Ponta cere un guvern fără USR și negocieri cu AUR: Fără USR! Nu este un partid românesc

Victor Ponta susține formarea unui guvern fără USR și cere includerea AUR în negocierile pentru construirea unei noi majorități parlamentare. Înaintea consultărilor programate luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni, fostul premier l-a indicat pe Sorin Grindeanu drept o variantă pentru conducerea Executivului. Într-o intervenție la România TV, Ponta a lansat acuzații la adresa USR, a cerut desemnarea rapidă a unui premier și a criticat anchetele pe care le consideră politice.

Victor Ponta consideră că o nouă majoritate parlamentară poate fi construită fără participarea USR și susține că celelalte formațiuni politice ar trebui implicate în negocierile pentru viitorul Executiv. Declarațiile au fost făcute în ziua în care partidele parlamentare sunt chemate la o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul Parlamentului.

Întrebat dacă este posibilă constituirea unei alianțe de guvernare din care USR să nu facă parte, fostul premier a răspuns afirmativ. El a amintit că nu a votat Guvernul condus de Ilie Bolojan, deși la acel moment făcea încă parte din grupul parlamentar al PSD.

„Bineînțeles că se poate și bineînțeles că eu n-am votat guvernul Bolojan, deși eram încă membru al grupului PSD, pentru că am spus un lucru pe care îl știam și s-a dovedit adevărat. USR nu este un partid românesc. Este o grupare impusă din afara țării ca să spolieze România, să facă rău României, să extragă miliarde de euro din România, să ne bage în faliment ca să putem fi mai ușor cumpărați pe bani foarte puțini”, a declarat Ponta.

Afirmațiile referitoare la USR reprezintă poziția exprimată de Victor Ponta. Fostul premier a susținut în continuare că, în opinia sa, restul formațiunilor parlamentare trebuie luate în considerare în procesul de constituire a unei majorități.

„În afară de USR, toate celelalte partide reprezintă români și interese ale unor români și trebuie luate în considerare și respectate”.

În privința persoanei care ar putea conduce viitorul Executiv, Victor Ponta consideră că PSD ar trebui să aibă posibilitatea de a propune candidatul la funcția de premier, argumentând că social-democrații au obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare.

Întrebat direct dacă Sorin Grindeanu reprezintă o variantă viabilă pentru conducerea Guvernului, Ponta și-a exprimat susținerea pentru liderul PSD.

„Bineînțeles. Bineînțeles că este. Este cel care conduce partidul care a primit cele mai multe voturi de la români”.

Fostul premier a precizat însă că disponibilitatea PSD de a discuta și despre un alt candidat nu ar trebui interpretată drept acceptarea oricărei persoane pentru această funcție. În opinia sa, șeful viitorului Executiv trebuie să aibă experiență, capacitate de muncă și posibilitatea de a purta un dialog cu partenerii politici și instituționali.

„Atenție, nu oricine, ci o persoană care are capacitate, experiență, putere de muncă, capacitate de dialog, cunoștințele necesare. Pentru că eu vin și o să vă zic de o sută de ori: România nu e într-o situație obișnuită. Este în cea mai gravă criză economică și socială de după 1989”, a afirmat Ponta.

Pentru a-și explica poziția privind importanța alegerii viitorului premier, Victor Ponta a recurs la o comparație cu o echipă de fotbal și rezultatele obținute de aceasta.

„«Dom’le, să intre oricine pe teren» și ne mirăm că luăm 6–0. Nu, trebuie să fie unii buni care să intre acum pe teren, pentru că situația e catastrofală”.

Poziția exprimată de fostul premier apare în contextul în care Claudiu Manda a anunțat că PSD va solicita formarea unui guvern condus de Sorin Grindeanu și construit în jurul social-democraților.

Victor Ponta respinge și varianta excluderii AUR de la negocierile politice, susținând că reprezentanții partidului trebuie consultați înainte de stabilirea formulei viitorului Executiv. Întrebat dacă AUR ar trebui să intre efectiv la guvernare, fostul premier a spus că această posibilitate trebuie discutată direct cu formațiunea.

„Categoric ar trebui discutat cu AUR. Această idee — din nou mă întorc — bolșevică: «Nu vorbim cu AUR». Păi AUR e votat de români și va fi votat, probabil, la următoarele alegeri, de și mai mulți români. Dacă AUR nu vrea să intre la guvernare, e decizia lor, dar nu le spui că nu stai de vorbă cu ei”, a declarat Ponta.

Fostul premier a legat posibilitatea negocierilor cu AUR și de poziția UDMR. El a susținut, în mod condițional, că dacă UDMR nu dorește să participe la noua formulă de guvernare, discuțiile trebuie extinse pentru găsirea unei majorități parlamentare.

„Nu poți mereu să discuți cu PNL, cu UDMR, care: «Dom’le, noi nu vrem, dar nu lăsăm nici pe nimeni altcineva». Blocajul ăsta este categoric ceva împotriva intereselor României și ale românilor”, a adăugat el.

