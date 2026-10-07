Planul de salvare a competitivității UE. Strategia de 800 de miliarde de euro a Eurogrupului ar putea schimba piața muncii și afacerile

Europa riscă să rămână în urmă din cauza fragmentării financiare și a deficitului de investiții, avertizează președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis. Oficialul european cere reforme urgente, integrarea piețelor și completarea Uniunii Bancare pentru a debloca economiile private. În opinia sa, direcționarea capitalului către tehnologie, apărare și inteligență artificială reprezintă singura cale de a garanta locuri de muncă mai bune și un trai prosper.

Europa nu reușește să își transforme atuurile economice semnificative într-o creștere suficient de rapidă, avertizează Kyriakos Pierrakakis, președintele Eurogrupului (grupul care reunește miniștrii de Finanțe din statele membre ale zonei euro).

Prezent la Bruxelles, în cadrul unui forum organizat de European Banking Federation și BusinessEurope, oficialul european a subliniat miercuri, 7 octombrie, că accelerarea avântului economic este vitală pentru locurile de muncă, veniturile cetățenilor și menținerea modelului social al continentului.

Pentru a recupera terenul pierdut, Uniunea Europeană trebuie să își integreze piețele financiare și să mobilizeze capitalul privat spre sectoarele strategice.

În discursul său de la Bruxelles, președintele Eurogrupului a explicat că performanța economică nu reprezintă doar o simplă cifră statistică, ci influențează în mod direct standardul de trai al populației.

Oficialul a arătat că o creștere mai puternică le oferă cetățenilor locuri de muncă mai bine plătite și creează noi oportunități pentru generațiile viitoare. Totodată, acesta a amintit că o economie robustă furnizează guvernelor fondurile necesare pentru susținerea serviciilor publice, a sistemelor de pensii și a modelului social european.

Pentru mediul de afaceri, beneficiile dinamismului economic sunt la fel de vizibile. Kyriakos Pierrakakis a subliniat că accesul la capital le permite întreprinderilor mici și mijlocii să achiziționeze utilaje moderne, firmelor de familie să își digitalizeze procesele, iar producătorilor să eficientizeze consumul energetic.

De asemenea, liderul Eurogrupului a menționat că firmele de tehnologie au nevoie de finanțare adecvată pentru a-și continua expansiunea pe continent, fără a fi constrânse să părăsească spațiul european. În plus, capacitatea de a investi rapid în inteligența artificială a devenit decisivă pentru menținerea competitivității globale.

„Europa nu crește suficient de rapid. Rămânem una dintre cele mai bogate și mai de succes regiuni economice din lume. Avem companii de nivel mondial, oameni înalt calificați, o Piață Unică de 450 de milioane de consumatori și economii private enorme. Dar nu transformăm aceste atuuri în creștere în ritmul în care ar trebui. Și ar trebui să ne pese de acest lucru nu din cauza unei statistici dintr-o prognoză. Ar trebui să ne pese pentru că, în definitiv, creșterea este despre viața oamenilor. Pentru oameni, o creștere mai puternică înseamnă locuri de muncă mai bune, salarii mai mari și un nivel de trai în creștere. Înseamnă mai multe oportunități pentru generația următoare. Și le oferă guvernelor resursele necesare pentru a susține servicii publice de calitate, pensii și modelul nostru social european. Pentru companii, este și mai tangibil. Este vorba despre posibilitatea unui IMM de a finanța un utilaj nou. Despre posibilitatea unei afaceri de familie de a se digitaliza. Despre posibilitatea unui producător de a investi într-o utilizare mai eficientă a energiei. Despre posibilitatea unei companii de tehnologie de a-și finanța următoarea etapă de dezvoltare fără a fi nevoită să părăsească Europa. Și, din ce în ce mai mult, este vorba despre capacitatea companiilor noastre de a investi în IA (inteligența artificială) și în noile tehnologii suficient de rapid pentru a rămâne competitive. (…) Europa trebuie să investească mult mai mult în apărare, securitate energetică, IA, tehnologii critice și infrastructură strategică. Trebuie să reducem dependențele excesive și să ne consolidăm capacitatea de acțiune”, a declarat Kyriakos Pierrakakis.

Deficitul de ritm economic devine o problemă extrem de acută pe fondul provocărilor demografice grave. Liderul Eurogrupului a atras atenția că Europa se confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire, ceea ce va duce la restrângerea forței de muncă disponibile.

În acest context, extinderea economică nu mai poate fi bazată pe creșterea numărului de lucrători, fiind absolut necesară sporirea productivității generale.

Pentru a deveni mai productivă, Europa are obligația de a direcționa resurse considerabile spre educație, tehnologii critice, energie, inovare și inteligență artificială. De asemenea, securitatea energetică, apărarea și infrastructura strategică necesită investiții majore pentru a diminua dependențele externe periculoase.

Făcând trimitere la analiza realizată de Mario Draghi, Kyriakos Pierrakakis a amintit că deficitul anual de investiții suplimentare necesare se ridică la aproximativ 800 de miliarde de euro.

Efortul financiar uriaș nu va putea fi acoperit exclusiv din resursele publice ale statelor membre sau din bugetul comunitar. Deși finanțele publice solide rămân esențiale pentru stabilitate, președintele Eurogrupului a arătat că guvernele nu pot finanța singure întreaga transformare a Europei.

