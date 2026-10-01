Curs valutar joi, 1 octombrie. Ce valoare au euro, dolarul și lira sterlină la începutul lunii. BNR a publicat noile cotații
SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar
Curs valutar joi, 1 octombrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 1 octombrie. Noile valori stabilite de banca centrală includ principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur și a drepturilor speciale de tragere (DST).
Curs valutar joi, 1 octombrie. Ce valoare au euro, dolarul și lira sterlină la începutul lunii
Potrivit cursului valutar publicat de BNR, euro are o valoare de 5,2777 lei, în timp ce dolarul american este cotat la 4,6765 lei. Lira sterlină ajunge la 6,1807 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,5896 lei.
Dolarul australian are valoarea de 3,2454 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2822 lei. Coroana cehă este cotată la 0,2158 lei, în timp ce coroana daneză are valoarea de 0,7060 lei.
Pentru lira egipteană, BNR a stabilit un curs de 0,0893 lei. 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4357 lei, iar 100 de yeni japonezi la 2,9521 lei.
Leul moldovenesc are un curs de 0,2622 lei, în timp ce coroana norvegiană este cotată la 0,4848 lei. Zlotul polonez are valoarea de 1,2063 lei, iar rubla rusească este cotată la 0,0562 lei.
Coroana suedeză are un curs de 0,4657 lei, iar lira turcească este cotată la 0,0951 lei. Randul sud-african are valoarea de 0,2820 lei, iar realul brazilian este cotat la 0,9028 lei.
Renminbi-ul chinezesc are un curs de 0,6975 lei, iar rupia indiană este cotată la 0,0486 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul BNR este de 0,3429 lei.
Peso-ul mexican este cotat la 0,2565 lei, iar dolarul neo-zeelandez are valoarea de 2,6212 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0449 lei, în timp ce hryvna ucraineană are un curs de 0,1042 lei.
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are valoarea de 1,2733 lei, iar bahtul thailandez este cotat la 0,1389 lei. Dolarul din Hong Kong are un curs de 0,5960 lei, în timp ce shekelul israelian este cotat la 1,5175 lei.
Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul stabilit de BNR este de 0,0260 lei. Peso-ul filipinez are valoarea de 0,0744 lei, iar 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,8467 lei.
Ringgitul malaysian are un curs de 1,1447 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,6507 lei.
Pe lângă valutele menționate, BNR a publicat și valoarea gramului de aur. Pentru joi, 1 octombrie, gramul de aur are un curs de 625,5988 lei. Drepturile speciale de tragere (DST) sunt cotate la 6,3401 lei.
|Monedă / instrument
|Simbol
|Curs BNR
|Dolarul australian
|AUD
|3,2454
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2822
|Francul elvețian
|CHF
|5,5896
|Coroana cehă
|CZK
|0,2158
|Coroana daneză
|DKK
|0,7060
|Lira egipteană
|EGP
|0,0893
|Euro
|EUR
|5,2777
|Lira sterlină
|GBP
|6,1807
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4357
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9521
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2622
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4848
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2063
|Rubla rusească
|RUB
|0,0562
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4657
|Lira turcească
|TRY
|0,0951
|Dolarul american
|USD
|4,6765
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2820
|Realul brazilian
|BRL
|0,9028
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6975
|Rupia indiană
|INR
|0,0486
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3429
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2565
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6212
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0449
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1042
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2733
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1389
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5960
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5175
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0260
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0744
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,8467
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1447
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,6507
|Gramul de aur
|XAU
|625,5988
|DST
|XDR
|6,3401
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au fost publicate pentru data de 1 octombrie 2026, la ora 11:00. Datele prezintă valorile pentru mai multe perioade, de la o zi la 12 luni, precum și comparația cu nivelurile înregistrate în ziua precedentă, 30 septembrie 2026.
În cazul ROBID, rata pentru perioada O/N, respectiv overnight, a fost de 5,73% pe an la 1 octombrie. Pentru perioada T/N, valoarea a fost tot de 5,73%.
Pentru o săptămână, rata ROBID a ajuns la 5,74%, iar pentru o lună a fost tot de 5,74%. La trei luni, rata ROBID s-a situat la 5,74%, în timp ce pentru șase luni a fost de 5,76%. Pentru perioada de 12 luni, rata ROBID a ajuns la 5,82%.
La data de 30 septembrie 2026, ROBID era de 5,64% pentru O/N și de 5,63% pentru T/N. Pentru o săptămână și o lună, rata era de 5,64%, în timp ce pentru trei luni se situa la 5,67%. ROBID pentru șase luni era de 5,69%, iar pentru 12 luni ajungea la 5,74%.
În ceea ce privește ROBOR, rata pentru O/N a fost de 6,03% la 1 octombrie 2026. Pentru T/N, valoarea a fost tot de 6,03%, iar pentru o săptămână s-a situat la 6,03%.
ROBOR pentru o lună a fost de 6,03%, în timp ce rata pentru trei luni a ajuns la 6,06%. Pentru șase luni, ROBOR a fost de 6,12%, iar pentru 12 luni a ajuns la 6,18%.
Cu o zi înainte, la 30 septembrie 2026, ROBOR pentru O/N era de 5,93%, iar cel pentru T/N avea aceeași valoare, de 5,93%. Pentru o săptămână și o lună, rata era tot de 5,93%.
ROBOR la trei luni era de 5,98% la 30 septembrie, în timp ce pentru șase luni se situa la 6,04%. Pentru perioada de 12 luni, valoarea era de 6,09%.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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