CEC Bank anunță rezultate financiare solide în primul semestru din 2026. Activele Grupului au ajuns la 108,51 miliarde de lei

CEC Bank a înregistrat rezultate financiare solide în primul semestru din 2026, continuând în același timp procesul de transformare digitală și consolidarea sprijinului acordat economiei locale și comunităților. În primele șase luni ale anului, activele nete ale Grupului CEC Bank au crescut cu 9,1%, până la 108,51 miliarde de lei, față de perioada similară a anului trecut.

Activele CEC Bank au crescut cu 9,2%, ajungând la 108,44 miliarde de lei. Totodată, la nivelul Băncii, profitul net a crescut cu aproximativ 37,6% comparativ cu finele primului semestru din 2025.

Președintele CEC Bank, Bogdan Neacșu, consideră că rezultatele din prima jumătate a anului confirmă direcția stabilită prin strategia de dezvoltare a instituției. Banca a continuat investițiile în transformare, digitalizare și modernizare, iar acestea s-au reflectat în rezultatele financiare, în evoluția activității și în experiența oferită clienților.

În același timp, CEC Bank a continuat să își asume rolul de finanțator al economiei românești, prin sprijinirea antreprenorilor, companiilor și proiectelor importante pentru comunitățile locale. Potrivit conducerii, rezultatele semestrului arată că dezvoltarea și performanța pot fi combinate cu responsabilitatea față de clienți și față de economia în care banca își desfășoară activitatea.

Banca urmărește în continuare dezvoltarea CEC Bank și consolidarea poziției sale de instituție financiară puternică și de încredere pentru români și pentru economia românească, având ca repere stabilitatea, investițiile și apropierea de clienți.

„Prima jumătate a anului 2026 ne confirmă încă o dată că direcția pe care ne-am asumat-o prin strategia de dezvoltare este cea câștigătoare. Am continuat să investim în transformarea, digitalizarea și modernizarea CEC Bank, iar aceste investiții se reflectă tot mai vizibil în rezultatele financiare, în evoluția activității și în experiența oferită clienților. În același timp, am rămas consecvenți în rolul nostru de finanțator al economiei românești, susținând antreprenorii, companiile și proiectele importante pentru comunitățile locale. Rezultatele acestui semestru demonstrează că putem îmbina dezvoltarea și performanța cu responsabilitatea față de clienți și față de economia în care activăm. Sunt convins că stabilitatea, investițiile și apropierea de clienți ne vor permite să continuăm dezvoltarea CEC Bank și să ne consolidăm poziția de bancă puternică și de încredere pentru români și pentru economia românească”, a declarat Bogdan Neacșu, președintele CEC Bank.

CEC Bank a continuat să susțină economia românească. În primul semestru din 2026, banca a acordat clienților persoane fizice și persoane juridice credite noi în valoare totală de 6,42 miliarde de lei. Suma include și scrisorile de garanție bancară emise.

În paralel, banca a continuat investițiile în transformarea digitală și organizațională, în abordarea omnichannel și în consolidarea prezenței fizice atât în mediul urban, cât și în cel rural.

În primele șase luni din 2026, CEC Bank a continuat investițiile majore în infrastructura digitală, cu obiectivul de a oferi servicii rapide, sigure și accesibile.

Procesul de transformare și digitalizare, prezentat de bancă drept unul dintre cele mai ample din întregul sistem bancar, a avansat semnificativ atât în zona implementării CRM, cât și în ceea ce privește noul Core Banking System și platformele conexe.

În cadrul Programului de Transformare au fost înregistrate progrese în dezvoltarea sistemului CRM, a platformei financiar-contabile și de resurse umane ERP/SAP, precum și în implementarea noului sistem Core Banking. De asemenea, au fost finalizate investițiile în platformele de Trezorerie.

Modulul de creditare al noului Core Banking a fost pus în funcțiune în prima jumătate a anului 2026.

CEC Bank a continuat să dezvolte și modelul de interacțiune omnichannel și să simplifice accesul la serviciile bancare. În acest context, banca a lansat primele cinci Agenții Digitale, un concept care combină accesul rapid la serviciile de tip self-service cu posibilitatea de a beneficia de asistență umană la distanță pentru operațiuni mai complexe.

