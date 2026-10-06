Soția lui Călin Georgescu, chemată la DIICOT. Cristela Georgescu a fost așteptată de susținători

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a ajuns marți dimineață la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiată în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro. Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile în această cauză. Cu o zi înainte, procurorii l-au audiat ca martor și pe tatăl Cristelei Georgescu.

Cristela Georgescu s-a prezentat marți dimineață la sediul DIICOT, unde ar urma să fie audiată în ancheta în care este cercetat și soțul său, fostul candidat la Președinția României Călin Georgescu.

La sosirea la sediul instituției, aceasta a fost întâmpinată de un grup de susținători care strigau: „Cristela Georgescu este prima doamnă”.

Cristela Georgescu i-a salutat înainte de a intra la DIICOT.

Audierea Cristelei Georgescu are loc după ce, luni, procurorii DIICOT l-au chemat și pe tatăl acesteia, socrul lui Călin Georgescu. El a fost audiat în calitate de martor în cadrul aceluiași dosar.

Ancheta îl vizează pe Călin Georgescu, care se află în arest preventiv după o decizie pronunțată la sfârșitul lunii septembrie.

Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen.

Fostul candidat la Președinție este acuzat de înșelăciune într-un dosar în care prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, Georgescu, Rusen și un cetățean italian ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider descris de procurori drept un cetățean român în vârstă de 64 de ani.

Activitatea grupului s-ar fi desfășurat în principal în România, dar și în Marea Britanie, iar scopul indicat de anchetatori ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

„Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, preciza DIICOT.

Probele administrate până în prezent de anchetatori indică faptul că presupusul mecanism ar fi fost pus în aplicare începând din septembrie 2021. Întâlnirile ar fi avut loc inițial în București și în județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.

Potrivit procurorilor, membrii grupului ar fi indus în eroare o persoană vătămată, căreia i-ar fi prezentat posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro prin intermediul unui contract de creditare cu o instituție bancară. Pentru accesarea banilor ar fi fost necesară depunerea unei garanții.

În aceste condiții, susțin anchetatorii, victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro.

Ulterior, persoanei vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea majorării finanțării până la 15 milioane de euro. Pentru obținerea acestei sume ar fi fost însă solicitată o garanție suplimentară.

Anchetatorii susțin că victima a fost astfel determinată să mai transfere 100.000 de euro.

Prejudiciul total înregistrat de persoana vătămată depășește, potrivit datelor din dosar, 1,1 milioane de euro.

Separat de cauza instrumentată de DIICOT privind presupusa înșelăciune, Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale.

În ambele cauze, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată.