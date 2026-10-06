Schmitz Cargobull ridică o nouă fabrică la Oradea și extinde producția de vehicule din 2028. Va fi nevoie de cel puțin 200 de angajați

Grupul german Schmitz Cargobull realizează cea mai mare investiție industrială a anului 2026 la Oradea. După ce Consiliul Local a aprobat în unanimitate vânzarea unui teren de 11,75 hectare pentru 3,76 milioane de euro, gigantul auto va investi peste 25 de milioane de euro într-o fabrică modernă. Proiectul va aduce cel puțin 200 de locuri de muncă noi din 2028.

Consiliul Local Oradea a aprobat în unanimitate vânzarea unui teren de 11,75 hectare în Parcul Industrial IV către compania germană Schmitz Cargobull.

Decizia a fost votată de toți reprezentanții grupurilor PNL, UDMR, PSD și AUR, deschizând calea pentru semnarea contractului și demararea unei investiții majore în economia locală.

Ședința extraordinară a fost convocată în regim de urgență pentru a permite semnarea documentelor de cumpărare a terenului din zona Căii Sântandreiului.

Terenul va fi achiziționat de Schmitz Cargobull Oradea Components SRL la prețul de 3,76 milioane de euro, adică 32 de euro pe metru pătrat fără TVA, suma urmând să fie achitată în 25 de rate anuale egale, potrivit Bihoreanul.

„Urgența acestei ședințe a fost dată în special de acest material, pentru că mâine va avea loc semnarea contractului de vânzare-cumpărare a terenului între colegii noștri de la ADLO (Agenția de Dezvoltare Locală Oradea – n.r.) și reprezentanții Schmitz Cargobull”, a declarat în cadrul ședinței online primarul Florin Birta.

Pe noua parcelă, producătorul german va ridica o hală de aproximativ 23.500 de metri pătrați destinată producției de subansamble de șasiu pentru semiremorci și asamblării de vehicule complete. Proiectul presupune o infuzie de capital de cel puțin 25 de milioane de euro și crearea a minimum 200 de locuri de muncă.

„Această sumă se referă strict la construcția halei și la dotările acesteia. Terenul va fi plătit separat”, a declarat Florin Birta pentru Bihoreanul. Edilul a subliniat importanța strategică a proiectului: „Va fi, cu siguranță, cea mai mare investiție din Parcul Industrial IV. Aici mai sunt și alte parcele, dar mult mai mici”, a spus Birta.

Calendarul investiției depinde de eliberarea amplasamentului, care este traversat în prezent de două linii electrice de înaltă tensiune.

Mutarea primei linii va costa municipalitatea aproximativ 10 milioane de lei, în timp ce a doua va fi mutată prin proiectul parcului de specializare inteligentă, finanțat din fonduri europene. De asemenea, Primăria Oradea va amenaja accesul rutier și va aduce rețelele de utilități până la limita parcelei.

„Relocarea uneia dintre linii, care este cea mai importantă și îi afectează cel mai mult, este deja în procedură de licitație demarată de ADLO. Luna aceasta ar trebui încheiat contractul și undeva la finalul anului să înceapă lucrările. Investitorul va face între timp proiectarea fabricii pentru ca anul viitor să poată începe construcția efectivă”, a spus Birta.

Șantierul pentru noua fabrică ar putea fi deschis în vara anului viitor.

„Producția efectivă ar urma să înceapă în 2028”, a apreciat primarul Florin Birta.

Grupul german Schmitz Cargobull, unul dintre liderii europeni în producția de semiremorci cu peste 6.000 de angajați, este deja prezent la Oradea din ianuarie 2026 într-o hală închiriată pe Calea Borșului.

Compania a ales România în defavoarea Ungariei și Slovaciei, investind inițial 3,5 milioane de euro. Noua unitate proprie va fi de aproape patru ori mai mare decât cea actuală.