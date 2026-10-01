Șomajul din România a ajuns la 6,4% în august 2026. Cum arată situația în Uniunea Europeană

Rata șomajului din zona euro a fost de 6,4% în august 2026, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Nivelul a rămas stabil față de iulie 2026, dar a crescut comparativ cu august 2025, când rata șomajului era de 6,3%.

În Uniunea Europeană, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 6,1% în august 2026. Și în acest caz, indicatorul a rămas stabil față de luna precedentă, dar a crescut de la 6,0% în august 2025.

Eurostat estimează că în august 2026 existau 13,600 milioane de persoane fără loc de muncă în Uniunea Europeană, dintre care 11,357 milioane în zona euro. Comparativ cu iulie 2026, numărul șomerilor a crescut cu 12.000 în Uniunea Europeană și cu 26.000 în zona euro. Față de august 2025, numărul persoanelor fără loc de muncă a crescut cu 348.000 în Uniunea Europeană și cu 267.000 în zona euro, potrivit datelor Eurostat.

Datele ajustate sezonier arată evoluții diferite de la o țară la alta. În Belgia, rata șomajului a fost de 5,9% în august 2026, față de 6,0% în iulie, 6,3% în iunie, 6,3% în mai și 6,1% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 324.000 în august, comparativ cu 329.000 în iulie, 344.000 în iunie, 349.000 în mai și 334.000 în august 2025.

În Bulgaria, rata șomajului a fost de 3,5% în august 2026, același nivel ca în iunie și iulie, față de 3,4% în mai și 3,7% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 106.000 în august, 107.000 în iulie, 106.000 în iunie, 102.000 în mai și 113.000 în august 2025.

Cehia a avut o rată a șomajului de 3,2% în august 2026, față de 3,3% în iulie, 3,2% în iunie, 2,9% în mai și 3,1% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 173.000 în august, 180.000 în iulie, 176.000 în iunie, 159.000 în mai și 166.000 în august 2025.

În Danemarca, rata șomajului a coborât la 5,9% în august 2026, de la 6,7% în iulie, 6,6% în iunie și 6,9% în mai. În august 2025, rata era de 6,5%. Numărul șomerilor a ajuns la 197.000 în august, față de 223.000 în iulie, 221.000 în iunie, 230.000 în mai și 215.000 în august 2025.

Germania a avut o rată a șomajului de 4,0% în august 2026, la fel ca în iunie și iulie, față de 3,9% în mai și 3,8% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 1,760 milioane în august, 1,751 milioane în iulie, 1,738 milioane în iunie, 1,723 milioane în mai și 1,667 milioane în august 2025.

În Estonia, rata șomajului a urcat la 8,0% în august 2026, de la 7,9% în iulie, 6,9% în iunie și 6,6% în mai. În august 2025, rata era de 7,2%. Numărul șomerilor a fost de 60.000 în august, 59.000 în iulie, 51.000 în iunie, 49.000 în mai și 54.000 în august 2025.

Irlanda a avut o rată a șomajului de 5,0% în august și iulie 2026, față de 4,9% în mai și iunie și 4,9% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 147.000 în august, 148.000 în iulie și 145.000 atât în mai, cât și în iunie și august 2025.

În Grecia, rata șomajului a coborât la 7,4% în august 2026, față de 7,9% în iulie, 8,1% în iunie și 7,8% în mai. În august 2025, rata era de 8,8%. Numărul șomerilor a fost de 351.000 în august, 376.000 în iulie, 384.000 în iunie, 370.000 în mai și 418.000 în august 2025.

Spania a avut o rată a șomajului de 10,0% în august și iulie 2026, față de 10,1% în iunie, 10,2% în mai și 10,5% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 2,552 milioane în august, 2,546 milioane în iulie, 2,550 milioane în iunie, 2,571 milioane în mai și 2,611 milioane în august 2025.

În Franța, rata șomajului a fost de 8,2% în august 2026, față de 8,3% în iulie și iunie, 8,4% în mai și 7,8% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 2,637 milioane în august, 2,653 milioane în iulie, 2,660 milioane în iunie, 2,683 milioane în mai și 2,476 milioane în august 2025.

Croația a avut o rată a șomajului de 4,3% în august și iulie 2026, față de 4,4% în mai și iunie și 4,9% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 76.000 în august, 77.000 în iulie, 78.000 în iunie, 79.000 în mai și 87.000 în august 2025.

