă a tehnologiilor antidronă.