Separat, Gheorghe Piperea a vorbit despre condițiile în care Sorin Grindeanu ar putea primi sprijinul AUR. Acestea ar presupune participarea oficială a formațiunii la guvernare, acceptarea premierului și preluarea unor măsuri din programul AUR în programul viitorului cabinet.

Victor Ponta susține că prelungirea blocajului politic afectează capacitatea autorităților de a interveni asupra problemelor economice și afirmă că președintele Nicușor Dan ar trebui să desemneze rapid un candidat la funcția de premier.

În argumentarea poziției sale, fostul șef al Guvernului a invocat prețurile carburanților, costurile importurilor de energie electrică, inflația și evoluția cursului euro-leu. Ponta a caracterizat actuala situație drept „cel mai grav dezastru economic și social” de după 1989.

„Nu știu ce face președintele Nicușor Dan diseară. Aș vrea să știu și v-aș spune, dar știu ce ar trebui să facă. Să numească în seara aceasta un prim-ministru care este capabil să conducă o echipă de oameni bine pregătiți în cea mai gravă criză economică și socială prin care trece România”, a spus fostul premier.

Ponta a afirmat că principala sa preocupare nu mai este disputa politică, ci efectele situației economice asupra populației și imposibilitatea adoptării unor măsuri în absența unui Executiv funcțional.

„Pe mine nu mă mai interesează criza politică și cred că și dumneavoastră v-ați plictisit de ea. Problema este că azi, când vorbim, oamenii nu mai fac față situației economice și, dacă nu avem guvern, nici nu putem să rezolvăm nimic”, a adăugat acesta.

În aceeași intervenție televizată, Victor Ponta a abordat și situația lui Călin Georgescu, cerându-i președintelui să transmită un semnal în privința anchetelor pe care fostul premier le califică drept „dosare politice”. Ponta a contestat necesitatea menținerii lui Georgescu în arest preventiv și a susținut că acesta poate fi cercetat fără o asemenea măsură.

„Călin Georgescu, despre care vă spun foarte clar: nu are de ce să stea în arest. Poate să fie cercetat ca orice fel de român, să meargă în instanță, să se prezinte judecătorilor. Nu, nu trebuie arestat și este clar că este un abuz chestia cu arestarea și o dorință de intimidare”, a afirmat Ponta.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile printr-o decizie a Curții de Apel București din 29 septembrie, în dosarul DIICOT privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Calificarea anchetei drept una politică și afirmația potrivit căreia arestarea ar reprezenta un abuz îi aparțin lui Victor Ponta.

Fostul premier a declarat că a adoptat o poziție similară inclusiv în cazul lui Ilie Bolojan. Potrivit lui Ponta, un premier ar trebui cercetat după încheierea mandatului, iar asemenea dosare riscă, în opinia sa, să amplifice tensiunile existente în societate.

„Genul acesta de dosare, care inevitabil sunt politice, nu fac decât să tensioneze și mai tare societatea și să ne aducă, practic, într-un război civil, ceea ce e cel mai rău lucru de pe lume”, a declarat el.

Victor Ponta a fost întrebat și dacă arestarea lui Călin Georgescu l-ar putea avantaja politic pe George Simion. Fostul premier a respins această interpretare și a legat demersurile judiciare împotriva lui Georgescu de popularitatea de care acesta se bucură.

Ponta a precizat, în acest context, că nu l-a votat pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, ci pe Marcel Ciolacu.

„Eu cred, repet, că, în cazul lui Călin Georgescu, le este teamă de popularitatea pe care o are. Eu n-am votat cu Călin Georgescu la prezidențiale. Eu am votat cu Ciolacu. Deci nu sunt votantul lui. Dar faptul că a devenit popular tocmai pentru că este hăituit cu dosare e ceva greșit”, a declarat Ponta.

Fostul premier a continuat prin a afirma că se opune utilizării dosarelor penale ca instrument pentru eliminarea adversarilor din competiția politică.

„Nu vreau să trăiesc într-o țară în care se elimină adversarii politici cu dosare, indiferent de ce adversar politic este vorba”, a mai spus acesta.

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, partidele și formațiunile parlamentare pentru o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, cu începere de la ora 14.00. Discuțiile au loc în contextul în care cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de învestitură în Parlament la 30 septembrie.

Siegfried Mureșan a fost al treilea premier desemnat după demiterea Guvernului Bolojan, produsă la 5 mai. Textul furnizat menționează anterior și numele lui Eugen Tomac, însă informația transmisă este întreruptă în acest punct și nu precizează continuarea situației acestuia.

În timpul intervenției de la România TV, Victor Ponta a fost întrebat și dacă ar putea prelua Ministerul Economiei într-un viitor guvern. Fostul premier nu a confirmat existența unei înțelegeri pentru ocuparea acestui portofoliu.