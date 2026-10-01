Tricoul lui Michael Jordan s-a vândut pentru o sumă uriașă. Cât a costat piesa purtată în finala NBA din 1998

Un tricou purtat de Michael Jordan în sezonul „Last Dance” a fost vândut pentru 12,3 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 9,3 milioane de lire sterline. Tranzacția a stabilit un nou record pentru o piesă de memorabilia purtată în timpul unui meci de Michael Jordan.

Jordan a purtat tricoul în meciul trei al finalei NBA din 1998, ultimul său sezon la Chicago Bulls. Echipa a câștigat seria cu 4-2, iar Jordan a contribuit astfel la obținerea celui de-al șaselea și ultimul său titlu de campion NBA.

Michael Jordan a fost desemnat MVP-ul finalei în toate cele șase ediții în care a câștigat campionatul NBA.

Precedentul record pentru o piesă de memorabilia a lui Michael Jordan era de 10,1 milioane de dolari, echivalentul a 7,6 milioane de lire sterline. Suma fusese plătită pentru tricoul purtat de Jordan în meciul unu al finalei NBA din 1998.

Tricoul din meciul trei a fost scos la vânzare de antreprenorul Ryan Gough și a fost adjudecat prin Joopiter, casa de licitații digitale fondată de Pharrell Williams, conform BBC.

Tricoul avea o estimare de vânzare cuprinsă între 10 și 15 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 7,5-11,3 milioane de lire sterline.

Tot în cadrul licitației, Ferrari-ul 550 Maranello din 1997 al lui Michael Jordan a fost vândut pentru 2,7 milioane de dolari, aproximativ 2 milioane de lire sterline. Prețul a fost de patru ori mai mare decât recordul anterior de licitație pentru acest model de automobil.

Joopiter a prezentat tricoul din meciul trei al finalei NBA din 1998 drept unul dintre obiectele sportive care ilustrează cel mai bine performanța lui Michael Jordan. Piesa a fost purtată în perioada „Last Dance” și este asociată cu încheierea unei ere care a transformat baschetul într-un fenomen cultural la nivel mondial.

Casa de licitații a considerat tricoul unul dintre cele mai importante obiecte sportive purtate în timpul unui meci care au fost scoase vreodată la vânzare.

Recordul pentru cea mai scumpă piesă de memorabilia sportivă purtată în timpul unui meci nu îi aparține lui Michael Jordan.

Acesta este deținut de un tricou purtat de legenda baseballului Babe Ruth în timpul World Series din 1932, asociat cu momentul cunoscut drept „called shot”. Tricoul a fost vândut în 2024 pentru 24,1 milioane de dolari, echivalentul a 18,2 milioane de lire sterline.

Lista obiectelor sportive menționate în clasamentul vânzărilor include tricoul lui Babe Ruth din 1932, care a fost vândut în 2024 pentru 18,2 milioane de lire sterline.

Pe locul următor se află cardul Michael Jordan-Kobe Bryant din 2027, vândut în 2025 pentru 9,8 milioane de lire sterline.

Tricoul lui Michael Jordan din finala NBA din 1998 a fost vândut în 2026 pentru 9,3 milioane de lire sterline.

Lista continuă cu tricoul purtat de Diego Maradona în 1986, asociat cu momentul „Hand of God”, vândut în 2022 pentru 7,1 milioane de lire sterline.

Manifestul Jocurilor Olimpice din 1892 a fost vândut în 2019 pentru 6,7 milioane de lire sterline.

Cele șase tricouri purtate de Lionel Messi la Cupa Mondială din 2022 au fost vândute în 2023 pentru 5,9 milioane de lire sterline.

Un tricou de debut al lui Kobe Bryant din sezonul 1996-97 a fost vândut în 2025 pentru 5,3 milioane de lire sterline.

Centura lui Muhammad Ali de la „Rumble in the Jungle”, din 1974, a fost vândută în 2022 pentru 4,7 milioane de lire sterline.

Tricoul purtat de Pele în finala Cupei Mondiale din 1958 a fost vândut în 2026 pentru 3,7 milioane de lire sterline.

Pe listă se află și mingea lovită de Shohei Ohtani în sezonul în care a reușit performanța 50-50, în 2024. Aceasta a fost vândută în același an pentru 3,3 milioane de lire sterline.