În prima jumătate a anului 2026 au fost înregistrate creșteri pe toate platformele digitale ale CEC Bank, respectiv Internet Banking, Mobile Banking, CEC_IN și Phone Banking.

Numărul produselor și serviciilor acordate digital a crescut cu peste 30%, în timp ce accesarea creditelor prin fluxuri digitale a crescut cu aproximativ 10% ca valoare.

Pe segmentul Internet Banking, numărul tranzacțiilor a crescut cu 7,67% comparativ cu prima jumătate a anului 2025, iar numărul clienților a crescut cu 31,49%.

În cazul Mobile Banking, banca a înregistrat o creștere de 20% a numărului de tranzacții față de prima jumătate a anului 2025. Posibilitatea activării serviciului Mobile Banking direct din aplicație, printr-un flux de contractare bazat pe identificarea la distanță a clienților, a contribuit la majorarea numărului de utilizatori. Acesta a crescut cu 22%.

CEC Bank a continuat și dezvoltarea soluțiilor de plată digitale prin serviciul RoPay. În primul semestru al anului 2026, banca a introdus mai multe dezvoltări pe acest segment.

Printre acestea se află posibilitatea de a trimite sau primi bani folosind doar numărul de telefon, către orice destinatar, indiferent de banca la care acesta are cont, prin serviciul RoPay AliasPay. Au fost introduse, de asemenea, posibilitatea de plată a facturilor prin scanarea codului QR RoPay și posibilitatea clienților persoane juridice de a efectua plăți prin RoPay.

Pe zona de plăți, CEC Bank a lansat și serviciul Click to Pay, o nouă metodă de plată disponibilă clienților care fac cumpărături online cu cardul. Opțiunea poate fi gestionată din aplicația de Mobile Banking, CEC app, prin ecranul de setări aferent cardului.

În zona de economisire, clienții au primit posibilitatea de a activa mecanismul Round Up, prin care pot economisi la fiecare plată cu cardul în lei, indiferent dacă aceasta este realizată online sau la POS.

În ceea ce privește interfața și experiența utilizatorilor, CEC app a primit mai multe optimizări, inclusiv Liquid Glass, un nou limbaj de design vizual specific Apple, care înlocuiește designul plat cu o interfață fluidă și translucidă.

În prima jumătate a anului 2026, ecosistemul digital CEC_IN a înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din ultimii ani. Numărul clienților care au deschis pachete de cont curent a crescut cu aproximativ 30%. Volumul cardurilor Visa MultiCurrency accesate digital a crescut cu aproximativ 400% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Accesarea produselor de creditare prin fluxuri digitale a crescut cu aproximativ 20% ca volum de produse acordate și cu aproximativ 10% ca valoare totală față de prima jumătate a anului trecut.

În plus, 61% dintre creditele de consum acordate în unități au fost procesate prin fluxuri rapide.

CEC Bank a pus la dispoziția clienților și un flux digital complet pentru deschiderea contului curent. Acesta permite aplicarea 100% online, procesul putând fi accesat atât din România, cât și de cetățenii români aflați în diaspora.

În semestrul 1 din 2026, banca a continuat să dezvolte și să adauge produse și servicii în Marketplace-ul CEC_IN. Printre acestea se numără extinderea pachetelor cu produse de creditare și majorarea limitei pe cardul de credit pentru noi tipuri de carduri de credit, respectiv Visa Militari și Mastercard Standard.

Au fost unificate și fluxurile de actualizare a datelor și de actualizare a numărului de telefon pentru aplicația de Mobile Banking. Acestea sunt disponibile acum într-un singur flux digital, mai rapid și mai ușor de accesat.

Totodată, fluxurile digitale au fost adaptate pentru funcționalitatea de acceptare a noilor cărți de identitate. Banca a adăugat și posibilitatea accesării unui credit de nevoi personale cu dobândă fixă împreună cu un codebitor, printre alte dezvoltări.

Pentru protecția clienților împotriva atacurilor cibernetice și creșterea siguranței tranzacțiilor, în platformele de online banking au fost implementate mai multe mecanisme, inclusiv geolocalizarea și etape suplimentare de identificare.