În Italia, rata șomajului a ajuns la 6,2% în august 2026, față de 6,0% în iunie și iulie, 5,6% în mai și 5,7% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 1,591 milioane în august, 1,543 milioane în iulie, 1,555 milioane în iunie, 1,432 milioane în mai și 1,463 milioane în august 2025.

Cipru a avut o rată a șomajului de 4,1% în august 2026, față de 4,0% în iulie, 3,9% în iunie, 3,8% în mai și 4,2% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 22.000 în august și iulie, 21.000 în iunie, 20.000 în mai și 22.000 în august 2025.

Letonia a avut o rată de 7,3% în august și iulie 2026, față de 7,1% în iunie, 6,9% în mai și 7,2% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 70.000 în august și iulie, 68.000 în iunie, 66.000 în mai și 68.000 în august 2025.

În Lituania, rata șomajului a fost de 6,1% în august 2026, față de 6,2% în iunie și iulie, 6,4% în mai și 6,9% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 96.000 în august, 97.000 în iunie și iulie, 100.000 în mai și 108.000 în august 2025.

Luxemburg a avut o rată de 7,3% în august 2026, față de 7,1% în iulie, 7,2% în iunie, 7,0% în mai și 6,4% în august 2025. Numărul șomerilor a ajuns la 26.000 în august, comparativ cu 25.000 în mai, iunie și iulie și 22.000 în august 2025.

În Ungaria, rata șomajului a fost de 4,7% în august 2026, față de 4,5% în iunie și iulie, 4,4% în mai și 4,3% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 231.000 în august, 221.000 în iulie, 217.000 în iunie, 212.000 în mai și 211.000 în august 2025.

Malta a avut o rată de 3,4% în august și iulie 2026, față de 3,5% în mai și iunie și 2,5% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 12.000 în august, iulie, iunie și mai, față de 8.000 în august 2025.

În Țările de Jos, rata șomajului a fost de 4,0% în august și iulie 2026, față de 3,8% în iunie și 3,9% în mai și august 2025. Numărul șomerilor a fost de 408.000 în august, 404.000 în iulie, 393.000 în iunie, 399.000 în mai și 401.000 în august 2025.

Austria a înregistrat o rată a șomajului de 6,7% în august 2026, față de 6,2% în iulie, 5,8% în iunie și 6,0% în mai și august 2025. Numărul șomerilor a fost de 319.000 în august, 295.000 în iulie, 278.000 în iunie, 285.000 în mai și 284.000 în august 2025.

Polonia a avut o rată a șomajului de 3,4% în august 2026, același nivel ca în mai, iunie și iulie, față de 3,2% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 597.000 în august, 603.000 în iulie, 611.000 în iunie, 605.000 în mai și 571.000 în august 2025.

În Portugalia, rata șomajului a fost de 5,7% în august, iunie și iulie 2026, față de 5,6% în mai și 5,9% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 325.000 în august, 321.000 în iulie, 323.000 în iunie, 316.000 în mai și 328.000 în august 2025.

În România, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 6,4% în august 2026, la fel ca în iulie. În iunie, rata era de 6,8%, iar în mai de 6,7%. În august 2025, rata șomajului era de 6,1%.

Numărul persoanelor fără loc de muncă a fost estimat la 523.000 în august 2026. În iulie erau 527.000 de șomeri, în iunie 555.000, în mai 550.000, iar în august 2025 numărul era de 495.000.

Slovenia a avut o rată a șomajului de 3,4% în august 2026, față de 3,5% în iulie, 3,8% în iunie și 4,0% în mai și august 2025. Numărul șomerilor a fost de 35.000 în august, 36.000 în iulie, 39.000 în iunie și 42.000 atât în mai, cât și în august 2025.

Slovacia a avut o rată de 5,7% în august, iulie, iunie și mai 2026, față de 5,4% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 156.000 în august, 158.000 în iulie, 157.000 în iunie, 158.000 în mai și 150.000 în august 2025.

În Finlanda, rata șomajului a fost de 10,3% în august și iulie 2026, față de 10,4% în mai și iunie și 9,9% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 297.000 în august, 298.000 în iulie, 299.000 în iunie, 300.000 în mai și 285.000 în august 2025.

