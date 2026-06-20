Se schimbă felul în care ne bem cafeaua. Espresso-ul se obține în mai puțin de trei minute

Cafeaua ar putea fi preparată în viitor printr-o metodă complet diferită de cea utilizată în prezent. O echipă de cercetători a demonstrat că poate obține un espresso comparabil cu cel tradițional folosind ultrasunete și apă la temperatura camerei. Testele au arătat că noua tehnologie reduce consumul de energie cu până la 75%, fără diferențe semnificative de gust pentru majoritatea consumatorilor. Rezultatele studiului au fost publicate recent în revista de specialitate Journal of Food Engineering.

Cafeaua preparată prin această tehnologie nu necesită apă încălzită și nici procesul clasic de extracție sub presiune. Cercetătorii au dezvoltat un sistem care folosește unde ultrasonice pentru a extrage compușii specifici unui espresso direct din particulele de cafea măcinată.

În locul apei fierbinți împinse prin portafiltru, un traductor metalic montat pe sistem generează vibrații de mare frecvență. Aceste vibrații produc fenomenul cunoscut drept cavitație acustică, prin care se formează și se sparg bule microscopice în apropierea particulelor de cafea.

În momentul în care aceste bule se prăbușesc, ele creează microjeturi capabile să erodeze suprafața măcinăturii. Procesul eliberează rapid aromele, uleiurile naturale și cofeina direct în apă, fără a mai fi necesară energia termică utilizată de espressoarele convenționale.

Practic, energia mecanică preia funcția pe care o are în mod obișnuit căldura în prepararea espresso-ului. Potrivit lui Francisco Trujillo, cercetător la UNSW Sydney, întregul proces durează între două minute și jumătate și trei minute.

Testele efectuate de cercetători au indicat că metoda ultrasonică poate reduce consumul energetic cu până la 75% comparativ cu prepararea unui espresso clasic.

Pentru consumatorii individuali sau pentru cafenelele mici, diferența de cost poate părea limitată. Totuși, impactul devine mult mai important în cazul producției industriale, unde milioane de băuturi pe bază de cafea sunt realizate anual.

Specialiștii subliniază că extractul obținut prin această metodă poate fi utilizat direct în băuturi îmbuteliate, produse lactate cu cafea sau alte sortimente reci. În plus, concentratul poate fi transportat și diluat ulterior, reducând timpul necesar procesării și contribuind la scăderea consumului total de energie.

Această abordare ar putea oferi industriei o alternativă mai eficientă energetic, într-un context în care reducerea costurilor și a amprentei de carbon reprezintă obiective tot mai importante pentru producători.

Pentru a evalua rezultatul final, cercetătorii au organizat un test orb la care au participat aproximativ 100 de consumatori obișnuiți de cafea.

Participanții au degustat patru tipuri de băuturi: espresso tradițional, espresso preparat cu ultrasunete, cafea filtrată clasică și cafea filtrată obținută prin aceeași tehnologie ultrasonică. Toate mostrele au fost servite la aceeași temperatură.

Rezultatele au arătat că degustătorii nu au reușit să identifice în mod constant diferențe între espresso-ul clasic și cel preparat prin ultrasunete. Evaluările privind aroma, gustul, nivelul de amăreală și aprecierea generală au fost foarte apropiate.

În cazul cafelei filtrate, cercetătorii au observat chiar o preferință pentru varianta preparată cu ultrasunete. Participanții au apreciat în special profilul de amăreală, considerat mai plăcut decât cel al versiunii clasice.

Cercetătorii atrag atenția că procedeul nu are legătură cu metoda cold brew, utilizată deja pe scară largă pentru prepararea cafelei la rece.

Spre deosebire de cold brew, care necesită o perioadă de infuzare cuprinsă între 12 și 24 de ore și produce o băutură mai puțin concentrată, noua tehnologie obține un rezultat apropiat de espresso în doar câteva minute.

Pentru a reproduce caracteristicile unui espresso autentic, echipa de cercetare a ajustat cu precizie cantitatea de apă utilizată, gradul de măcinare a cafelei și durata expunerii la ultrasunete.

Concluziile publicate în Journal of Food Engineering indică faptul că viitorul preparării espresso-ului ar putea include metode care elimină complet necesitatea fierberii apei, folosind exclusiv energia mecanică generată de unde sonore.