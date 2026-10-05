Semnal de alarmă pentru economia României. Radu Georgescu: ,,România va fi în toate cărțile de economie peste 10 ani. La capitolul «așa nu»”

Economistul Radu Georgescu lansează un avertisment dur privind situația economică a României și susține că deciziile fiscale și monetare luate în ultimul deceniu au creat dezechilibre majore. Acesta critică atât politica guvernelor, cât și deciziile Băncii Naționale a României și afirmă că efectele vor deveni tot mai vizibile.

Într-o postare publicată pe Facebook, Radu Georgescu susține că România a acumulat, în ultimii zece ani, o serie de probleme generate de politica fiscală și monetară.

„Eu cred că România va fi în toate cărțile de economie peste 10 ani. La capitolul «așa nu»”, afirmă acesta.

Potrivit lui Georgescu, guvernele succesive au majorat deficitul bugetar, au direcționat greșit resursele și au crescut taxele în momente nepotrivite.

„În ultimii 10 ani, Guvernele au făcut toate greșelile fiscale posibile din cărțile de economie: au crescut deficitul bugetar, au alocat greșit banii, au crescut taxele cand nu trebuia etc”, susține economistul.

„Iar BNR a făcut toate greșelile monetare posibile: a ținut artificial cursul leului, a ținut dobânda de referință sub inflație.”

Radu Georgescu susține că stabilitatea relativă a cursului de schimb din ultimul deceniu reprezintă o anomalie în condițiile dezechilibrelor economice ale României.

„Suntem singura țară de pe planeta Pământ și din istoria civilizației umane care are, în ultimii 10 ani, un curs relativ stabil, deși România are cel mai mare deficit de cont curent din lume, raportat la PIB. Bonus România are și cea mai mare inflație din Europa. Probabil suntem unici și în Galaxie. Posibil și în Univers. Așa ceva nu există în nicio carte de economie.”

Economistul critică în continuare politica de dobândă a BNR și afirmă că menținerea dobânzii de referință sub rata inflației a dus la existența unei dobânzi reale negative.

„O altă anomalie a BNR a fost că a ținut dobânda de referință sub inflație. Se numește dobândă reală negativă. Practic, BNR a abandonat scopul său numărul 1, de a proteja populația de inflație. Motivul a fost că BNR a ajutat Guvernele să se împrumute. Dacă BNR punea o dobândă peste inflație, obliga Guvernele să reducă deficitul.”

Radu Georgescu leagă această politică și de modul în care este formată conducerea Băncii Naționale.

„Dar conducerea BNR este formată din reprezentanți ai partidelor. Pentru a-și menține funcțiile, au uitat de protejarea populației de inflație.”

Acesta folosește termenul de „represiune financiară” pentru a descrie menținerea dobânzii de referință sub rata inflației și avertizează asupra efectelor sociale pe care consideră că o astfel de politică le poate produce.

„Ținerea dobânzii de referință sub inflație se numește represiune financiară. Statistic, în istoria planetei Pământ, represiunea financiară a dus la sărăcirea accentuată a populației și la apariția partidelor extremiste. Exact scenariul de acum din România.”

În finalul analizei, Radu Georgescu susține că după un deceniu de politici fiscale și monetare greșite există incertitudini privind nivelul real al cursului euro și al dobânzilor.

„După 10 ani de haos fiscal și monetar, în România suntem în situația în care habar nu avem care este cursul real al euro și care este dobânda reală. Vom afla curând.”

Economistul susține că BNR ar fi utilizat în septembrie cinci miliarde de euro pentru menținerea cursului, sumă pe care o estimează la aproximativ 10% din rezerva valutară a României.

„În septembrie, BNR “a ars” 5 miliarde de euro ca să mențină cursul. Adică 10% din rezerva valutară a României. Ministerul de Finanțe nu a mai ieșit pe piețele externe de la începutul anului. Iar săptămâna trecută nu a luat niciun leu de la ultima licitație cu băncile.”

Radu Georgescu își încheie mesajul cu un nou avertisment privind consecințele politicilor economice pe care le critică.