IEA scoate pe piață aproximativ 100 de milioane de barili din rezervele strategice. Motorina va avea prioritate în această operațiune

Statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) și-au exprimat sprijinul pentru eliberarea pe piață a aproximativ 100 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, cantitate care fusese promisă în luna martie. În cadrul acestui proces, prioritate va avea scoaterea de motorină din rezerve, a anunțat miercuri IEA într-un comunicat.

Săptămâna viitoare este programată reuniunea Consiliului de guvernare al Agenției Internaționale pentru Energie. Membrii acestuia vor analiza situația de pe piața combustibililor și evoluțiile care au determinat presiunile asupra aprovizionării și prețurilor.

Statele membre ale IEA dețin în continuare echivalentul a aproximativ 1,1 miliarde de barili în rezerve strategice. Din această cantitate, peste 200 de milioane de barili reprezintă motorină, potrivit datelor indicate de organizație.

Creșterea bruscă a prețurilor la motorină a transformat acest combustibil, esențial pentru transportul rutier de mărfuri, agricultură și industrie, într-o problemă cu implicații politice și economice la nivel mondial.

Războaiele din Iran și Ucraina au limitat exporturile și au afectat rafinăriile, contribuind la majorarea prețurilor la motorină. Presiunile asupra pieței au determinat statele să analizeze utilizarea rezervelor strategice pentru a crește cantitățile disponibile, potrivit Reuters.

Statele din grupul G7 au convenit săptămâna trecută să pună pe piață 100 de milioane de barili de țiței și motorină provenite din rezervele strategice.

Decizia a venit după ce președintele SUA, Donald Trump, a avertizat unele țări europene că Statele Unite vor interzice exporturile de motorină dacă acestea nu vor elibera cantități mai mari din propriile rezerve.

Grupul G7 este format din Statele Unite, Marea Britanie, Japonia și Canada, alături de Franța, Germania și Italia.

Potrivit Reuters, în acest moment nu este clar dacă acordul convenit de G7 presupune eliberarea cotei rămase dintr-un volum total de 400 de milioane de barili. Acest volum fusese stabilit în luna martie, când eliberarea petrolului din rezervele strategice fusese coordonată de IEA și asumată de statele membre.

De asemenea, nu este clar dacă acordul G7 reprezintă doar continuarea eliberării cantităților deja convenite sau dacă presupune suplimentarea acestora.

Decizia luată în luna martie a fost determinată de conflictul din Iran și a reprezentat cea mai mare eliberare de petrol din rezervele strategice din istorie.

În contextul actual, statele membre IEA și-au exprimat sprijinul pentru scoaterea pe piață a aproximativ 100 de milioane de barili din rezerve, cu prioritate pentru motorină. Măsura urmează să fie analizată în cadrul reuniunii Consiliului de guvernare al IEA de săptămâna viitoare, când va fi revizuită situația de pe piața combustibililor.

Agenția Internațională pentru Energie reprezintă principalul organism de consiliere în domeniul energetic pentru cele mai dezvoltate 29 de state.

Organizația a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din perioada 1973-1974. Scopul său inițial a fost coordonarea eliberării de petrol din stocurile de rezervă, în contextul unei crize majore de pe piața energetică.

În prezent, rezervele strategice deținute de statele membre IEA însumează echivalentul a aproximativ 1,1 miliarde de barili, dintre care peste 200 de milioane de barili sunt reprezentați de motorină.