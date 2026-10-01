Studiu BCR: aproape jumătate dintre tinerii care locuiesc cu părinții nu se simt pregătiți să plece de acasă. Cinci sfaturi pentru un buget organizat înainte de mutare

Aproape jumătate dintre tinerii care locuiesc în prezent cu părinții spun că se simt puțin sau deloc pregătiți să se mute de acasă. Datele apar într-un studiu realizat de Cult Market Research la comanda Băncii Comerciale Române (BCR), care analizează perspectiva tinerilor asupra plecării de acasă, cu accent pe aspectele financiare ale acestei schimbări.

Cercetarea arată că, dintre tinerii care au făcut deja pasul, 46% consideră că gestionarea banilor a fost principala provocare după mutare. În același timp, doar 14% dintre cei chestionați spun că plecarea de acasă reprezintă, în prezent, unul dintre momentele care marchează trecerea spre maturitate. Cu ocazia începerii noului an universitar, Banca Comercială Română (BCR) anunță rezultatele unui studiu realizat alături de partenerii de la Cult Market Research, care și-a propus să analizeze cum privesc tinerii perspectiva, mai ales financiară, a mutării de acasă.

47% dintre tinerii care locuiesc în prezent cu părinții spun că se simt puțin sau deloc

pregătiți să se mute de acasă;

pregătiți să se mute de acasă; 46% spun că gestionarea banilor a fost principala provocare după mutare, în rândul

celor care au făcut deja acest pas;

celor care au făcut deja acest pas; Doar pentru 14% dintre tineri mutarea de acasă reprezintă, în prezent, unul dintre

momentele care marchează trecerea spre maturitate;

momentele care marchează trecerea spre maturitate; În topul experiențelor care marchează această etapă se află prima relație (24%), intrarea

la liceu (23%) și primul loc de muncă (21%);

la liceu (23%) și primul loc de muncă (21%); Pentru cei care au făcut deja pasul, 59% spun că au avut încredere că se pot descurca

pe cont propriu, în timp ce 41% consideră că le-ar fi prins bine mai multă pregătire înainte

de prima mutare.

Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR, subliniază că mutarea de acasă marchează începutul unei etape de independență, în care tinerii trebuie să ia propriile decizii, să își gestioneze banii și să își asume noi responsabilități. Ea arată că pregătirea se construiește treptat, iar sprijinul familiei poate contribui la dezvoltarea încrederii și a abilităților necesare pentru gestionarea vieții pe cont propriu.

„Pentru un tânăr, prima mutare de acasă este mai mult decât o schimbare de adresă. Este unul dintre primele momente în care începe să ia decizii pe cont propriu, să își gestioneze banii și să își asume responsabilități noi. Însă independența este un proces care se construiește în timp: aproape jumătate dintre tinerii care încă locuiesc cu părinții nu se simt pregătiți să facă pasul către o locuință proprie, iar pentru cei care s-au mutat deja, gestionarea banilor reprezintă principala provocare. De aceea, este firesc ca acest pas să vină la pachet cu emoții, întrebări sau nesiguranță. Independența nu înseamnă renunțarea la sprijinul familiei, ci construirea treptată a încrederii că te poți descurca pe cont propriu, că poți lua decizii financiare potrivite pentru tine și că îți poți asuma responsabilități noi. Este important să fim alături de tineri în această etapă și să îi ajutăm să transforme încrederea în propriile forțe în capacitatea de a se descurca pe cont propriu”. Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR

Datele studiului arată că independența înseamnă, pe lângă găsirea unei locuințe, și dobândirea abilităților financiare care îi ajută pe tineri să ia decizii cu mai multă încredere. De aceea, primul pas poate fi mai ușor atunci când există un plan simplu: cât costă mutarea, ce cheltuieli apar lunar și ce rezervă financiară este necesară.

În acest context, BCR, prin programul Școala de Bani, propune un set de 5 sfaturi de educație financiară dedicate tinerilor care fac primii pași spre independență, odată cu începutul anului universitar:

Înainte de prima zi în noua locuință, plătești de obicei chiria pe prima lună, o garanție de cel puțin o chirie și, cel mai adesea, comisionul agenției. La acestea se adaugă lucrurile de bază pentru o casă, inclusiv ceva mobilă sau electrocasnice.

