Ministerul Finanțelor, BNR și ASF au făcut planul înainte de ECOFIN. Alexandru Nazare: Avem interese economice legitime de apărat

România își consolidează prezența în cadrul reuniunilor economice europene și își pregătește strategia pentru viitoarele negocieri ECOFIN. Ministerul Finanțelor, BNR și ASF au analizat prioritățile naționale privind sectorul financiar, energia și finanțele publice. Alexandru Nazare susține că instituțiile trebuie să acționeze coordonat pentru a-și apăra eficient interesele economice și pentru a obține o voce mai puternică în deciziile Uniunii Europene.

România este tot mai prezentă în spațiul decizional european în care se stabilesc direcțiile economice fundamentale pentru Uniune. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis miercuri, 7 octombrie, că statul român trebuie să își articuleze în continuare interesele și obiectivele de o manieră clară și fermă.

Potrivit acestuia, la sediul Ministerului Finanțelor a avut loc astăzi o întâlnire de pregătire pentru următoarea reuniune ECOFIN, la care au participat reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR) și ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În cadrul acestei întrevederi au fost analizate principalele teme aflate pe agenda europeană, punându-se accent pe pozițiile pe care România urmează să le susțină și pe interesele economice pe care trebuie să le protejeze.

Oficialul a explicat pe Facebook că în perioada următoare se vor adopta decizii cruciale referitoare la competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanțare, funcționarea piețelor de capital, eficiența finanțelor publice, energie și cadrul de coordonare al politicilor economice.

În acest context, România participă activ la discuții cu argumente solide și poziții bine fundamentate, stabilite prin colaborarea strânsă a instituțiilor naționale de profil.

De asemenea, reprezentantul Guvernului a subliniat că pe anumite dosare interesele statelor membre pot fi divergente.

Din acest motiv, este esențial ca reprezentanții naționali să cunoască în detaliu prioritățile specifice, limitele de negociere și să construiască alianțe din timp pentru ca poziția țării să nu fie stabilită de alți actori externi.

În încheiere, acesta a afirmat că România dispune de expertiză și argumente legitime, care trebuie valorificate unitar pentru a garanta o voce mai puternică la nivel european.

ECOFIN este acronimul pentru Consiliul Afaceri Economice și Financiare (Economic and Financial Affairs Council), fiind una dintre cele mai vechi și influente configurații ale Consiliului Uniunii Europene. Acesta reunește miniștrii de Finanțe și ai economiei din toate cele 27 de state membre ale UE, alături de comisarii europeni de resort și reprezentanții Băncii Centrale Europene.

Importanța Consiliului constă în faptul că deciziile sale influențează direct bugetele naționale și stabilitatea financiară a fiecărei țări membre. În cadrul ECOFIN se stabilesc regulile legate de accesul la fondurile europene (precum mecanismul de redresare și reziliență – PNRR), coordonarea politicilor fiscale la nivel internațional (G20, FMI) și finanțarea tranziției climatice sau energetice.

Pentru o țară precum România, prezența activă în ECOFIN asigură participarea directă la redactarea legislativă și posibilitatea de a proteja interesele economice naționale înainte ca deciziile majore să devină obligatorii la nivelul întregului bloc comunitar.

ECOFIN gestionează politicile UE în câteva domenii esențiale:

Coordonarea economică și supravegherea bugetară: Monitorizează respectarea Pactului de Stabilitate și Creștere, analizând politicile fiscale naționale pentru a preveni deficitele excesive.

Piețele financiare și capitalul: Adoptă reglementări pentru sectorul bancar, servicii financiare și libera circulație a capitalului.

Bugetul anual al UE: Elaborează și adoptă, împreună cu Parlamentul European, bugetul Uniunii.

Fiscalitatea: Negociază armonizarea reglementărilor fiscale și măsuri împotriva evaziunii transfrontaliere.