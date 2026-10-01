Rolul directorilor financiari se extinde rapid. Peste jumătate coordonează deja investițiile în AI și tehnologie

Rolul directorilor financiari, cunoscuți drept CFO, s-a extins accelerat în ultimii ani, aceștia fiind implicați tot mai mult în deciziile strategice privind tehnologia, inteligența artificială și investițiile la nivelul organizațiilor. Potrivit studiului Deloitte Finance Trends 2027: Shaping the Next Era of Enterprise Value, 54% dintre participanți sunt implicați în deciziile privind alocarea investițiilor în AI și tehnologie la nivelul întregii organizații.

În același timp, 48% dintre directorii financiari coordonează inițiative referitoare la încrederea, acuratețea și transparența sistemelor de inteligență artificială, iar alți 48% sunt responsabili de supravegherea investițiilor tehnologice și a controlului costurilor asociate.

Peste două treimi dintre directorii financiari care au preluat responsabilități noi afirmă că această extindere a rolului lor s-a produs în ultimii trei ani.

Integrarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor avansate pentru automatizarea operațiunilor reprezintă principala prioritate identificată pentru anul fiscal 2027. Aceasta este menționată de 43% dintre participanții la studiu.

Pe următoarele poziții se află creșterea eficienței costurilor la nivelul organizației, indicată de 34% dintre respondenți, optimizarea deciziilor privind alocarea capitalului și investițiile, menționată de 33%, și consolidarea influenței strategice a funcției financiare în întreaga organizație, cu 32%.

Potrivit studiului, accelerarea transformării digitale și un context economic și geopolitic tot mai complex au contribuit la schimbarea rolului liderilor financiari. Aceștia au ajuns să facă legătura între strategie, investiții, risc și performanța organizației.

Extinderea responsabilităților este observată și în România, potrivit Deloitte. Liderii financiari au preluat într-un interval scurt atribuții care depășesc sfera tradițională a funcției financiare, de la prioritizarea investițiilor și susținerea transformării organizaționale până la adoptarea și guvernanța tehnologiilor emergente.

Pe măsură ce AI devine o componentă importantă a strategiei de business, funcția financiară are un rol tot mai important în evaluarea investițiilor, gestionarea riscurilor și măsurarea valorii generate pentru organizație. În acest context, rolul CFO-ului se extinde, iar competențele financiare sunt completate de cunoștințe privind tehnologia, datele și transformarea organizațională.

„Rezultatele studiului confirmă o tendință pe care o observăm și în România în ultimii ani: liderii financiari au preluat într-un interval de timp scurt responsabilități care depășesc sfera tradițională a funcției financiare, de la prioritizarea investițiilor și susținerea transformării organizaționale, până la adoptarea și guvernanța tehnologiilor emergente. Pe măsură ce inteligența artificială devine o componentă esențială a strategiei de business, funcția financiară devine un partener esențial pentru evaluarea investițiilor, gestionarea riscurilor și măsurarea valorii generate pentru organizație. În consecință, rolul CFO-ului continuă să devină tot mai amplu, iar succesul său va depinde de capacitatea de a combina expertiza financiară cu o înțelegere și utilizare solidă a tehnologiei, a datelor și a transformării organizaționale”, a declarat Zeno Căprariu, Partener Audit, Deloitte România, și Lider al CFO Program în România.

Schimbările rapide de pe piețe, evoluția tehnologică și necesitatea unor decizii luate în timp real determină organizațiile să își îmbunătățească viteza de reacție, arată studiul.

Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 48%, consideră că departamentele financiare trebuie să furnizeze mai rapid date și informații relevante către zona de business.

Alți 36% indică necesitatea unei adaptări mai rapide la schimbările externe ale pieței, în timp ce 34% subliniază importanța realocării rapide a capitalului și resurselor către noile priorități strategice.

Pentru a răspunde acestor cerințe, companiile investesc în infrastructura de date și tehnologie. 46% dintre respondenți intenționează să modernizeze sistemele ERP, adică sistemele de planificare a resurselor întreprinderii, și să integreze datele financiare, operaționale și fiscale.

În paralel, 43% dintre participanți intenționează să transforme modul de funcționare a funcției financiare prin reorganizarea activităților sau prin colaborarea cu parteneri externi.

O treime dintre respondenți, respectiv 33%, urmăresc să utilizeze mai intens prognozele dinamice, planificarea pe scenarii și informațiile generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru fundamentarea deciziilor.

De asemenea, 29% intenționează să dezvolte competențele de analiză a datelor și de utilizare a AI în cadrul echipelor financiare. Obiectivul este valorificarea mai eficientă a informațiilor disponibile și transformarea automatizării în decizii de business mai rapide și mai eficiente.

Studiul Deloitte Finance Trends 2027: Shaping the Next Era of Enterprise Value a fost realizat la nivel global în rândul a peste 1.400 de lideri financiari, respectiv directori financiari și adjuncți ai acestora.

Participanții provin din 26 de țări și lucrează în companii cu venituri anuale de peste 1 miliard de dolari. Organizațiile incluse în studiu activează în domenii precum tehnologie, servicii financiare, energie, produse industriale, bunuri de consum și sănătate.