La 30 iunie 2026, numărul cardurilor active CEC Bank era cu 8,13% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Volumele tranzacționate din activitatea de emitere și acceptare a cardurilor, respectiv tranzacțiile cash și sales realizate la echipamentele ATM și POS ale Băncii, au crescut cu aproximativ 16,6% ca număr și cu 15,4% ca valoare în primul semestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

O pondere importantă în creșterea activității de acceptare a fost generată de plata prin card a titlurilor de stat Tezaur, implementată de bancă prin platforma ghiseul.ro. La aceasta s-au adăugat volumele generate de alte contracte de acceptare încheiate cu comercianți importanți din categoria instituțiilor de stat, precum și cu comercianți din mediul privat.

CEC Bank continuă să joace un rol important în economie prin finanțarea și sprijinirea companiilor și persoanelor fizice.

Cele 6,42 miliarde de lei reprezintă valoarea creditelor nou acordate clienților persoane fizice și persoane juridice în primele șase luni din 2026, inclusiv scrisorile de garanție bancară emise.

Pe segmentul persoanelor fizice, creditele în sold au crescut cu aproximativ 7% față de 30 iunie 2025, respectiv cu 779,1 milioane de lei. Evoluția a fost determinată în principal de creșterea creditelor de consum, care au avansat cu 30,3%.

Creditele nou acordate persoanelor juridice în prima jumătate a anului 2026 au contribuit la susținerea proiectelor investiționale și a activităților operaționale ale companiilor. Banca urmărește atât susținerea clienților existenți, cât și diversificarea portofoliului.

CEC Bank a continuat și în 2026 să susțină proiectele IMM-urilor prin structurarea unor finanțări cu garanții de portofoliu, în cadrul componentelor Competitivitate și Sustenabilitate. Astfel, sute de IMM-uri au beneficiat de finanțări în condiții competitive.

Banca susține dezvoltarea segmentului Agribusiness prin produse dedicate, consultanță și o experiență îmbunătățită pentru clienți. Un exemplu îl reprezintă finanțarea unuia dintre proiectele importante de investiții din sectorul zootehnic românesc, respectiv noua fermă de reproducție suină a Cooperativei Agricole Romsuin Transilvania.

CEC Bank continuă să susțină și proiectele de investiții ale companiilor românești, inclusiv prin finanțări personalizate pentru procesele investiționale, de retehnologizare și eficiență energetică. Printre domeniile de interes se află industria agro-alimentară, construcțiile și energia regenerabilă.

În calitate de bancă parteneră în programele naționale de sprijin, CEC Bank oferă soluții complete de finanțare adaptate atât pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor din producție, prin programul SME Eco-Tech, cât și pentru dezvoltarea noului val de antreprenori, prin programele guvernamentale Start Up Nation și Femeia Antreprenor.

Programul SME Eco-Tech este implementat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în cadrul celei de-a doua contribuții elvețiene pentru România.

CEC Bank a continuat și dezvoltarea soluțiilor pentru creșterea accesului clienților la servicii financiare. În acest sens, banca și-a extins oferta prin lansarea serviciului de transferuri de bani din România către străinătate, disponibil direct în agențiile CEC Bank, în parteneriat cu Transfer Rapid.

Activele nete ale Grupului CEC Bank au crescut cu 9,1% față de perioada similară a anului trecut, de la 99,42 miliarde de lei la 108,51 miliarde de lei.

Activele băncii au crescut cu 9,2% în același interval, până la 108,44 miliarde de lei.

Profitul net la nivelul Grupului CEC Bank a fost de 414,8 milioane de lei în primul semestru din 2026, în creștere cu 35,5% față de perioada similară a anului trecut. La nivelul Băncii, profitul net a ajuns la 418,4 milioane de lei, în creștere cu 37,6%.

Veniturile nete din dobânzi ale Grupului CEC Bank au crescut cu aproximativ 1%, până la 1.231,2 milioane de lei în primul semestru din 2026, față de 1.218,8 milioane de lei în perioada similară din 2025.

Evoluția a fost determinată în principal de majorarea veniturilor din dobânzi generate de creșterea lunară a soldului de credite și plasamente.

