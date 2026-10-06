Manualul de supraviețuire în facultate: Ministerul Educației și UEFISCDI au lansat Ghidul Național al Studentului 2026/2027

Din cuprinsul articolului UEFISCDI și Ministerul Educației au lansat Ghidul Național al Studentului 2026/2027

UEFISCDI și Ministerul Educației au lansat Ghidul Național al Studentului 2026/2027. Materialul, disponibil online în format PDF și interactiv, își propune să sprijine parcursul academic al tinerilor și să prevină abandonul universitar prin oferirea unor informații clare despre facilitățile și drepturile din învățământul superior.

Ministerul Educației a anunțat marți, 6 octombrie 2026, că studenții din România au la dispoziție o nouă resursă informativă dedicată orientării academice, concepută pentru a sprijini parcursul universitar și pentru a preveni abandonul în învățământul superior.

UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat oficial Ghidul Național al Studentului pentru anul universitar 2026/2027. Potrivit reprezentanților ministerului, noua resursă a fost structurată astfel încât să faciliteze accesul la informații clare și utile referitoare la mediul universitar din România.

Conform comunicatului oferit de instituție, materialul sintetizează aspecte legate de funcționarea sistemului de învățământ superior și a universităților. Ghidul acoperă întregul parcurs al unui student, furnizând detalii despre procesul de admitere, organizarea studiilor, taxe, burse și ajutoare financiare. Documentul detaliază drepturile și obligațiile studenților, serviciile și facilitățile existente, oportunitățile de dezvoltare, precum și măsurile de sprijin și incluziune, reprezentarea studențească, adaptarea la viața academică, reușita la examene și menținerea stării de bine.

Reprezentanții Ministerului au subliniat că ghidul funcționează atât ca instrument direct de informare pentru tineri, cât și ca resursă de lucru pentru universități, cadre didactice, centre de consiliere și orientare în carieră sau organizații studențești.

Totodată, instituția a precizat că ghidul poate fi accesat atât în format PDF, destinat consultării și descărcării, cât și într-o versiune online interactivă, optimizată pentru dispozitivele mobile. Cu această ocazie, comunitatea academică a fost invitată să parcurgă materialul și să îl distribuie în cadrul mediului universitar.

Elaborarea Ghidului s-a realizat în cadrul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar” (cod SMIS 322473). Proiectul este implementat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și beneficiază de cofinanțare din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027, alături de fonduri din bugetul național.