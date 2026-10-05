Doi cameramani, agresați în fața DIICOT. Un susținător al lui Călin Georgescu este acuzat că i-a lovit

Doi cameramani aflați în fața sediului DIICOT au reclamat că au fost agresați de un susținător al lui Călin Georgescu, în timpul audierii socrului fostului candidat la prezidențiale. Incidentul s-a produs în zona în care se aflau mai multe echipe de presă și susținători ai acestuia. Unul dintre operatori susține că a fost și amenințat cu moartea. Potrivit G4Media, unul dintre cameramani a depus ulterior plângere la Poliție.

Incidentul reclamat de cei doi cameramani s-a produs în timp ce mai multe echipe de presă se aflau în fața sediului Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, unde veniseră și susținători ai lui Călin Georgescu.

Potrivit relatărilor celor implicați, un bărbat i-ar fi atacat pe cei doi operatori în timp ce aceștia filmau în exteriorul instituției. Agresorul este acuzat că i-ar fi lovit atât cu pumnul, cât și cu un steag pe care îl avea asupra sa.

Unul dintre cameramani susține că incidentul nu s-a limitat la agresiunea fizică. Acesta a reclamat că ar fi primit și amenințări cu moartea din partea bărbatului.

Momentul s-ar fi produs la scurt timp după ce Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, a părăsit sediul DIICOT. Acesta fusese audiat în calitate de martor și a fost însoțit până la mașină de un bodyguard.

Jandarmii prezenți în zona sediului DIICOT au intervenit după incident și au discutat cu bărbatul acuzat că i-a agresat pe cei doi cameramani. Acesta a fost legitimat de forțele de ordine, după care a fost lăsat să plece.

Până în prezent, nu au fost prezentate public informații referitoare la aplicarea unei eventuale sancțiuni imediat după incident.

Unul dintre cei doi operatori implicați a decis să sesizeze Poliția și a depus o plângere. În aceste condiții, împrejurările în care s-a produs incidentul urmează să fie verificate de autorități.

Bărbatul indicat drept autor al agresiunii ar mai fi fost implicat într-un incident care a atras intervenția jandarmilor. În decembrie 2025, acesta ar fi fost sancționat după ce a pătruns, împreună cu alte persoane, în Memorialul Holocaustului.

Grupul din care făcea parte ar fi depus în interiorul memorialului o coroană de mici dimensiuni și ar fi rostit rugăciuni creștine, potrivit informațiilor disponibile despre episodul respectiv.

Prezența echipelor de presă și a susținătorilor lui Călin Georgescu în fața DIICOT a avut loc în contextul audierii lui Vasile Moldoveanu. Socrul fostului candidat la prezidențiale are calitatea de martor într-un dosar în care Călin Georgescu este acuzat că ar fi obținut, prin înșelăciune, aproximativ 1,1 milioane de euro.

Ancheta a fost declanșată în urma plângerii formulate de un om de afaceri din Buzău. Acesta susține că a transferat bani în cadrul unei presupuse afaceri cu metale prețioase și al unor demersuri pentru obținerea unei linii de credit.

Conform acuzațiilor descrise în dosar, finanțarea care ar fi fost promisă nu s-ar fi concretizat, iar suma achitată cu titlu de garanție nu ar fi fost restituită.

Investigația desfășurată de procurori continuă, iar anchetatorii verifică inclusiv telefonul ridicat în urma perchezițiilor efectuate în acest dosar.

În cadrul aceleiași investigații, Călin Georgescu urma să fie chemat la sediul DIICOT pentru efectuarea unor percheziții informatice programate de anchetatori.