Suedia a avut o rată de 8,7% în august, iulie, iunie și mai 2026, față de 8,8% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 509.000 în august, 508.000 în iulie, 507.000 în iunie, 506.000 în mai și 507.000 în august 2025.

În Islanda, rata șomajului a fost de 5,8% în august și iulie 2026, față de 5,7% în mai și iunie și 4,5% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 13.000 în august, iulie, iunie și mai, față de 11.000 în august 2025.

Norvegia a avut o rată de 4,5% în august, iulie, iunie și mai 2026, față de 4,6% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 136.000 în august, 137.000 în iunie și iulie, 139.000 în mai și 141.000 în august 2025.

Pentru Elveția, rata șomajului a fost de 5,1% în mai și iunie 2026, față de 4,9% în august 2025. Pentru iulie și august 2026 nu au fost furnizate date. Numărul șomerilor a fost de 264.000 în iunie, 266.000 în mai și 253.000 în august 2025, fără date disponibile pentru iulie și august 2026.

În Statele Unite, rata șomajului a fost de 4,1% în august și iulie 2026, față de 4,2% în iunie, 4,3% în mai și 4,3% în august 2025. Numărul șomerilor a fost de 7,057 milioane în august, 6,904 milioane în iulie, 7,088 milioane în iunie, 7,300 milioane în mai și 7,409 milioane în august 2025.

În august 2026, în Uniunea Europeană erau 2,973 milioane de persoane cu vârsta sub 25 de ani fără loc de muncă, dintre care 2,391 milioane în zona euro.

Rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,4% în Uniunea Europeană, în creștere de la 15,3% în iulie. În zona euro, rata a fost de 15,0%, în scădere de la 15,1% în iulie.

Comparativ cu iulie 2026, numărul tinerilor șomeri a crescut cu 13.000 în Uniunea Europeană și a scăzut cu 9.000 în zona euro. Față de august 2025, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 19.000 în Uniunea Europeană și cu 38.000 în zona euro.

În zona euro, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 14,8% în august 2025, 15,2% în mai și iunie 2026, 15,1% în iulie și 15,0% în august. Numărul tinerilor șomeri a fost de 2,353 milioane în august 2025, 2,422 milioane în mai, 2,416 milioane în iunie, 2,400 milioane în iulie și 2,391 milioane în august 2026.

În Uniunea Europeană, rata a fost de 15,3% în august 2025, 15,6% în mai, 15,7% în iunie, 15,3% în iulie și 15,4% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 2,954 milioane în august 2025, 3,023 milioane în mai, 3,049 milioane în iunie, 2,960 milioane în iulie și 2,973 milioane în august.

În Belgia, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 18,4% în august 2025 și de 19,1% în mai și iunie 2026. Pentru iulie și august 2026 nu sunt disponibile date. Numărul tinerilor șomeri a fost de 88.000 în august 2025 și de 93.000 în mai și iunie 2026.

În Bulgaria, rata a fost de 14,5% în august 2025, 12,8% în mai, 13,4% în iunie, 13,9% în iulie și 13,5% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 17.000 în august 2025, 16.000 în mai și 17.000 în iunie, iulie și august 2026.

Cehia a avut o rată de 10,7% în august 2025, 8,7% în mai, 13,2% în iunie, 12,5% în iulie și 12,0% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 33.000, 28.000, 45.000, 41.000 și 39.000 în aceleași perioade.

În Danemarca, rata a fost de 15,6% în august 2025, 14,7% în mai, 15,8% în iunie, 10,7% în iulie și 15,0% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 79.000, 78.000, 81.000, 57.000 și 77.000.

Germania a avut 7,0% în august 2025, 7,5% în mai și iunie 2026 și 7,4% în iulie și august. Numărul tinerilor șomeri a fost de 315.000 în august 2025, 331.000 în mai, 330.000 în iunie, 329.000 în iulie și 328.000 în august.

În Estonia, rata a fost de 21,7% în august 2025, 22,2% în mai, 25,9% în iunie, 28,5% în iulie și 28,4% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 14.000 în august 2025 și mai, 17.000 în iunie și 19.000 în iulie și august.

Irlanda a avut 12,6% în august 2025, 11,5% în mai, 11,6% în iunie, 12,4% în iulie și 12,3% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 46.000, 42.000, 42.000, 45.000 și 44.000.

