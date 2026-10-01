De unde vine cafeaua Europei și de ce a ajuns să coste atât de mult. Cifrele Eurostat sunt surprinzătoare

Uniunea Europeană a importat în 2025 aproximativ 2,9 milioane de tone de cafea din state din afara blocului comunitar. Volumul este doar ușor mai mare decât cel consemnat în urmă cu un deceniu, când importurile au ajuns la 2,7 milioane de tone.

Diferența este mult mai vizibilă în cazul valorii importurilor. Dacă în 2015 cafeaua adusă din afara Uniunii Europene valora 8,6 miliarde de euro, în 2025 valoarea acestora a ajuns la 18,7 miliarde de euro.

Brazilia și Vietnam au furnizat cea mai mare parte a cafelei importate de UE anul trecut. Din Brazilia au provenit 1.005.200 de tone, echivalentul a 34% din totalul importurilor extra-UE, în timp ce Vietnamul a furnizat 587.500 de tone, reprezentând 20%.

Pe următoarele poziții s-au aflat Uganda, cu 262.400 de tone, respectiv 9% din total, Columbia, cu 162.900 de tone, sau 6%, și Honduras, cu 136.500 de tone, echivalentul a 5% din importurile de cafea provenite din afara Uniunii Europene.

Germania a fost principalul importator de cafea din afara Uniunii Europene în 2025. Statul german a adus 1.010.500 de tone, ceea ce reprezintă 34% din totalul importurilor extra-UE.

Italia s-a situat pe locul al doilea, cu 608.000 de tone importate, echivalentul a 21% din total. Spania a importat 281.600 de tone, reprezentând 10%, iar Belgia a ajuns la 269.200 de tone, respectiv 9%.

Țările de Jos au completat lista principalilor importatori, cu 216.600 de tone de cafea provenite din state din afara UE, ceea ce corespunde unei ponderi de 7% din totalul importurilor extra-UE.

În paralel cu importurile, Uniunea Europeană a înregistrat în 2025 o producție de peste 2,2 milioane de tone de cafea, cafea decofeinizată sau prăjită, inclusiv înlocuitori de cafea. Volumul producției a fost cu 12% mai mare decât în 2015, când producția comunitară a fost de 2,0 milioane de tone.

Valoarea producției de cafea realizate în Uniunea Europeană în 2025 s-a apropiat de 19 miliarde de euro. Germania a avut cea mai mare producție dintre statele membre care au raportat date pentru anul trecut.

Unitățile de producție din Germania au realizat 561.200 de tone de cafea, reprezentând 25% din producția totală a UE. Italia a ocupat poziția următoare, cu 514.200 de tone, echivalentul a 23% din producția comunitară.

Spania a produs 211.900 de tone, ceea ce reprezintă 10% din totalul UE, în timp ce Franța a raportat o producție de 146.800 de tone, respectiv 7%. Polonia a ajuns la 134.800 de tone, reprezentând 6% din producția Uniunii.

Suedia a produs 79.400 de tone de cafea, echivalentul a 4% din total, iar Finlanda a raportat 39.000 de tone, respectiv 2%. Cele șapte state — Germania, Italia, Spania, Franța, Polonia, Suedia și Finlanda — au cumulat 77% din producția totală de cafea a Uniunii Europene în 2025.