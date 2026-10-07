Bursele europene scad puternic, iar petrolul trece din nou de 100 de dolari. Investitorii, speriați de tensiunile din Orientul Mijlociu

Bursele europene au încheiat ședința de miercuri cu scăderi importante, într-o zi marcată de vânzări pe piețele de obligațiuni și de revenirea petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril. Investitorii sunt din nou preocupați de situația din Orientul Mijlociu, dar și de creșterea costurilor de finanțare în marile economii.

La Londra, indicele FTSE 100 a pierdut 0,8%, până la 10.458,50 puncte. CAC 40 de la Paris și DAX 40 de la Frankfurt au înregistrat scăderi și mai mari, de câte 1,4%.

Presiunea asupra acțiunilor a venit în paralel cu o nouă scădere a prețurilor obligațiunilor, ceea ce a împins randamentele acestora în sus, potrivit The Independent.

Emmanuel Moulin, guvernatorul Băncii Franței, a declarat că situația economică a Franței este serioasă, în condițiile creșterii costurilor de împrumut. El a precizat însă că țara nu are, în acest moment, nevoie de ajutorul Băncii Centrale Europene.

„Sentimentul față de risc continuă să se deterioreze”, a declarat Kathleen Brooks, director de cercetare la XTB. Potrivit acesteia, comentariile lui Moulin au speriat investitorii și au contribuit la valul de vânzări.

Obligațiunile franceze și italiene s-au aflat în centrul mișcărilor de miercuri, dar presiunea s-a extins și asupra Marii Britanii. Randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani a crescut cu 10 puncte de bază, iar cel al titlurilor pe 30 de ani a revenit peste 6%.

Cererea pentru noile obligațiuni britanice a rămas însă solidă. Investitorii au depus ordine de aproximativ patru ori mai mari decât valoarea titlurilor oferite în cadrul vânzărilor de obligațiuni cu scadență în 2028 și 2031.

Presiunea a fost vizibilă și în Statele Unite. Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani a ajuns la 5,32%, cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani, după 5,27% cu o zi înainte. Randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a urcat de la 5,63% la 5,69%.

Un alt motiv de îngrijorare pentru piețe a fost noua creștere a prețului petrolului. Cotația Brent a ajuns miercuri la Londra la 101,77 dolari pe baril, de la 98,37 dolari marți.

Creșterea a venit pe fondul unor noi temeri privind aprovizionarea din Orientul Mijlociu, după avertismente potrivit cărora Iranul pare să își intensifice atacurile în Strâmtoarea Ormuz.

Chris Weston, director de cercetare la Pepperstone, a explicat că informațiile privind creșterea fluxurilor din regiune au exercitat o anumită presiune în sensul scăderii prețurilor, însă efectul a fost contrabalansat de relatările privind amploarea atacurilor asupra navelor care tranzitează strâmtoarea.

„Pentru moment, piața rămâne extrem de sensibilă la știri și la riscul geopolitic”, a spus acesta.

Atmosfera de evitare a riscului a susținut dolarul american, care a recuperat o parte dintre pierderile din ședința precedentă. Euro a coborât la 1,1187 dolari, de la 1,1264 dolari, iar lira sterlină s-a depreciat la 1,3210 dolari, de la 1,3280 dolari.

David Morrison, analist la Trade Nation, a arătat că investitorii continuă să prefere moneda americană, inclusiv pe fondul perspectivelor slabe pentru economiile Franței, Germaniei, Marii Britanii și Japoniei.

Sectorul financiar a suportat o mare parte a pierderilor de pe FTSE 100. Standard Chartered a scăzut cu 4,5%, HSBC cu 4,4%, Barclays cu 3,4%, iar NatWest cu 2,8%. Acțiunile Prudential au pierdut 4,7%.

HSBC a confirmat că se află într-o perioadă de consultări, după informațiile potrivit cărora sute de locuri de muncă din divizia britanică de administrare a averilor ar putea fi afectate de adoptarea inteligenței artificiale.

Au existat însă și companii care au evoluat în sens opus pieței. JD Sports a crescut cu 3,9%, după ce Frasers Group a preluat o participație de 8,8% la producătorul de articole sportive Under Armour. Acțiunile Frasers au avansat cu 2,8%.

Reckitt Benckiser și Haleon au câștigat 2,6%, respectiv 2,5%, după comentarii favorabile din partea Goldman Sachs. Banca de investiții a îmbunătățit recomandarea pentru Reckitt Benckiser la „cumpărare”, iar evaluarea Haleon a fost descrisă drept atractivă.

Mișcările au fost și mai puternice în rândul companiilor din FTSE 250. Avon Technologies, producător de echipamente de protecție pentru sectorul militar și forțele de ordine, a urcat cu 15%, după ce compania a anunțat că rezultatele anuale sunt așteptate să depășească estimările pieței.

În sens opus, compania de apă Pennon s-a prăbușit cu 20%. Aceasta a anunțat o emisiune de drepturi la un preț puternic redus și reducerea dividendului pentru a susține investiții mai mari.

Pe Wall Street, indicii se aflau de asemenea sub presiune la momentul închiderii bursei londoneze. Dow Jones Industrial Average pierdea 1,1%, iar Nasdaq Composite era în scădere cu 0,7%. S&P 500 avansa însă cu 0,6%.

Aurul era cotat la 4.109,52 dolari pe uncie, în scădere de la 4.163 de dolari.

Atenția investitorilor se îndreaptă și către Rezerva Federală a SUA, care urmează să publice minuta ședinței din septembrie a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă. Potrivit instrumentului FedWatch al CME, piața indică o probabilitate de 78% ca dobânzile să rămână neschimbate la ședința din octombrie, dar și o probabilitate de 85% pentru cel puțin o majorare de 25 de puncte de bază până la sfârșitul anului.