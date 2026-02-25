Protestul profesorilor organizat la Palatul Cotroceni a adunat aproximativ 500 de cadre didactice, alături de angajați din învățământ și studenți, într-o acțiune menită să atragă atenția asupra problemelor sistemice din educație. Participanții au folosit megafoane, vuvuzele și au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa autorităților.

Printre mesajele afișate s-au numărat:

„Performanţa se susţine, nu se sancţionează”, „Nu mai penalizaţi meritul pentru a acoperi impostura” și „Minister fără ministru, educaţiei fără buget, Domnule preşedinte, ce mai faceţi?”.

Aceste lozinci reflectă nemulțumirea profundă față de politicile publice recente.

Acțiunea face parte dintr-o serie mai amplă de proteste, după ce și la începutul lunii februarie au avut loc manifestații similare în fața Guvernului. Toate sunt organizate sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată”, care sintetizează nemulțumirile legate de subfinanțarea sistemului.

Sindicaliștii avertizează că măsurile actuale afectează nu doar salariile, ci și statutul profesional și condițiile de muncă ale cadrelor didactice.

Organizatorii au transmis că scopul principal este „atragerea atenţiei asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”.

Reprezentanții sindicatelor din educație au transmis mesaje ferme privind posibile acțiuni viitoare, inclusiv boicotarea examenelor naționale. Aceștia susțin că situația actuală ar putea escalada în lipsa unor măsuri concrete din partea autorităților.

„În perioada 4-5 martie se va încheia acest referendum și vom ști și noi ce anume vom face cu ocazia simulărilor Examenelor Naționale, dar cert este că ele vor fi boicotate într-un fel sau alt, ori prin grevă, ori prin neparticipare”, a declarat Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

În paralel, sindicaliștii semnalează și efectele reducerilor de personal din sistem.

„Au plecat în jur de 5.000 de persoane, 15.000 de posturi, dar din păcate, din toamnă urmează un alt val de concedieri, pentru că acum apar efectele”, a afirmat Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicale FSLI.

Pe fondul acestor tensiuni, sindicatele iau în calcul declanșarea unei greve generale în perioada examenelor, ceea ce ar putea afecta grav desfășurarea acestora. În același timp, este în derulare o campanie de strângere de semnături pentru anularea unor măsuri legislative considerate „anti-educație”.

Studenții, reprezentați de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), s-au alăturat protestului, exprimându-și nemulțumirea față de politicile recente care afectează direct condițiile lor de studiu și trai.

Aceștia reclamă reducerea burselor cu aproximativ 52%, limitarea facilităților de transport și un posibil buget mai mic pentru educație.

„ANOSR critică vehement măsurile de austeritate aplicate în educaţie începând cu anul 2025, care au afectat grav condiţiile de viaţă şi din învăţământ ale studenţilor, precum şi sustenabilitatea şi predictibilitatea întregului sistem de educaţie românesc”, se arată într-un comunicat al organizației.

Printre principalele nemulțumiri se numără limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar pentru ruta domiciliu–centru universitar și reducerea fondului de burse, care a dus la scăderea numărului de beneficiari cu aproximativ 44.000.

Studenții susțin că aceste măsuri au efecte directe asupra accesului la educație și asupra mobilității academice, generând costuri suplimentare și limitând oportunitățile de dezvoltare.

Un sondaj realizat de Federația „Spiru Haret” arată că nemulțumirea din sistem este larg răspândită, iar disponibilitatea pentru acțiuni de protest este ridicată. Conform datelor, 74,7% dintre angajații din învățământ sunt dispuși să participe la grevă.

De asemenea, 70,5% dintre respondenți consideră că măsurile guvernamentale au avut un impact foarte negativ asupra activității lor, iar 71,7% sunt pregătiți să participe la proteste de stradă.

Pentru luna martie este programată prima etapă a acțiunilor, care ar putea include boicotarea simulărilor examenelor naționale. În funcție de evoluția situației, în luna mai ar putea fi organizat un referendum pentru declanșarea grevei generale.

În paralel, alte categorii profesionale, precum polițiștii și militarii, au organizat proteste similare, semnalând o nemulțumire generalizată față de politicile bugetare actuale.