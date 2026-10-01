Curs valutar joi, 1 octombrie. Ce valoare au euro, dolarul și lira sterlină la începutul lunii. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar joi, 1 octombrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 1 octombrie. Noile valori stabilite de banca centrală includ principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur și a drepturilor speciale de tragere (DST).

Potrivit cursului valutar publicat de BNR, euro are o valoare de 5,2777 lei, în timp ce dolarul american este cotat la 4,6765 lei. Lira sterlină ajunge la 6,1807 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,5896 lei.

Dolarul australian are valoarea de 3,2454 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2822 lei. Coroana cehă este cotată la 0,2158 lei, în timp ce coroana daneză are valoarea de 0,7060 lei.

Pentru lira egipteană, BNR a stabilit un curs de 0,0893 lei. 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4357 lei, iar 100 de yeni japonezi la 2,9521 lei.

Leul moldovenesc are un curs de 0,2622 lei, în timp ce coroana norvegiană este cotată la 0,4848 lei. Zlotul polonez are valoarea de 1,2063 lei, iar rubla rusească este cotată la 0,0562 lei.

Coroana suedeză are un curs de 0,4657 lei, iar lira turcească este cotată la 0,0951 lei. Randul sud-african are valoarea de 0,2820 lei, iar realul brazilian este cotat la 0,9028 lei.

Renminbi-ul chinezesc are un curs de 0,6975 lei, iar rupia indiană este cotată la 0,0486 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul BNR este de 0,3429 lei.

Peso-ul mexican este cotat la 0,2565 lei, iar dolarul neo-zeelandez are valoarea de 2,6212 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0449 lei, în timp ce hryvna ucraineană are un curs de 0,1042 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are valoarea de 1,2733 lei, iar bahtul thailandez este cotat la 0,1389 lei. Dolarul din Hong Kong are un curs de 0,5960 lei, în timp ce shekelul israelian este cotat la 1,5175 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul stabilit de BNR este de 0,0260 lei. Peso-ul filipinez are valoarea de 0,0744 lei, iar 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,8467 lei.

Ringgitul malaysian are un curs de 1,1447 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,6507 lei.

Pe lângă valutele menționate, BNR a publicat și valoarea gramului de aur. Pentru joi, 1 octombrie, gramul de aur are un curs de 625,5988 lei. Drepturile speciale de tragere (DST) sunt cotate la 6,3401 lei.