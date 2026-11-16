O instanță din Milano a dispus plasarea sub administrare judiciară, pentru o perioadă de un an, a operațiunilor din Italia ale Revolut Bank UAB, entitatea bancară europeană a grupului britanic Revolut.

Decizia a fost luată după ce judecătorii au identificat deficiențe grave în sistemele de prevenire a spălării banilor, care ar fi permis unor persoane condamnate sau investigate pentru infracțiuni grave, inclusiv membri ai organizațiilor mafiote, să utilizeze conturi bancare pentru transferul și ascunderea unor fonduri provenite din activități ilegale, relatează Reuters.

Potrivit unei hotărâri de 39 de pagini consultate de agenția de presă, controalele interne ale băncii nu ar fi fost suficiente pentru identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte. Instanța a constatat că 24 de persoane cercetate sau condamnate pentru diferite infracțiuni au efectuat, în perioada 2021-2026, operațiuni financiare în valoare totală de 41,9 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 46,2 milioane de dolari.

Banca nu ar fi identificat și raportat tranzacțiile suspecte realizate de aceste persoane. Situația contrastează cu activitatea celorlalte instituții bancare, care au transmis autorităților, în aceeași perioadă, 265 de raportări privind operațiuni suspecte asociate celor 24 de persoane. Revolut Bank UAB nu a depus nicio raportare de acest fel, conform hotărârii instanței.

Revolut a confirmat decizia instanței din Milano și a anunțat că va coopera pe deplin cu autoritățile italiene. Compania a transmis că tratează cu maximă seriozitate obligațiile de reglementare și controalele împotriva spălării banilor.

De asemenea, reprezentanții grupului au precizat că societatea investește permanent în consolidarea sistemelor de combatere a criminalității financiare, a modelelor de monitorizare a tranzacțiilor și a echipelor specializate în activitățile de conformitate.

„Tratăm cu maximă seriozitate obligaţiile de reglementare şi controalele împotriva spălării banilor şi investim permanent în consolidarea sistemelor de combatere a criminalităţii financiare, a modelelor de monitorizare a tranzacţiilor şi a echipelor specializate în conformitate”, a transmis Revolut.

Măsura dispusă de instanță nu înseamnă că Revolut face obiectul unei anchete penale. Supravegherea judiciară se aplică exclusiv operațiunilor companiei din Italia, iar serviciile destinate clienților persoane fizice și companiilor vor continua fără întreruperi.

Judecătorii au subliniat că problemele identificate nu au fost incidente izolate, ci au făcut parte dintr-un model de administrare aplicat în mod repetat. Potrivit instanței, aceste deficiențe ar fi împiedicat autoritățile să identifice și să blocheze fondurile provenite din activități ilegale.

Procurorii din Milano au susținut că banca a funcționat ca un rezervor financiar pentru persoane implicate în infracțiuni grave. Totodată, aceștia au argumentat că insuficiența controalelor i-ar fi oferit Revolut un avantaj concurențial nejustificat în raport cu instituțiile financiare care investesc în sisteme adecvate de prevenire a spălării banilor.

Măsura luată de instanță are caracter preventiv, nu punitiv. Obiectivul acesteia este remedierea deficiențelor de conformitate și prevenirea utilizării serviciilor bancare ale companiei în scopuri infracționale pe viitor.

Judecătorii au numit doi administratori judiciari, cărora le-au acordat atribuții extinse de supraveghere și control asupra operațiunilor Revolut din Italia. Competențele acestora ar putea fi extinse dacă banca nu cooperează pe deplin cu autoritățile sau dacă sunt descoperite noi probleme grave.

Revolut trebuie să pună în aplicare un plan de remediere care cuprinde 15 măsuri. Calendarul stabilit de instanță prevede mai multe termene obligatorii pentru companie și administratorii judiciari.

Astfel, Revolut are la dispoziție cinci zile pentru desemnarea unui responsabil intern care să asigure legătura cu administratorii judiciari. În termen de 60 de zile, compania trebuie să prezinte un plan de acțiune destinat corectării deficiențelor identificate.

La rândul lor, administratorii judiciari trebuie să prezinte un raport preliminar în cel mult 30 de zile și o evaluare completă a sistemelor de combatere a spălării banilor în maximum 90 de zile.

Administrarea judiciară va rămâne în vigoare timp de un an, perioadă în care vor fi efectuate verificări periodice pentru evaluarea progreselor înregistrate de companie și a respectării măsurilor impuse.

Procedura care a condus la măsura dispusă de instanța din Milano are legătură și cu o inspecție efectuată în 2024 de poliția financiară italiană, Guardia di Finanza, la Revolut Digital Assets Europe. Această entitate gestionează serviciile de criptomonede oferite clienților europeni ai grupului.

Într-un raport finalizat în decembrie 2024, autoritățile italiene au identificat peste un milion de presupuse încălcări ale obligațiilor privind verificarea identității clienților și păstrarea datelor. De asemenea, inspectorii au descoperit 60 de cazuri în care tranzacțiile suspecte nu ar fi fost raportate autorităților competente.

Raportul a fost transmis Ministerului Economiei din Italia, instituția responsabilă de aplicarea eventualelor sancțiuni administrative.

Cu toate acestea, potrivit a două surse citate de Reuters, ministerul nu a început încă procedura oficială de sancționare a companiei. Motivul este că termenul în care Revolut poate formula obiecții se prelungește până în 2027.

Fondată în 2015, Revolut s-a dezvoltat rapid și a ajuns la o evaluare de aproximativ 115 miliarde de dolari. Grupul britanic are în prezent peste 50 de milioane de clienți la nivel mondial, dintre care mai mult de cinci milioane în Italia.

Pe piața italiană, compania ocupă locul al cincilea în clasamentul furnizorilor de servicii bancare în funcție de numărul de clienți și reprezintă cea mai mare bancă străină.

În pofida creșterii rapide, compania s-a confruntat anterior și cu alte probleme legate de controalele interne. Printre acestea s-au numărat dificultățile întâmpinate în procesul de obținere a licenței bancare în Marea Britanie.

În Italia, autoritatea pentru concurență a amendat Revolut în aprilie cu 11,5 milioane de euro pentru presupuse practici comerciale incorecte. Ulterior, în septembrie, compania a recunoscut că a transmis neintenționat informații despre clienți unor hackeri.