Veniturile din dobânzi au crescut cu aproximativ 26,3 milioane de lei. În același timp, și cheltuielile cu dobânzile au avut un trend crescător, fiind mai mari cu aproximativ 14 milioane de lei, pe fondul menținerii ratelor de dobândă de piață la un nivel ridicat.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu aproximativ 8,3% la nivelul Grupului și cu 5,4% la nivelul Băncii. Evoluția a fost determinată în principal de creșterea cu 24% a cheltuielilor cu comisioanele, respectiv cu aproximativ 21,7 milioane de lei.

În același timp, veniturile din comisioane au crescut cu 3%, respectiv cu aproximativ 7,1 milioane de lei.

În aceste condiții, raportul cost-venituri la nivelul Grupului a fost de 49,83% la 30 iunie 2026, față de 46,42% la finalul semestrului 1 din 2025.

Evoluția indicatorului a fost influențată inclusiv de majorarea taxei pe cifra de afaceri, începând cu luna iulie 2025. Acest cost nu a fost transferat în prețurile oferite clienților, pe fondul intensificării competiției bancare și al deteriorării contextului macroeconomic.

La finalul semestrului I din 2026, rata fondurilor proprii totale la nivelul Băncii era de 28,90%, marginal sub nivelul de 29,03% înregistrat în iunie 2025. Indicatorul a rămas însă la un nivel considerat confortabil în raport cu cerințele minime reglementate.

În prima jumătate a anului 2026, ratingul de emitent pe termen lung, IDR, al CEC Bank a fost îmbunătățit de la BB la BB+, cu perspectivă stabilă, ca urmare a modificării metodologiei de rating.

Fitch a atribuit, totodată, CEC Bank ratinguri pentru depozitele pe termen lung și scurt de BBB-, respectiv F3.

Evaluarea Fitch reflectă poziția solidă de capital a CEC Bank și nivelul semnificativ al amortizorului de datorie de rezoluție, MREL. Acesta asigură o capacitate ridicată de absorbție a pierderilor și consolidează reziliența Băncii în scenarii de stres.

CEC Bank are în vedere nouă obiective strategice principale pentru atingerea obiectivului final de creștere a valorii Băncii.

Acestea vizează dezvoltarea grupului financiar, creșterea afacerii, excelența operațională, modernizarea operațiunilor, experiența clienților, cultura performanței, managementul riscului și capitalului, incluziunea financiară și ESG.

În perioada următoare, obiectivele principale vor continua să fie orientate către creșterea organică a afacerii, îmbunătățirea eficienței operaționale și digitalizarea continuă a activităților.

Totodată, banca va continua direcțiile strategice începute în 2024, care vizează consolidarea dezvoltării Grupului Financiar CEC Bank.

Pentru atingerea acestor obiective, Grupul, în special CEC Bank, va pune accent pe consolidarea poziției pe piață, atât din perspectiva volumului activității, cât și a indicatorilor de productivitate, profitabilitate și risc.

Banca se va concentra în continuare pe industria agro-alimentară, construcții și energie regenerabilă, precum și, în general, pe companiile cu capital românesc, indiferent de dimensiune.

Planurile de dezvoltare ale acestor companii vor fi susținute în continuare prin finanțări personalizate destinate proceselor investiționale, de retehnologizare și eficiență energetică, precum și susținerii activităților operaționale.

CEC Bank a consolidat integrarea principiilor ESG în activitatea și oferta sa de produse, cu accent pe finanțările orientate către dezvoltare durabilă și economia verde.

Banca și-a consolidat cadrul de sustenabilitate prin dezvoltarea proceselor, instrumentelor și mecanismelor necesare gestionării și raportării indicatorilor ESG.

Totodată, CEC Bank a susținut creșterea finanțărilor cu impact pozitiv asupra economiei și mediului, inclusiv în domenii precum eficiența energetică, agricultura sustenabilă și dezvoltarea comunităților locale.

Banca a promovat și educația și incluziunea financiară prin inițiative dedicate tinerilor, antreprenorilor și comunităților locale.

În același timp, CEC Bank a publicat Raportul de Sustenabilitate, reafirmându-și angajamentul privind responsabilitatea socială, protecția mediului și buna guvernanță.