În Grecia, rata a fost de 21,8% în august 2025, 17,1% în mai, 20,9% în iunie, 16,5% în iulie și 15,6% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 58.000, 43.000, 57.000, 45.000 și 43.000.

Spania a avut 25,0% în august 2025, 24,0% în mai, 23,3% în iunie, 22,8% în iulie și 22,7% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 461.000, 466.000, 454.000, 449.000 și 452.000.

În Franța, rata a fost de 19,4% în august 2025, 21,6% în mai, 21,2% în iunie, 20,8% în iulie și 20,6% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 661.000, 741.000, 724.000, 707.000 și 699.000.

Croația a avut 18,4% în august 2025 și 16,4% în mai și iunie 2026. Pentru iulie și august nu există date. Numărul tinerilor șomeri a fost de 21.000 în august 2025 și de 19.000 în mai și iunie 2026.

În Italia, rata a fost de 19,8% în august 2025, 17,7% în mai, 19,4% în iunie, 19,7% în iulie și 20,3% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 248.000, 221.000, 246.000, 244.000 și 253.000.

Cipru a avut 13,0% în august 2025 și 11,9% în mai și iunie 2026. Nu sunt disponibile date pentru iulie și august. Numărul tinerilor șomeri a fost de 4.000 în august 2025 și de 3.000 în mai și iunie.

În Letonia, rata a crescut de la 11,9% în august 2025 la 13,6% în mai, 14,1% în iunie, 15,4% în iulie și 16,0% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 8.000, 10.000, 10.000, 11.000 și 12.000.

Lituania a avut 13,1% în august 2025, 12,4% în mai, 11,5% în iunie, 12,1% în iulie și 12,5% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 14.000, 12.000, 11.000, 11.000 și 11.000.

Luxemburg a avut o rată de 18,8% în august 2025, 19,4% în mai, 20,1% în iunie, 20,2% în iulie și 20,8% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 4.000 în august 2025 și 5.000 în fiecare dintre lunile mai, iunie, iulie și august 2026.

În Ungaria, rata a fost de 15,0% în august 2025, 12,8% în mai, 13,5% în iunie, 15,2% în iulie și 15,4% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 45.000, 36.000, 40.000, 45.000 și 44.000.

Malta a avut 7,5% în august 2025, 8,8% în mai, 9,3% în iunie și 9,7% în iulie și august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 2.000 în august 2025 și 3.000 în fiecare dintre lunile mai, iunie, iulie și august.

În Țările de Jos, rata a fost de 8,6% în august 2025, 8,7% în mai, 8,5% în iunie, 8,6% în iulie și 8,8% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 156.000, 157.000, 152.000, 154.000 și 157.000.

Austria a avut 12,3% în august 2025, 8,6% în mai, 10,7% în iunie, 12,3% în iulie și 13,1% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 62.000, 45.000, 55.000, 65.000 și 67.000.

În Polonia, rata a fost de 12,4% în august 2025, 11,9% în mai, 11,6% în iunie, 11,4% în iulie și 11,3% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 142.000, 135.000, 131.000, 127.000 și 126.000.

Portugalia a avut 18,9% în august 2025, 19,8% în mai, 20,0% în iunie, 21,0% în iulie și 19,8% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 72.000, 74.000, 75.000, 79.000 și 74.000.

În România, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 25,9% în august 2025 și de 30,8% atât în mai, cât și în iunie 2026. Pentru iulie și august 2026 nu sunt disponibile valori. Numărul tinerilor șomeri a fost de 127.000 în august 2025 și de 147.000 atât în mai, cât și în iunie 2026.

Slovenia a avut o rată de 13,2% în august 2025 și de 14,3% în mai și iunie 2026. Nu există date pentru iulie și august. Numărul tinerilor șomeri a fost de 10.000 în august 2025 și de 12.000 în mai și iunie.

Slovacia a avut 15,6% în august 2025, 18,8% în mai, 18,5% în iunie, 18,0% în iulie și 17,4% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 20.000, 24.000, 24.000, 23.000 și 22.000.

În Finlanda, rata a fost de 22,4% în august 2025, 23,2% în mai, 23,3% în iunie, iulie și august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 74.000, 76.000, 76.000, 75.000 și 75.000.

Suedia a avut 24,1% în august 2025 și mai 2026, 24,0% în iunie, 23,9% în iulie și 23,8% în august. Numărul tinerilor șomeri a fost de 168.000, 173.000, 174.000, 174.000 și 174.000.

