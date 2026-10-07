Republica Moldova lansează un fond de inovație de peste 1 milion de euro. Startup-urile pot primi granturi de până la 40.000 de euro

Republica Moldova a lansat Moldova Innovation Fund, administrat de Moldova Innovation Technology Park (MITP), cu un buget inițial de peste 1 milion de euro. Fondul are ca obiectiv sprijinirea startup-urilor și a echipelor tehnologice în transformarea ideilor aflate în stadii incipiente în produse validate și pregătite pentru piață. Sunt planificate patru runde competitive de finanțare în următoarele 24 de luni, iar primul apel a fost deschis la 1 octombrie 2026.

Moldova Innovation Fund urmărește să acopere diferența de finanțare dintre un concept tehnologic inițial și un produs capabil să atragă clienți sau investiții private.

Proiectele pre-seed pot primi granturi de până la 20.000 de euro, în timp ce proiectele aflate în etape incipiente pot accesa până la 40.000 de euro.

Finanțarea poate fi utilizată pentru validarea ideilor, dovada conceptului, prototipare, testarea tehnologică, îmbunătățirea produsului și validarea pieței.

Proiectele eligibile nu se limitează la dezvoltarea de software. Acestea pot viza domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, tehnologia guvernamentală, agritech, biotehnologia, big data, tehnologiile cloud, robotica și alte tehnologii emergente.

De asemenea, proiectele pot combina software, hardware, algoritmi și produse de tehnologie fizică.

Aplicațiile vor trece printr-o etapă de selecție a eligibilității, urmată de evaluare tehnică și de o etapă de prezentare, înaintea selecției finale. Beneficiarii și sumele acordate prin granturi vor fi aprobate de Comitetul de Coordonare al Fondului de Inovare al Moldovei.

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Michelle Iliev, a precizat că o idee poate deveni valoare economică atunci când o echipă dispune de resursele necesare pentru a o testa, îmbunătăți și aduce unui client. Potrivit acesteia, Moldova Innovation Fund oferă fondatorilor moldoveni acest prim pas și urmărește transformarea inovației într-un motor de creștere prin conectarea talentelor cu capitalul timpuriu, validarea practică și o cale către piețele internaționale.

„O idee devine valoare economică atunci când o echipă are resursele să o testeze, să o îmbunătățească și să o aducă unui client. Moldova Innovation Fund oferă fondatorilor moldoveni acest prim pas decisiv. Transformăm inovația într-un motor de creștere prin conectarea talentelor cu capitalul timpuriu, validarea practică și o cale clară către piețele internaționale”,

a spus Michelle Iliev, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Moldova Innovation Fund face parte dintr-un efort mai amplu al Republicii Moldova de a transforma talentele tehnice în companii, proprietate intelectuală, exporturi și locuri de muncă cu valoare mai mare. În același timp, inițiativa urmărește consolidarea portofoliului de afaceri capabile să atragă capital privat.

Administratoarea Moldova Innovation Technology Park, Marina Bzovîi, a explicat că fondul este conceput ca mai mult decât o succesiune de granturi. Obiectivul este construirea unei căi previzibile prin care o idee tehnologică să poată evolua de la validare la prototip, lansare pe piață și, ulterior, investiții private.

Potrivit acesteia, primul milion de euro oferă posibilitatea de a demonstra fiabilitatea mecanismului și de a construi un portofoliu mai puternic de companii tehnologice moldovenești care să se poată extinde la nivel internațional.

Totodată, Moldova Innovation Technology Park oferă deja companiilor un cadru de afaceri destinat facilitării activității, iar Fondul adaugă un instrument prin care pot apărea produse dezvoltate local în cadrul acestui ecosistem.

„Fondul de Inovație al Moldovei este conceput să devină mai mult decât o simplă succesiune de granturi. Dorim să construim o cale previzibilă prin care o idee tehnologică să poată progresa de la validare la prototip, lansare pe piață și, în cele din urmă, investiții private. Primul milion de euro ne oferă oportunitatea de a demonstra fiabilitatea acestui mecanism și de a construi un portofoliu mai puternic de companii tehnologice moldovenești capabile să se extindă la nivel internațional. Deja oferim companiilor un cadru de afaceri care să faciliteze activitatea; Fondul adaugă un alt instrument pentru a ajuta la apariția produselor dezvoltate local din acest ecosistem”, a spus Marina Bzovîi, Administratoarea Moldova Innovation Technology Park.