Prin urmare, atragerea investițiilor private la o scară net superioară devine neapărat o prioritate absolută.

În opinia reprezentantului european, economia UE suferă de pe urma unui paradox major: continentul dispune de economii private enorme, dar nu deține un sistem financiar capabil să direcționeze aceste fonduri către propriul mediu de afaceri.

Din cauza fragmentării naționale, capitalul rămâne blocat în interiorul granițelor, iar companiile se confruntă cu condiții de creditare inegale în funcție de țara în care își desfășoară activitatea, multe firme de succes fiind lipsite de resursele necesare dezvoltării.

„Întrebarea este, așadar, de unde va veni această creștere. Europa îmbătrânește. Forța noastră de muncă va deveni tot mai restrânsă. Nu putem presupune că creșterea de mâine va veni pur și simplu din faptul că vom avea mai mulți oameni care lucrează. Trebuie să devenim mai productivi. Iar acest lucru necesită investiții. Investiții în competențe. În tehnologie. În energie. În inovare. Și, din ce în ce mai mult, în IA. Mario Draghi ne-a oferit o imagine a amplorii necesare: aproximativ 800 de miliarde de euro de investiții suplimentare în fiecare an. Acest lucru duce la o întrebare simplă: Cine va finanța aceste investiții? Finanțele publice solide rămân esențiale, dacă nu chiar existențiale. Guvernele și resursele europene au un rol important. Însă bugetele publice nu pot finanța singure transformarea Europei. Avem nevoie de investiții private la o scară mult mai mare. Și aici ajungem la unul dintre paradoxurile economiei europene. Europei nu-i lipsesc banii. Europa are economii. Ce nu am construit încă este un sistem financiar capabil să pună o parte suficientă din aceste economii la treabă în propria noastră economie. Prea mult capital rămâne fragmentat de granițele naționale. Prea multe companii se confruntă cu condiții de finanțare diferite în funcție de locul în care sunt situate. Și prea multe companii europene de succes se luptă să găsească capitalul necesar pentru a se dezvolta”, a adăugat președintele Eurogrupului.

Pentru remedierea acestor dezechilibre, crearea unei Uniuni a Economiilor și Investițiilor devine crucială. Kyriakos Pierrakakis a explicat că scopul principal al acestei inițiative este conectarea economiilor cetățenilor cu oportunitățile reale din Piața Unică, permițând fondurilor să ajungă rapid la proiectele productive. În același timp, măsura le oferă cetățenilor instrumente mai bune de investire și le asigură firmelor surse variate de finanțare.

Cu toate acestea, președintele Eurogrupului a evidențiat că o astfel de uniune nu va funcționa fără finalizarea Uniunii Bancare. Deoarece băncile asigură aproximativ 70% din finanțarea economiei europene și reprezintă partenerul principal al IMM-urilor, dezvoltarea sectorului bancar rămâne indispensabilă pentru companiile care caută sprijin în vederea achiziției de echipamente sau a angajării de personal.

„De aceea contează Uniunea Economiilor și Investițiilor. Scopul său este, de fapt, foarte simplu: să conecteze economiile Europei cu oportunitățile Europei; să permită capitalului să se orienteze către ideile bune și companiile productive, oriunde s-ar afla acestea în cadrul Pieței noastre Unice. Să le ofere cetățenilor modalități mai bune de a investi și de a participa la creșterea Europei. Să le ofere companiilor mai multe opțiuni de finanțare a investițiilor. Dar dacă vrem să realizăm acest lucru, trebuie să vorbim și despre bănci. Băncile asigură încă aproximativ 70% din finanțarea economiei europene. Iar pentru IMM-uri, în mod special, băncile rămân fundamentale. Pentru o afacere mică, finanțarea înseamnă să aibă o bancă ce înțelege compania. O bancă dispusă să finanțeze capitalul de lucru. O bancă dispusă să finanțeze următorul utilaj, următorul angajat, următoarea investiție. De aceea nu putem avea o Uniune a Economiilor și Investițiilor de succes fără a finaliza Uniunea Bancară”, a completat Kyriakos Pierrakakis.

Pentru reformarea pieței financiare, Kyriakos Pierrakakis a propus trei direcții prioritare de acțiune. În primul rând, integrarea piețelor trebuie accelerată prin eliminarea barierelor din calea activităților transfrontaliere și a consolidării bancare, garantând liberul flux al capitalului și al lichidităților, astfel încât economiile realizate într-o regiune să poată finanța investiții productive în oricare alt colț al Uniunii.

În al doilea rând, încrederea reprezintă un pilon indispensabil pentru o piață unificată. Oficialul a subliniat că integrarea necesită garanții europene comune, o gestionare eficientă a crizelor, lichidități credibile în procesele de rezoluție și progrese concrete privind garantarea depozitelor.

În al treilea rând, competitivitatea și reziliența trebuie menținute fără a supraîncărca mediul de afaceri. Kyriakos Pierrakakis a concluzionat că Europa are nevoie de proporționalitate, supraveghere consecventă și mai puțină complexitate birocratică, obiectivul central fiind o reglementare mai bună și mai eficientă, nu neapărat reducerea cantitativă a normelor.