În Islanda, rata a fost de 9,5% în august 2025, 11,7% în mai, 11,2% în iunie și 11,0% în iulie și august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 4.000 în toate perioadele prezentate.

Norvegia a avut 18,1% în august 2025, 14,3% în mai, 14,0% în iunie, 12,0% în iulie și 13,6% în august 2026. Numărul tinerilor șomeri a fost de 83.000, 65.000, 64.000, 55.000 și 62.000.

În Elveția, rata a fost de 8,3% în august 2025, 9,5% în mai și 9,0% în iunie 2026. Nu există date pentru iulie și august. Numărul tinerilor șomeri a fost de 49.000 în august 2025, 57.000 în mai și 54.000 în iunie.

În august 2026, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,4% în Uniunea Europeană, iar în rândul bărbaților de 5,9%. Ambele valori au rămas stabile față de luna precedentă.

În zona euro, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,7%, iar în rândul bărbaților de 6,2%, ambele valori fiind stabile față de iulie 2026.

În zona euro, rata șomajului masculin a fost de 6,1% în august 2025 și de 6,2% în mai, iunie, iulie și august 2026. Pentru femei, rata a fost de 6,5% în august 2025, 6,6% în mai și iunie și 6,7% în iulie și august 2026.

În Uniunea Europeană, rata pentru bărbați a fost de 5,8% în august 2025, 5,9% în mai, 6,0% în iunie și 5,9% în iulie și august 2026. Pentru femei, rata a fost de 6,2% în august 2025, 6,3% în mai și iunie și 6,4% în iulie și august.

În Belgia, rata pentru bărbați a fost de 6,6% în august 2025, 6,9% în mai și iunie, 6,6% în iulie și 6,4% în august 2026. Pentru femei, valorile au fost 5,6%, 5,7%, 5,6%, 5,4% și 5,4%.

Bulgaria a înregistrat pentru bărbați 3,9%, 3,9%, 4,0%, 4,0% și 3,9%, iar pentru femei 3,5%, 2,8%, 2,9%, 3,0% și 3,1%, pentru august 2025, mai, iunie, iulie și august 2026.

Cehia a avut pentru bărbați 2,6%, 2,5%, 2,9%, 2,7% și 2,7%, iar pentru femei 3,6%, 3,5%, 3,7%, 4,1% și 3,7%.

În Danemarca, rata pentru bărbați a fost de 6,5%, 6,1%, 6,9%, 5,7% și 5,5%, iar pentru femei de 6,6%, 7,9%, 6,3%, 7,7% și 6,4%.

Germania a avut pentru bărbați 4,1%, 4,2%, 4,2%, 4,3% și 4,3%, iar pentru femei 3,4%, 3,6%, 3,7%, 3,7% și 3,7%.

În Estonia, rata pentru bărbați a fost de 8,3%, 6,6%, 6,6%, 8,0% și 8,2%, iar pentru femei de 6,2%, 6,6%, 7,2%, 7,8% și 7,9%.

Irlanda a avut pentru bărbați 5,0%, 4,7%, 4,7%, 4,8% și 4,8%, iar pentru femei 4,9%, 5,1%, 5,1%, 5,2% și 5,1%.

În Grecia, rata pentru bărbați a fost de 6,9%, 5,2%, 6,3%, 5,9% și 4,9%, iar pentru femei de 11,1%, 10,9%, 10,2%, 10,4% și 10,3%.

Spania a avut pentru bărbați 9,1%, 9,1%, 9,0%, 8,9% și 8,9%, iar pentru femei 12,0%, 11,4%, 11,3%, 11,2% și 11,3%.

În Franța, rata pentru bărbați a fost de 7,8%, 8,5%, 8,4%, 8,4% și 8,3%, iar pentru femei 7,7%, 8,2%, 8,2%, 8,2% și 8,2%.

Croația a avut pentru bărbați 5,5%, 4,8%, 4,9%, 4,8% și 4,8%, iar pentru femei 4,2%, 3,9%, 3,8%, 3,7% și 3,7%.

În Italia, rata pentru bărbați a fost de 5,3%, 5,2%, 5,6%, 5,4% și 5,7%, iar pentru femei de 6,4%, 6,0%, 6,6%, 6,7% și 6,8%.