Pentru o garsonieră în București, cu o chirie medie de aproximativ 1.500 – 2.000 de lei, suma inițială de care ai nevoie la mutare ajunge la aproximativ 5.000 – 6.000 de lei. Dacă împarți un apartament cu două camere, costul inițial scade la jumătate.

Chiria, abonamentele și facturile sunt cheltuieli recurente care trebuie acoperite în fiecare lună – în medie 350-450 de lei lunar pentru o garsonieră, cu variații în plus iarna. În paralel, este util să estimezi realist cât vei cheltui pentru mâncare, transport, ieșiri și alte nevoi personale. Pentru mâncare gătită acasă, un reper realist este de circa 1.000 de lei pe lună. Împreună, cheltuielile esențiale ale unui tânăr care locuiește singur în București sau într-unul din marile orașe universitare sunt de cel puțin 3.000 – 3.500 de lei pe lună.

Un buget echilibrat nu înseamnă să planifici doar luna în curs. O rezervă pentru situații neprevăzute poate face diferența atunci când apar cheltuieli pe care nu le-ai anticipat. Un prag sănătos ar fi echivalentul a trei luni de cheltuieli esențiale, adică 9.000 – 10.000 de lei pentru un tânăr în București sau marile orașe. Da, e mult, dar îi poți strânge în timp, chiar și cu ajutor de la familie. Dacă pui deoparte 750 de lei lunar, poți ajunge la fondul complet în aproximativ un an.

O regulă simplă de împărțire a venitului net este 50/30/20: 50% pentru nevoi esențiale (locuință, utilități, mâncare, transport), 30% pentru dorințe și 20% pentru economii, începând cu fondul de rezervă. La un venit de 5.000 de lei, asta înseamnă 2.500, 1.500 și 1.000 de lei. În orașele mari, locuința face adesea ca nevoile esențiale să depășească pragul de 50%. Diferența poate fi acoperită din bugetul pentru dorințe, iar economiile pot începe și de la un 10%, dar important e să fii consecvent cu ele. Un apartament împărțit în gașcă ajută mult: nevoile esențiale ajung la aproximativ 60% din venit, față de peste 70% într-o garsonieră pe cont propriu. Pornește de la venitul pe care îl ai efectiv în fiecare lună și de la cheltuielile pe care le poți susține constant.

Înainte să te muți, pune deoparte, timp de trei luni, suma pe care ai plăti-o pe chirie și utilități, cam între 1.800 și 2.400 de lei. Dacă reușești fără să te împrumuți, înseamnă că ești pregătit să te muți de acasă, pe cont propriu. În plus, la final ai deja strânși banii pentru garanție și prima chirie. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul Școala de Bani. 10 ani de Școala de Bani

Educația financiară reprezintă o componentă esențială a investițiilor BCR în comunitate de peste un deceniu, iar prin acest angajament banca a construit cel mai extins ecosistem de educație financiară din România.

Programul Școala de Bani oferă ateliere gratuite în școli și companii, precum și resurse online, derulate în mare parte prin intermediul unei rețele de peste 3.000 de angajați voluntari ai BCR, care acționează în calitate de traineri, alături de cadre didactice. De la lansarea sa, programul a ajuns la peste 1 milion de români de toate vârstele.

Anul acesta, ocazia a 10 ani de Școala de Bani, BCR a lansat Echipa Națională de EduFin, o inițiativă națională cu obiectivul de a crește nivelului de cunoștințe financiare în România și de a urca o poziție în clasamentul european, cu o țintă concretă măsurată prin Flash Eurobarometrul din 2027. Mai multe detalii despre inițiativă pot fi găsite pe site-ul BCR.

Studiul prezentat mai sus a fost realizat de Cult Market Research, la comanda BCR, la începutul anului școlar și universitar 2025-2026, în cadrul programului Zbor, pe un eșantion național de 1.610 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani.

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând

operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe.

BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 20 centre de afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor și 282 unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 72% sunt unități unde operațiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless). BCR este una dintre principalele bănci pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR dispunând de o rețea națională extinsă de ATM-uri, mașini multifuncționale și POS-uri în mijloacele de transport din orașe – aproximativ 14.000 de echipamente, precum și servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce.