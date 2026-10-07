Locuri de muncă pentru românii care caută un job. ANOFM anunț zeci de mii de posturi disponibile la nivel național

La nivel național sunt disponibile 34.108 locuri de muncă, potrivit datelor furnizate de agenții economici și aflate în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la data de 7 octombrie 2026. În același timp, angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 84 de locuri de muncă vacante.

Cele mai multe locuri de muncă disponibile la nivel național sunt pentru conducători auto transport rutier, fiind înregistrate 4.077 de astfel de posturi. Urmează 1.987 de locuri de muncă pentru manipulanți mărfuri și 1.728 pentru lucrători comerciali.

De asemenea, angajatorii caută 1.437 de muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet. Pentru agenți de securitate sunt disponibile 1.287 de locuri de muncă, iar pentru muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții sunt disponibile 1.192 de posturi.

Oferta include și 1.123 de locuri de muncă pentru curieri, 1.107 pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor, 894 pentru montatori subansamble și 615 pentru agenți de curățenie clădiri și mijloace de transport, potrivit datelor transmise de ANOFM într-un comunicat.

Din totalul celor 34.108 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.165 sunt destinate persoanelor cu studii superioare.

În această categorie se regăsesc posturi pentru ingineri în diferite domenii de activitate, medici în diverse specializări, manageri în diferite domenii de activitate, consilieri, experți, inspectori, referenți și economiști în economie generală, precum și programatori.

Alte 6.387 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii liceale sau postliceale. Printre posturile disponibile se numără cele de agent de securitate, asistent medical generalist, agent de vânzări, agent servicii client și asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 6.820 de locuri de muncă. Oferta include posturi pentru conducători auto transport rutier, sudori, lucrători comerciali, montatori subansamble și operatori la mașini-unelte cu comandă numerică.

Restul de 18.736 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. În această categorie se regăsesc posturi pentru manipulanți mărfuri, muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții, curieri și muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor.

ANOFM precizează că baza de date privind locurile de muncă este dinamică și se actualizează în timp real, în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul ANOFM, în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 84 de locuri de muncă vacante.

Norvegia are disponibile 45 de locuri de muncă pentru lucrători în producție, în domeniul prelucrării somonului.

În Republica Cehă sunt oferite 20 de locuri de muncă pentru operatori și operatoare pe linie de producție, respectiv muncitori și muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice.

Olanda oferă 10 locuri de muncă pentru inspectori veterinari.

În Franța sunt disponibile patru locuri de muncă pentru lucrători agricoli în livadă.

Danemarca oferă patru locuri de muncă, pentru mecanici de atelier și zidari.

Spania are disponibil un loc de muncă pentru un manager de mentenanță.