Cipru a înregistrat pentru bărbați 4,0%, 3,6%, 3,6%, 3,7% și 3,7%, iar pentru femei 4,5%, 3,9%, 4,1%, 4,3% și 4,5%.

Letonia a avut pentru bărbați 8,3%, 7,9%, 8,1%, 8,2% și 8,0%, iar pentru femei 6,1%, 6,0%, 6,2%, 6,5% și 6,7%.

În Lituania, rata pentru bărbați a fost de 7,8%, 7,0%, 6,7%, 6,7% și 6,4%, iar pentru femei 5,9%, 5,7%, 5,7%, 5,8% și 5,8%.

Luxemburg a avut pentru bărbați 6,3%, 6,8%, 6,9%, 6,9% și 7,0%, iar pentru femei 6,6%, 7,2%, 7,4%, 7,4% și 7,6%.

În Ungaria, rata pentru bărbați a fost de 4,3%, 4,3%, 4,3%, 4,4% și 4,6%, iar pentru femei 4,4%, 4,4%, 4,7%, 4,7% și 4,9%.

Malta a avut pentru bărbați 2,9%, 3,6%, 3,5%, 3,4% și 3,5%, iar pentru femei 1,9%, 3,4%, 3,4%, 3,4% și 3,3%.

În Țările de Jos, rata pentru bărbați a fost de 3,8%, 3,8%, 3,8%, 4,0% și 4,0%, iar pentru femei 4,0%, 4,0%, 4,0%, 3,9% și 4,0%.

Austria a avut pentru bărbați 6,6%, 6,3%, 6,3%, 6,7% și 6,4%, iar pentru femei 5,4%, 5,6%, 5,3%, 5,7% și 7,0%.

În Polonia, rata pentru bărbați a fost de 2,8%, 3,4%, 3,4%, 3,3% și 3,3%, iar pentru femei 3,6%, 3,4%, 3,5%, 3,5% și 3,5%.

Portugalia a avut pentru bărbați 5,4%, 5,0%, 5,0%, 4,9% și 5,2%, iar pentru femei 6,3%, 6,1%, 6,4%, 6,4% și 6,3%.

În România, rata șomajului pentru bărbați a fost de 6,3% în august 2025, 6,6% în mai și iunie 2026, 6,2% în iulie și 6,3% în august. Pentru femei, valorile au fost de 5,7% în august 2025, 7,0% în mai, 7,1% în iunie, 6,7% în iulie și 6,5% în august 2026.

Slovenia a avut pentru bărbați 3,7%, 3,7%, 3,4%, 3,2% și 3,1%, iar pentru femei 4,4%, 4,4%, 4,2%, 3,9% și 3,8%.

În Slovacia, rata pentru bărbați a fost de 5,2%, 5,5%, 5,5%, 5,5% și 5,5%, iar pentru femei 5,8%, 6,1%, 6,0%, 6,0% și 5,9%.

Finlanda a avut pentru bărbați 10,6%, 10,9%, 10,8%, 10,7% și 10,7%, iar pentru femei 9,2%, 9,9%, 9,9%, 9,9% și 9,9%.

În Suedia, rata pentru bărbați a fost de 8,9%, 8,8%, 8,8%, 8,8% și 8,7%, iar pentru femei 8,7%, 8,6%, 8,7%, 8,7% și 8,7%.

Islanda a avut pentru bărbați 4,6%, 5,6%, 5,6%, 5,7% și 5,8%, iar pentru femei 4,2%, 5,9%, 5,9%, 5,9% și 5,8%.

În Norvegia, rata pentru bărbați a fost de 5,2%, 4,7%, 4,8%, 4,3% și 4,6%, iar pentru femei 4,5%, 4,2%, 4,4%, 4,0% și 4,3%.

Pentru Elveția, rata pentru bărbați a fost de 5,0% în august 2025, 5,2% în mai și iunie 2026, fără date pentru iulie și august. În cazul femeilor, valorile au fost de 4,8% în august 2025, 5,1% în mai și 5,0% în iunie, fără date pentru ultimele două luni.

Estimările prezentate de Eurostat se bazează pe definiția șomajului utilizată la nivel internațional de Organizația Internațională a Muncii. Conform acestei definiții, sunt considerate șomere persoanele care nu au un loc de muncă, au căutat activ un loc de muncă în ultimele patru săptămâni și sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni.