A murit Ionel Haiduc, fostul președinte al Academiei Române

Academicianul Ionel Haiduc a murit la 29 septembrie 2026, la vârsta de 89 de ani, potrivit unui anunț transmis de Filiala Cluj a Academiei Române. Chimist și cercetător, Haiduc a fost președinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române între 1995 și 2006 și a condus Academia Română în perioada 2006-2014.

Opera sa științifică include peste 350 de lucrări publicate în reviste de specialitate, nouă cărți și numeroase contribuții în volume de profil, potrivit sursei citate. Activitatea sa a fost recunoscută la nivel internațional, prin cercetările desfășurate în mai multe domenii ale chimiei și prin colaborările academice dezvoltate de-a lungul carierei.

„Academia Română Filiala Cluj-Napoca anunţă cu profund regret trecerea la cele veşnice a academicianului Ionel Haiduc, personalitate de referinţă a chimiei româneşti, preşedinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române în perioada 1995-2006 şi preşedinte al Academiei Române între anii 2006 şi 2014. Profesor şi cercetător de prestigiu internaţional, acad. Ionel Haiduc a avut o contribuţie fundamentală la dezvoltarea chimiei româneşti, introducând şi dezvoltând noi direcţii de cercetare, între care chimia ciclurilor anorganice, chimia compuşilor organometalici ai metalelor netranziţionale, studiul liganzilor organofosforici, al compuşilor organometalici cu acţiune antitumorală şi chimia supramoleculară”, a transmis Filiala Cluj a Academiei Române pe pagina sa de Facebook

Ionel Haiduc s-a născut la 9 mai 1937, la Cluj. A urmat studiile liceale și universitare în orașul natal, absolvind Facultatea de Chimie în 1959. În 1964, a obținut titlul de doctor în științe chimice la Moscova, potrivit volumului „Membrii Academiei Române / 1866-2003”, publicat de Editura Enciclopedică și Editura Academiei Române în 2003.

Pregătirea sa profesională a continuat prin stagii postdoctorale Fulbright la Iowa State University, între 1966 și 1968, unde s-a specializat în chimie silico-organică și organometalică, precum și la Universitatea din Georgia, în perioada 1971-1972, pentru studii de chimie organometalică.

Cariera universitară și-a desfășurat-o la Facultatea de Chimie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. A început ca șef de laborator în 1959, apoi a ocupat funcțiile de asistent, din 1962, lector, din 1964, conferențiar, din 1969, și profesor, începând din 1973. Ulterior a devenit profesor emerit, conform curriculumului vitae publicat pe site-ul Universității „Babeș-Bolyai”.

Haiduc a fost prorector al Universității „Babeș-Bolyai” între 1976 și 1984 și rector între 1990 și 1993. A fost, de asemenea, profesor invitat la mai multe universități din Statele Unite, Spania, Mexic, Brazilia, Germania și Singapore.

A ocupat și funcții în alte instituții și organizații. A fost vicepreședinte al Institutului Cultural Român din București în perioada 2004-2005, vicepreședinte al Asociației Române pentru Clubul de la Roma în 2009 și președinte al Fundației „Panteonul României”, tot din 2009.

Activitatea sa de cercetare s-a concentrat pe mai multe domenii ale chimiei, printre care chimia coordinativă și organometalică, chimia supramoleculară și chimia ciclurilor anorganice. A studiat, de asemenea, activitatea biologică a compușilor metalici, inclusiv efectele antitumorale ale acestora.

Printre direcțiile sale de interes s-au numărat și nomenclatura și sistematizarea în chimia anorganică, precum și politica și managementul științei, potrivit informațiilor publicate de bjc.ro. Rezultatele cercetărilor au fost reunite în cărți și în sute de articole apărute în reviste de specialitate.

Ionel Haiduc a făcut parte din colectivele editoriale ale mai multor publicații de profil. Printre acestea s-au numărat „Synthesis and Reactivity in Organic and Metal-organic chemistry” din New York, „Main-Group Metal Chemistry” din Londra-Tel Aviv, „Revue roumaine de chimie”, „Revista de chimie” și „Studia Universitatis ŤBabeş-Bolyaiť”.

La Academia Română, a devenit membru corespondent la 13 noiembrie 1990 și membru titular la 18 decembrie 1991. A ocupat funcția de vicepreședinte între 13 februarie 1998 și 17 martie 2000, iar între 5 aprilie 2006 și 8 aprilie 2014 a fost președintele Academiei Române.

Înainte de a ajunge la conducerea Academiei Române, a fost președintele Filialei Cluj-Napoca a instituției, funcție pe care a deținut-o între 1995 și 2006. Parcursul său în cadrul Academiei a fost legat atât de activitatea științifică, cât și de responsabilitățile de conducere.

De-a lungul carierei, Ionel Haiduc a primit numeroase premii și distincții. Printre acestea se numără Premiul „Gheorghe Spacu” al Academiei Române, acordat în 1974, Gauss Professur al Academiei de Științe din Göttingen, Germania, în perioada 1998-1999, și Diploma de Onoare a Prezidiului Academiei de Științe a Republicii Moldova, primită în 1999.

În 2004, a primit Premiul Societății de Chimie din România și Diploma de onoare „Pro Scientia”, acordată de CNCSIS. În același an și în 2005, Universitatea Babeș-Bolyai i-a acordat Diploma pentru excelența în cercetare.

În 2005, a primit Premiul „Costin Nenitzescu-Walter Criegee Vorlesungen”, acordat de Gesellschaft Deutscher Chemiker, Societatea Chimiștilor Germani. În 2008, a primit Premiul „Opera Omnia” pentru Excelență în Cercetarea Științifică, acordat de CNCSIS.

Ionel Haiduc a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea mai multor universități. Printre instituțiile care i-au acordat această distincție se află Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Politehnica din Timișoara, în 2004, Universitatea Politehnica București, în 2007, Universitatea de Vest din Timișoara, în 2016, și Universitatea din București, în 2023.

A fost membru corespondent sau de onoare al unor academii de științe din Göttingen, Budapesta, Chișinău și Muntenegru. A făcut parte, de asemenea, din Academia Europaea și Leibnitz Sozietät, fosta Academie de Științe a RDG, iar în 2016 a devenit membru al American Chemical Society.

Ionel Haiduc a fost decorat cu Ordinul „Steaua României”. În anul 2000 a primit gradul de Mare Ofițer, iar în 2006 gradul de Mare Cruce. Tot în 2006, Republica Moldova i-a acordat „Ordinul de Onoare”.

Academia Ungară de Științe, Filiala Debrecen, i-a acordat în 1999 Medalia „Pro Colaboratione”. În 2007, Academia de Științe a Republicii Moldova i-a oferit Medalia de aur „Dimitrie Cantemir”.

În 2006, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, i-a acordat „Crucea Transilvaniei”. În 2013, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române i-a oferit „Crucea Patriarhală”. Casa Regală a României i-a acordat Crucea Casei Regale a României în 2008, Medalia „Nihil Sine Deo” în 2012 și „Coroana României” în 2015.

Pentru activitatea sa și legătura cu orașul natal, Ionel Haiduc a primit și titluri locale. În 1999 a devenit Cetățean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca, iar în 2014 a primit titlul de Cetățean de Onoare al Județului Cluj – „Clujean de Onoare”. În 2015, i-a fost acordată distincția „Spiritus Mentor” Cluj-Napoca.