Peste 9.000 de locuri de muncă, disponibile la Bursa pentru absolvenți. 129 de angajatori participă vineri, 9 octombrie, la eveniment

Peste 9.000 de locuri de muncă vor fi oferite de 129 de angajatori la Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți, care va fi organizată vineri, 9 octombrie 2026, în Capitală. Evenimentul este organizat pentru a sprijini integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii și pentru a facilita accesul acestora la oportunități de angajare și contactul direct cu angajatorii.

Potrivit Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM), până în prezent și-au anunțat participarea 129 de agenți economici. Aceștia pun la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un total de 9.053 de posturi vacante.

Cele mai multe dintre posturile disponibile sunt destinate muncitorilor calificați. Pentru această categorie sunt oferite 4.868 de locuri de muncă.

Alte 3.497 de posturi sunt disponibile pentru muncitorii necalificați. Astfel, cele două categorii reunesc cea mai mare parte a ofertei de locuri de muncă anunțate pentru Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți.

Oferta include și posturi destinate persoanelor cu studii medii și superioare. Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile 412 locuri de muncă, în timp ce pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 276 de posturi.

În total, oferta anunțată până în prezent ajunge la 9.053 de posturi vacante puse la dispoziție de cei 129 de agenți economici participanți.

Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, începând cu ora 9:00.

Evenimentul se va desfășura la Palatul Național al Copiilor din București, situat pe Bulevardul Tineretului nr. 8-10, sector 4.

Participarea la Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți este gratuită.

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM) este instituția publică din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) care gestionează, la nivelul municipiului București, măsurile și serviciile destinate ocupării forței de muncă.

AMOFM oferă servicii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor și are un rol în facilitarea ocupării, organizarea burselor locurilor de muncă, precum și în aplicarea măsurilor de sprijin pentru integrarea pe piața muncii.