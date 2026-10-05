Câți bani ar trebui să ai pentru zile grele. Rezerva care te ajută dacă rămâi fără salariu

Pierderea locului de muncă poate afecta rapid bugetul unei persoane sau al unei familii, în condițiile în care cheltuielile obligatorii continuă chiar dacă salariul nu mai intră în cont. Ratele sau chiria, facturile, alimentele și transportul trebuie plătite în fiecare lună, iar găsirea unui nou job poate dura. O rezervă financiară calculată în funcție de cheltuielile esențiale poate acoperi această perioadă și poate reduce nevoia de a apela imediat la împrumuturi.

Rezerva financiară necesară în cazul pierderii salariului ar trebui stabilită pornind de la cheltuielile lunare esențiale ale persoanei sau familiei, nu automat de la valoarea venitului încasat anterior. Adrian Asoltanie, expert în educație financiară, a explicat în cadrul „Interviurilor Adevărul” că un fond de siguranță ar trebui să permită plata cheltuielilor pentru cel puțin trei luni.

Banii sunt destinați situațiilor cu un impact financiar important, precum pierderea locului de muncă, diminuarea veniturilor sau o perioadă dificilă pentru afacerea familiei.

„Ăsta ar trebui să-ți acopere măcar vreo trei luni de zile de cheltuieli, pentru că rolul lui e să te protejeze de lovituri serioase”, a explicat Adrian Asoltanie.

Calculul nu trebuie făcut însă prin simpla înmulțire a salariului cu trei. De exemplu, o persoană care câștigă 7.000 de lei lunar, dar are nevoie de 4.500 de lei pentru cheltuielile esențiale, ar avea nevoie de aproximativ 13.500 de lei pentru a acoperi trei luni fără salariu.

Dacă necesarul lunar este de 5.000 de lei, fondul ajunge la 15.000 de lei. Pentru o familie ale cărei cheltuieli esențiale sunt de 6.000 de lei pe lună, rezerva pentru aceeași perioadă ar trebui să ajungă la 18.000 de lei. Aceste valori sunt orientative, deoarece suma necesară diferă în funcție de situația financiară a fiecărei persoane sau familii.

Stabilirea sumei necesare începe cu identificarea tuturor cheltuielilor care nu pot fi eliminate sau amânate în cazul în care venitul dispare. În această categorie intră rata la credit sau chiria, facturile pentru utilități, alimentele, transportul, medicamentele și celelalte obligații financiare curente.

În schimb, cheltuielile care nu sunt indispensabile pot fi reduse temporar. Vacanțele, ieșirile, achizițiile care pot fi amânate sau anumite abonamente nu trebuie menținute neapărat la același nivel atunci când este calculat bugetul minim necesar pentru lunile în care salariul nu mai este încasat.

Calculul diferă și în funcție de numărul veniturilor din gospodărie. Dacă într-o familie există două salarii și numai unul dintre acestea dispare, rezerva trebuie raportată la suma care mai este necesară pentru plata cheltuielilor lunare după scăderea venitului care continuă să fie încasat.

Fondul de siguranță destinat unei perioade fără salariu trebuie separat de banii păstrați pentru situațiile neprevăzute care pot apărea în viața de zi cu zi. Adrian Asoltanie recomandă pentru astfel de urgențe o sumă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei, păstrată cash în locuință.

Acești bani pot fi folosiți atunci când apare, de exemplu, o defecțiune în locuință, o problemă în familie sau o altă situație care presupune o plată imediată. Suma de 1.000-2.000 de lei nu reprezintă însă fondul destinat perioadei în care o persoană rămâne fără salariu.

Rezerva pentru pierderea venitului are un rol diferit. Aceasta trebuie să asigure plata cheltuielilor curente pentru o perioadă suficientă încât persoana rămasă fără loc de muncă să poată căuta un alt job fără să fie obligată să acopere imediat costurile lunare prin credite sau alte împrumuturi.

Perioada de trei luni reprezintă pragul minim indicat de expert, însă timpul necesar pentru găsirea unui nou loc de muncă poate varia semnificativ. Profesia, experiența profesională și situația de pe piața muncii pot influența durata în care o persoană rămâne fără venit salarial.

Pentru a vedea cât timp pot acoperi economiile existente, trebuie adunate toate cheltuielile esențiale ale unei luni. Suma obținută poate fi apoi raportată la economiile disponibile, astfel încât să rezulte numărul de luni pentru care pot fi plătite obligațiile curente fără salariu.

În acest mod, calculul nu mai pornește de la numărul salariilor puse deoparte, ci de la perioada concretă în care economiile pot susține cheltuielile necesare. Fondul de siguranță este astfel dimensionat în funcție de costurile reale ale persoanei sau familiei și de intervalul pentru care acestea trebuie acoperite în lipsa venitului salarial.