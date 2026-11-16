Hidroelectrica a înregistrat un profit net de 3,108 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, cu 34% mai mare față de perioada similară din 2025. Veniturile companiei au crescut cu 28%, la 8,601 miliarde de lei, în condițiile în care producția de energie a avansat cu 10%. Compania a raportat și o creștere de 56% a portofoliului de furnizare.

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de energie electrică din România, a raportat un profit net de 3,108 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2026. Rezultatul este cu 34% peste cel înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Veniturile companiei au ajuns la 8,601 miliarde de lei, în creștere cu 28%. Evoluția financiară a fost susținută de majorarea producției și a volumelor de energie comercializate.

Astfel, producția de energie electrică a crescut cu 10%, până la 9.328 GWh. În același timp, volumul total al vânzărilor a avansat cu 12%, la 11.310 GWh.

Hidroelectrica a înregistrat și creșteri ale prețurilor medii de vânzare. Pe segmentul angro, prețul mediu a ajuns la 606 lei/MWh, cu 15% peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

În ceea ce privește furnizarea către clienții finali, prețul mediu de vânzare a crescut cu 10%, la 514 lei/MWh.

Potrivit raportului financiar transmis BVB, trimestrul al treilea a adus o modificare a structurii veniturilor Grupului, prin creșterea contribuției segmentului de furnizare. Evoluția reflectă tranziția către un model de afaceri hibrid, cu o componentă comercială mai puternică și o bază extinsă de clienți.

Extinderea activității de furnizare, concomitent cu reducerea producției din cauza condițiilor hidrologice deficitare, a determinat creșterea cantităților de energie cumpărate din piață. Achizițiile au fost necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, atât pe piețele angro, cât și pe piața de echilibrare.

Compania a gestionat riscurile printr-o strategie de contractare etapizată și o abordare comercială prudentă.

Reprezentanții Hidroelectrica au indicat eficiența operațională, optimizarea raportului dintre producție și achiziții, dezvoltarea capacităților regenerabile și implementarea proiectelor de stocare drept priorități strategice. Aceste măsuri urmăresc reducerea expunerii la variațiile hidrologice și consolidarea rezilienței pe termen lung.

În pofida dificultăților întâmpinate, performanța financiară cumulată la nouă luni s-a menținut semnificativ peste nivelul din perioada similară a anului 2025. Potrivit companiei, veniturile Grupului au crescut cu 28%, iar marja operațională și marja netă s-au îmbunătățit fiecare cu câte un punct procentual.

Hidroelectrica și-a extins semnificativ portofoliul de furnizare în primele nouă luni din 2026. La 30 septembrie, compania avea 1.464.583 de locuri de consum, față de 941.364 înregistrate la aceeași dată a anului precedent.

Creșterea a fost de 523.219 locuri de consum, respectiv 56% într-un an. Potrivit raportului, evoluția reflectă atragerea unui număr important de clienți casnici, dar și extinderea activității în segmentul noncasnic.

Datele ANRE disponibile pentru luna iulie 2026 arată că Hidroelectrica ocupa prima poziție pe piața concurențială și pe piața totală de furnizare a energiei electrice.

Compania avea o cotă de piață de 22,41% pe segmentul concurențial și de 21,09% la nivelul întregii piețe de furnizare.

În primele nouă luni din 2026, producția netă de energie electrică a Hidroelectrica a ajuns la 9.328 GWh. Comparativ cu perioada similară din 2025, când compania produsese 8.473 GWh, creșterea a fost de 10%.

Producția netă din surse hidro a însumat 9.149 GWh, în creștere cu 10%. În schimb, producția din surse eoliene a scăzut cu 3%, până la 179 GWh.

Compania a precizat că rezultatul a fost obținut în condițiile unui an hidrologic deficitar. După un prim trimestru în care debitul mediu al Dunării a fost cu 13% peste nivelul din T1 2025, situația s-a deteriorat.

Primăvara nu a adus aportul obișnuit de apă din topirea zăpezii și din precipitații. Începând din iulie, debitele Dunării au coborât la cele mai scăzute niveluri din ultimii 30 de ani.

Pentru menținerea producției, Hidroelectrica a gestionat lacurile de acumulare și resursele de pe râurile interioare. Compania a utilizat aceste resurse pentru a compensa aportul redus al Dunării.

Potrivit raportului, exploatarea a fost optimizată astfel încât rezervele disponibile să fie valorificate în intervalele orare cu cea mai mare valoare, atât pentru companie, cât și pentru Sistemul Energetic Național (SEN).

Pentru acoperirea obligațiilor contractuale și protejarea resurselor proprii, Hidroelectrica a adoptat o politică echilibrată de achiziții. Compania s-a orientat în special către energia produsă din surse solare.

Condițiile hidrologice dificile și alți factori externi au determinat creșterea achizițiilor de energie din piață. În primele nouă luni din 2026, acestea au însumat 1.982 GWh, cu 20% peste cantitatea cumpărată în perioada similară din 2025.

În pofida acestor condiții, compania a reușit să majoreze volumul total de energie vândută cu 12%, până la 11.310 GWh.

Evoluțiile au fost diferite în funcție de segmentul de activitate. Cantitatea de energie livrată prin furnizare a crescut cu 29%, ajungând la 6.739 GWh.

În schimb, vânzările de pe piața angro au scăzut cu 10%, până la 4.107 GWh. Compania a pus această evoluție pe seama condițiilor hidrologice, afectate de seceta severă începută în trimestrul al treilea.

În ceea ce privește producția din T3 2026, aceasta a fost de 2.259 GWh. Cantitatea a fost cu numai 6% sub nivelul din trimestrul al treilea al anului trecut, deși debitele Dunării au ajuns la minime istorice.