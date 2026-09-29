Curs valutar BNR, 29 septembrie 2026. Euro scade ușor, dolarul urcă puternic. Cât valorează principalele monede

Banca Națională a României a publicat marți, 29 septembrie 2026, noile cotații valutare. Euro a coborât ușor și a fost stabilit la 5,2780 lei, în timp ce dolarul american a înregistrat o creștere mai pronunțată, până la 4,6568 lei. Lira sterlină s-a apreciat, francul elvețian a pierdut teren, iar gramul de aur a revenit pe creștere. În același timp, ROBOR la trei luni a ajuns la 5,98%.

Cursul comunicat pentru moneda europeană este de 5,2780 lei, cu 0,0006 lei mai puțin decât la ședința precedentă. Pe 28 septembrie, un euro fusese cotat la 5,2786 lei.

Mișcarea este redusă, însă moneda europeană rămâne la valori ridicate în raport cu nivelurile înregistrate în lunile precedente.

Pentru comparație, cursul mediu al euro a fost de 5,2498 lei în august, 5,2378 lei în iulie și 5,2417 lei în iunie.

În august, euro s-a tranzacționat, potrivit datelor prezentate, între un minim de 5,2396 lei și un maxim de 5,2589 lei. În iulie, intervalul a fost cuprins între 5,2310 și 5,2473 lei, iar în iunie între 5,2310 și 5,2592 lei.

Față de cursul de la închiderea anului trecut, diferența este mult mai vizibilă. La 31 decembrie 2025, un euro era cotat la 5,0985 lei. Rezultă o creștere de 0,1795 lei, adică aproximativ 3,52%, până la cursul din 29 septembrie.

O evoluție mai amplă a avut dolarul american. BNR a stabilit un curs de 4,6568 lei pentru un dolar, față de 4,6397 lei în ziua precedentă.

Creșterea este astfel de 0,0171 lei, echivalentul a 1,71 bani.

Dolarul se situează și peste mediile consemnate în ultimele trei luni. Cursul mediu a fost de 4,5288 lei în august, 4,5859 lei în iulie și 4,5524 lei în iunie.

Raportul dintre cele două monede internaționale indicat de datele prezentate este de 1,1334 dolari pentru un euro, în scădere cu 0,0043 dolari.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5793 lei, în scădere cu 0,0030 lei comparativ cu valoarea de 5,5823 lei din 28 septembrie.

În ultimele ședințe, francul a înregistrat variații mai vizibile. Pe 24 septembrie ajunsese la 5,6067 lei, iar pe 25 septembrie coborâse la 5,5798 lei.

În sens opus s-a deplasat lira sterlină. Cursul acesteia a crescut cu 0,0072 lei, de la 6,1522 lei la 6,1594 lei.

Lira rămâne astfel peste pragul de 6,15 lei. În raport cu dolarul american, o liră valorează 1,3227 dolari, potrivit datelor prezentate.

Aurul a înregistrat o apreciere în cursul publicat pentru 29 septembrie. Un gram a fost evaluat la 620,5504 lei, cu 0,7407 lei peste nivelul din ședința anterioară.

Pe 28 septembrie, gramul de aur era cotat la 619,8097 lei.

Evoluția vine după o scădere mult mai amplă înregistrată anterior. Pe 25 septembrie, valoarea gramului de aur era de 638,7919 lei, ceea ce înseamnă că, în pofida revenirii de marți, cotația rămâne cu peste 18 lei sub nivelul respectiv.

Dolarul canadian a avansat la 3,2799 lei, iar dolarul singaporez a ajuns la 3,6405 lei. Zlotul polonez a crescut la 1,2071 lei, în timp ce renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6947 lei.

Leul moldovenesc a ajuns la 0,2614 lei, iar 100 de forinți maghiari au fost evaluați la 1,4352 lei.

În schimb, dolarul australian a coborât la 3,2516 lei, coroana norvegiană la 0,4847 lei, iar coroana suedeză la 0,4652 lei.

Pentru monedele din regiune, BNR a indicat un curs de 0,2161 lei pentru coroana cehă și de 0,0449 lei pentru dinarul sârbesc.

ROBOR la trei luni ajunge la 5,98%

Pe lângă evoluția valutelor, datele din 29 septembrie indică o ușoară mișcare și în cazul ROBOR.

Indicele ROBOR la trei luni a fost stabilit la 5,98%, cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul anterior. ROBOR la șase luni s-a menținut la 6,04%, iar cel la 12 luni a rămas la 6,09%.

ROBOR la trei luni este unul dintre indicii utilizați pentru calcularea dobânzilor variabile în cazul unor credite în lei mai vechi.

Datele prezentate indică pentru trimestrul I din 2026 un IRCC de 5,56%. Valoarea este foarte apropiată de cea de 5,58% aferentă ultimului trimestru din 2025.

Anterior, indicele fusese de 5,68% în trimestrul III din 2025 și de 6,06% în trimestrul II, acesta din urmă fiind cel mai ridicat nivel dintre valorile din 2025 prezentate în serie.

Privit pe o perioadă mai lungă, IRCC a crescut puternic față de anii în care dobânzile se situau la niveluri mult mai reduse. Spre exemplu, indicele era de 1,08% în trimestrul II din 2021 și de 2,65% în primul trimestru din 2022.

La cursul de 5,2780 lei pentru un euro comunicat pentru 29 septembrie, conversia unor sume uzuale arată astfel: 100 de euro reprezintă 527,80 lei, 500 de euro echivalează cu 2.639 de lei, iar 1.000 de euro înseamnă 5.278 de lei.

Pentru 5.000 de euro, echivalentul este de 26.390 de lei, iar 10.000 de euro corespund unei valori de 52.780 de lei.

Aceste calcule folosesc strict cursul de referință comunicat de BNR. Cursurile efective de cumpărare și vânzare practicate de bănci sau casele de schimb pot fi diferite.

Cursul valutar BNR din 29 septembrie 2026

Principalele valori comunicate pentru această zi sunt:

1 euro (EUR): 5,2780 lei

1 dolar american (USD): 4,6568 lei

1 franc elvețian (CHF): 5,5793 lei

1 liră sterlină (GBP): 6,1594 lei

1 dolar canadian (CAD): 3,2799 lei

1 dolar australian (AUD): 3,2516 lei

1 zlot polonez (PLN): 1,2071 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4352 lei

100 de yeni japonezi (JPY): 2,9573 lei

1 gram de aur (XAU): 620,5504 lei

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință. Pentru operațiunile efective de schimb valutar, valorile oferite de bănci și casele de schimb pot include diferențe față de cursul oficial.