Lansarea fondului are loc în contextul unei recunoașteri internaționale tot mai puternice a ecosistemului de startup-uri din Republica Moldova și al unor niveluri mai ridicate de investiții.

În septembrie, StartupBlink a desemnat Moldova cel mai rapid ecosistem de startup-uri în creștere din Europa. Scorul ajustat la populație al Indicelui Global Startup Ecosystem a crescut cu 91,9% între edițiile din 2025 și 2026, aceasta fiind cea mai mare creștere înregistrată în Europa și a treia cea mai mare la nivel mondial.

Moldova a urcat, de asemenea, opt poziții, ajungând pe locul 82 la nivel global.

În prezent, țara are peste 300 de startup-uri active, iar startup-urile moldovenești au atras investiții de peste 17 milioane de dolari în 2025, aproximativ dublu față de suma strânsă cu un an înainte.

Moldova Innovation Fund adaugă un nivel de finanțare mai timpuriu ecosistemului, urmând să sprijine companiile înainte ca acestea să fie pregătite pentru investiții de tip angel sau venture capital.

Fondul va funcționa într-un bazin de afaceri tehnologice aflat în creștere. În septembrie 2026, Moldova Innovation Technology Park a depășit 3.000 de companii rezidente active, față de 338 la începutul operațiunilor, în 2018.

Companiile rezidente angajează peste 27.000 de persoane, iar fondatorii și investitorii reprezentați în Parc provin din peste 50 de țări.

Aproximativ 90% dintre produsele și serviciile dezvoltate de rezidenții MITP sunt destinate exportului.

Companiile tehnologice eligibile care operează sub MITP beneficiază de o taxă unică simplificată de 7% pe veniturile din vânzări. Stabilitatea acestui regim este garantată de stat până la sfârșitul anului 2035.

Cadrul fiscal și operațional oferă startup-urilor și companiilor tehnologice consacrate predictibilitate pe termen lung pe măsură ce acestea angajează, investesc și se extind pe piețele internaționale.

Sectorul tehnologic al Republicii Moldova și-a construit o mare parte din reputația internațională prin dezvoltare software și servicii de externalizare. Acest model a conectat inginerii locali cu clienți globali și a creat o bază solidă de expertiză tehnică.

Această fundație susține în prezent o evoluție în lanțul valoric, pe măsură ce tot mai multe companii moldovenești dezvoltă produse proprietare, proprietate intelectuală și afaceri tehnologice scalabile pentru piețele internaționale.

Printre domeniile în care sunt dezvoltate astfel de soluții se numără inteligența artificială, tehnologia medicală, gamingul și agritehnologia.

Moldova Innovation Fund este conceput pentru a accelera această schimbare prin finanțarea etapei în care echipele trebuie să demonstreze că un concept tehnic poate deveni un produs viabil comercial.

Prin susținerea validării, prototipării și testării timpurii pe piață, fondul urmărește să ajute mai mulți specialiști moldoveni din inginerie și software să transforme capabilitățile tehnice în produse și companii dezvoltate local, cu potențial de extindere internațională.

Finanțarea inițială a fondului este asigurată de Uniunea Europeană, cofinanțată de Guvernul Franței și implementată de Expertise France.

Perioada de lansare de 24 de luni este destinată atât finanțării proiectelor tehnologice, cât și stabilirii unui mecanism capabil să atragă în timp resurse și parteneri suplimentari.

Înființat în 2018, Moldova Innovation Technology Park este primul e-Park național din Europa și cel mai mare ecosistem de afaceri tehnologice din Moldova.

MITP oferă companiilor de tehnologie un cadru operațional simplificat, prezență virtuală și acces la instrumente care susțin creșterea afacerilor, inovația și extinderea internațională. Moldova Innovation Technology Park este operatorul Moldova Innovation Fund.