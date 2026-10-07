UE deblochează 1,24 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Banii vor fi folosiți pentru cumpărarea de drone și muniții fabricate local

Uniunea Europeană a eliberat astăzi o primă tranșă de 1,24 miliarde de euro din Creditul de Sprijin pentru Ucraina, destinată achiziției directe de drone și muniții produse local. Decizia vine în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii critice și orașelor ucrainene, finanțarea fiind pilonul central prin care Bruxelles-ul accelerează sprijinul militar direct pentru Kiev.

Uniunea Europeană a eliberat 1,24 miliarde de euro pentru ca Ucraina să poată achiziționa drone, interceptoare de drone și muniții produse la nivel local, într-o încercare de a combate atacurile aeriene tot mai intense ale Rusiei.

Comisia Europeană a anunțat miercuri că această sumă de 1,24 miliarde de euro a fost deblocată special pentru ca Ucraina să cumpere tehnică militară din producția internă.

Președintele executivului european, Ursula von der Leyen, a declarat că alocarea financiară va ajuta la protejarea „oamenilor și a infrastructurii” din Ucraina împotriva „strategiei deliberate de teroare” a Rusiei.

„Plata de astăzi va ajuta la consolidarea industriei de apărare a Ucrainei și la capacitatea acesteia de a se apăra”, a subliniat șefa Comisiei Europene.

Anunțul privind finanțarea vine în contextul în care Rusia își continuă invazia la scară largă împotriva Ucrainei. În ultimele săptămâni, ofensiva s-a transformat într-o campanie aeriană tot mai agresivă, care a plasat capitala Kiev într-o alertă aproape constantă și a perturbat viața de zi cu zi.

Premierul ucrainean Serghei Korețki a salutat angajamentul financiar, precizând că fondurile UE vor fi direcționate către „cele mai urgente nevoi de apărare”.

În urma atacurilor mortale de miercuri din regiunea Cernihiv, precum și din orașele Dnipro și Kremenciuk, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „pachetele de apărare aeriană sunt acum o necesitate vitală pentru noi”.

Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children. There may still be people under the rubble. First responders are working nonstop at the site – doing everything possible to find every person. Russian missile strikes also damaged five apartment buildings in Dnipro and four high-rise buildings in Kremenchuk. Tragically, two people were killed and eight injured. A high-rise building in Zaporizhzhia was damaged by a drone. In Kyiv, the Russians killed two people. Two more people were killed in Oleksandriya… My condolences to all the families and loved ones of those killed. Overall, infrastructure in Kyiv and 12 regions came under attack last night. One of the key targets was our energy infrastructure. The Russians wanted to strike painfully and demonstratively. This was one of the most vile strikes: 70 missiles in total, many of them ballistic, as well as “shaheds.” Unfortunately, only some of them were shot down. Russian ballistic missiles remain the greatest challenge. And air defense packages for us right now are a vital necessity. That is why every day we are looking for missiles for Patriot systems that can and must actually protect people’s lives here, in Ukrainian skies. Thank you to everyone who is helping us. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

Această tranșă face parte din Creditul de Sprijin pentru Ucraina oferit de blocul comunitar, care include o finanțare totală de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.

Două treimi din această sumă au fost destinate nevoilor militare și de apărare ale țării, Bruxelles-ul planificând să elibereze un total de 28,3 miliarde de euro în 2026 pentru a sprijini securitatea Ucrainei. Noi alocări pentru apărare sunt programate pentru săptămânile următoare.

Toate deciziile de finanțare răspund cerințelor în schimbare ale Ucrainei și fac obiectul unor condiții și monitorizări convenite de comun acord, potrivit Comisiei Europene. Din 2022 până în prezent, UE și statele membre au oferit Ucrainei un sprijin total de 228,7 miliarde de euro, dintre care 3,8 miliarde de euro provin din veniturile generate de activele rusești imobilizate.

Pentru restul anului 2026, Ucraina mai are la dispoziție 32,5 miliarde de euro ca sprijin financiar: 28,1 miliarde de euro rămân disponibile pentru eliberare în cadrul Creditului de Sprijin pentru Ucraina (dintre care 15,4 miliarde de euro pentru sprijinirea capacității industriale de apărare și 12,7 miliarde de euro ca sprijin bugetar).

În plus, alte 4,4 miliarde de euro sub formă de sprijin bugetar sunt încă disponibile prin Facilitatea inițială pentru Ucraina pentru acest an. Aceasta înseamnă că peste 17 miliarde de euro în sprijin bugetar sunt accesibile pentru 2026, sub rezerva îndeplinirii condițiilor relevante prevăzute în Planul pentru Ucraina și în Memorandumul de Înțelegere.

În februarie 2026, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2026/467, prin care a fost creat Creditul de Sprijin pentru Ucraina. Regulamentul prevede un sprijin de până la 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Finanțarea este structurată pe două componente complementare: asistență pentru consolidarea capacităților de apărare și a industriilor militare ale Ucrainei, respectiv sprijin pentru asigurarea funcționării continue a statului, menținerea serviciilor publice esențiale și consolidarea rezilienței economice.

Ca urmare a prezentării de către Ucraina a Strategiei sale de Finanțare în martie 2026, Consiliul a adoptat, la 23 aprilie 2026, o Decizie de Punere în Aplicare prin care se stabilește asistența care urmează să fie pusă la dispoziția țării în cursul acestui an.

Componenta de apărare pune accent pe reconstrucția și modernizarea bazei tehnologice și industriale de apărare a Ucrainei, sprijinind în același timp integrarea ei treptată în baza tehnologică și industrială de apărare europeană.