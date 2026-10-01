Protestele din Franța scapă de sub control: un liceu din Nantes a fost cuprins de flăcări

Protestele liceenilor din Franța au continuat joi în mai multe orașe, iar situația a devenit tensionată la Nantes, unde un incendiu a afectat un liceu în timp ce elevii blocau accesul în școală. Fumul negru s-a ridicat deasupra orașului, după ce holul instituției de învățământ a fost cuprins de flăcări.

Este vorba despre liceul public „Nelson Mandela” din Nantes, unde învață peste 1.700 de elevi și studenți. Directoarea adjunctă, Gaëlle Cordier, a descris incidentul drept un „incendiu provocat”, fără să precizeze care a fost sursa exactă a focului, potrivit agenției AFP.

Incendiul a izbucnit în timp ce elevii participau la protest și blocau școala. Intervenția pompierilor a împiedicat extinderea focului, însă mai multe spații ale liceului au fost afectate de flăcări și fum.

Potrivit postului local ICI Loire Océan, focul ar fi pornit de la un coș de gunoi. Comandantul pompierilor, Nicolas Leray, a declarat că flăcările s-au extins de la fațadă până la mansardă, iar pe acoperișul clădirii sunt instalate panouri fotovoltaice.

Plusieurs actions sont menées en Loire-Atlantique ce jeudi. ➡️ https://t.co/MwAi3bj4hE https://t.co/QIk5G03gwg — ICI Loire Océan (@iciloireocean) October 1, 2026

Mai multe săli de clasă au fost afectate de incendiu și de fumul degajat. Aproximativ 50 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea focului, iar autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime în urma incidentului.

Elevii au afirmat că incendiul a afectat și câteva camere ale internatului. Potrivit mărturiilor lor, în zonă au fost trase și artificii de tip mortier, iar unele geamuri au fost sparte.

Martorii au atribuit aceste incidente unor vandali și s-au delimitat de acțiunile care au avut loc în timpul protestului. Relatările privind pagubele se referă atât la efectele incendiului, cât și la deteriorările produse în urma utilizării artificiilor.

Protestele nu s-au limitat la Nantes. Joi, blocajele au continuat în licee din mai multe regiuni ale Franței, inclusiv la Paris, Marsilia, Strasbourg și Rennes. Mișcarea a început marți, iar elevii solicită înlocuirea profesorilor absenți și alocarea unor resurse suplimentare pentru instituțiile de învățământ.

À Nantes, le lycée Nelson-Mandela en proie aux flammes ce jeudi matin.

➡️ https://t.co/71BQ5hNE2Q https://t.co/VZY256yy1Y — ICI Loire Océan (@iciloireocean) October 1, 2026

La proteste au participat și studenți. Potrivit Uniunii Studenților, aproximativ 30 de campusuri erau blocate joi dimineață, iar organizația a descris mobilizarea drept „istorică”.

La Nantes, tensiunile au continuat și în zona Facultății de Științe. Acolo au fost raportate artificii și incendierea unor coșuri de gunoi amplasate pe liniile de tramvai.

Un tramvai a avut geamurile sparte, iar circulația pe linia 2 a fost întreruptă. Incidentele au afectat astfel și transportul public din oraș, în timp ce protestele liceenilor și studenților continuau.

Situația de la Nantes s-a produs într-o zi în care blocajele din instituțiile de învățământ s-au extins în mai multe orașe franceze. Protestatarii își mențin solicitările referitoare la personalul didactic și la resursele disponibile în școli și universități.

În contextul extinderii mobilizării, Edouard Geffray a anunțat crearea unei „platforme de dialog” la care vor putea contribui toți liceenii. Inițiativa este destinată consultării elevilor pe fondul protestelor care au început marți.

Tot joi, premierul Sébastien Lecornu urma să conducă, la ora 13:00, o celulă interministerială de criză la Ministerul de Interne. Reuniunea urma să aibă loc în contextul blocajelor și incidentelor raportate în mai multe localități.

La Nantes, intervenția pompierilor s-a încheiat fără victime, însă incendiul a provocat pagube în liceul „Nelson Mandela”. În același timp, în alte orașe din Franța, liceele și campusurile universitare au continuat să fie blocate de elevii și studenții implicați în proteste.