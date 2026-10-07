Ministerul Finanțelor, BNR și ASF au făcut planul înainte de ECOFIN. Alexandru Nazare: Avem interese economice legitime de apărat
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Nazare - Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
România își consolidează prezența în cadrul reuniunilor economice europene și își pregătește strategia pentru viitoarele negocieri ECOFIN. Ministerul Finanțelor, BNR și ASF au analizat prioritățile naționale privind sectorul financiar, energia și finanțele publice. Alexandru Nazare susține că instituțiile trebuie să acționeze coordonat pentru a-și apăra eficient interesele economice și pentru a obține o voce mai puternică în deciziile Uniunii Europene.
România își consolidează poziția în procesul de luare a deciziilor economice la nivel european, anunță ministrul Alexandru Nazare
România este tot mai prezentă în spațiul decizional european în care se stabilesc direcțiile economice fundamentale pentru Uniune. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis miercuri, 7 octombrie, că statul român trebuie să își articuleze în continuare interesele și obiectivele de o manieră clară și fermă.
Potrivit acestuia, la sediul Ministerului Finanțelor a avut loc astăzi o întâlnire de pregătire pentru următoarea reuniune ECOFIN, la care au participat reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR) și ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
În cadrul acestei întrevederi au fost analizate principalele teme aflate pe agenda europeană, punându-se accent pe pozițiile pe care România urmează să le susțină și pe interesele economice pe care trebuie să le protejeze.
Instituțiile naționale își coordonează strategiile pentru a apăra prioritățile economice ale țării
Oficialul a explicat pe Facebook că în perioada următoare se vor adopta decizii cruciale referitoare la competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanțare, funcționarea piețelor de capital, eficiența finanțelor publice, energie și cadrul de coordonare al politicilor economice.
În acest context, România participă activ la discuții cu argumente solide și poziții bine fundamentate, stabilite prin colaborarea strânsă a instituțiilor naționale de profil.
De asemenea, reprezentantul Guvernului a subliniat că pe anumite dosare interesele statelor membre pot fi divergente.
Din acest motiv, este esențial ca reprezentanții naționali să cunoască în detaliu prioritățile specifice, limitele de negociere și să construiască alianțe din timp pentru ca poziția țării să nu fie stabilită de alți actori externi.
În încheiere, acesta a afirmat că România dispune de expertiză și argumente legitime, care trebuie valorificate unitar pentru a garanta o voce mai puternică la nivel european.
Ce înseamnă ECOFIN și care este importanța sa?
ECOFIN este acronimul pentru Consiliul Afaceri Economice și Financiare (Economic and Financial Affairs Council), fiind una dintre cele mai vechi și influente configurații ale Consiliului Uniunii Europene. Acesta reunește miniștrii de Finanțe și ai economiei din toate cele 27 de state membre ale UE, alături de comisarii europeni de resort și reprezentanții Băncii Centrale Europene.
Importanța Consiliului constă în faptul că deciziile sale influențează direct bugetele naționale și stabilitatea financiară a fiecărei țări membre. În cadrul ECOFIN se stabilesc regulile legate de accesul la fondurile europene (precum mecanismul de redresare și reziliență – PNRR), coordonarea politicilor fiscale la nivel internațional (G20, FMI) și finanțarea tranziției climatice sau energetice.
Pentru o țară precum România, prezența activă în ECOFIN asigură participarea directă la redactarea legislativă și posibilitatea de a proteja interesele economice naționale înainte ca deciziile majore să devină obligatorii la nivelul întregului bloc comunitar.
Rolul și atribuțiile principale
ECOFIN gestionează politicile UE în câteva domenii esențiale:
- Coordonarea economică și supravegherea bugetară: Monitorizează respectarea Pactului de Stabilitate și Creștere, analizând politicile fiscale naționale pentru a preveni deficitele excesive.
- Piețele financiare și capitalul: Adoptă reglementări pentru sectorul bancar, servicii financiare și libera circulație a capitalului.
- Bugetul anual al UE: Elaborează și adoptă, împreună cu Parlamentul European, bugetul Uniunii.
- Fiscalitatea: Negociază armonizarea reglementărilor fiscale și măsuri împotriva evaziunii transfrontaliere.
Postarea integrală a șefului de la Finanțe
„România este din ce în ce mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa. Trebuie să continuăm să ne articulam clar și ferm interesele și obiectivele.
Am avut astăzi, la Ministerul Finanțelor, o întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN cu reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Autorității de Supraveghere Financiară.
Am revizuit împreună principalele teme de pe agenda europeană și, mai ales, pozițiile pe care România trebuie să le susțină și interesele pe care trebuie să le protejeze.
În perioada următoare, la nivel european se iau decizii importante pentru competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanțare, funcționarea piețelor de capital, eficiența finanțelor publice, energie și cadrul de coordonare al politicilor economice.
România nu este doar parte din aceste discuții, ci suntem prezenți cu poziții clare, bine fundamentate și coordonate între instituțiile care cunosc cel mai bine implicațiile pentru economia noastră.
Sunt dosare în care interesele statelor membre nu sunt întotdeauna aceleași. Tocmai de aceea trebuie să știm foarte clar ce susținem, unde sunt interesele specifice ale României și care sunt limitele pe care trebuie să le apărăm.
Discuția de astăzi a fost exact despre această coordonare – să continuăm să fim prezenți din timp, să ne construim argumentele și alianțele și să nu lăsăm poziția României să fie definită de alții.
România are expertiză, are argumente și are interese economice legitime de apărat. Trebuie să le punem mai bine împreună și să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”, a scris ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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