Indemnizație lunară pentru tinerii care găsesc un loc de muncă sau învață. Câți bani pot primi lunar de la stat după ce părăsesc sistemul social

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială pot primi o indemnizație lunară ce trece de 3.000 de lei până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Statul acordă acest sprijin financiar celor care își continuă studiile sau se angajează, oferindu-le posibilitatea de a alege o singură dată între prelungirea protecției și independența financiară, cu condiția justificării periodice a statutului lor.

Sistemul de protecție socială din România pune la dispoziția tinerilor care părăsesc centrele de plasament sau alte forme de îngrijire un sprijin financiar direct, conceput pentru a facilita tranziția către o viață independentă. Acordată în baza unor reguli stricte, această măsură reprezintă o plasă de siguranță financiară pentru tinerii vulnerabili care doresc să își construiască un viitor profesional sau academic solid.

Conform legislației în vigoare privind protecția și promovarea drepturilor copilului, tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială pot primi o indemnizație lunară substanțială. Vârsta nu conferă automat dreptul la ajutor, fiind absolut obligatorie dovedirea statutului de fost beneficiar al sistemului de ocrotire.

Plata indemnizației se efectuează prin intermediul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială (AJPIS), respectiv prin agenția din București. Fondurile necesare derulării acestui program de asistență sunt asigurate integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Măsura este gândită ca o formă directă de protecție acordată de stat, fără discriminare, tuturor celor care îndeplinesc criteriile stabilite de cadrul normativ.

Pentru a intra în posesia sprijinului financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească o condiție esențială impusă de lege: să fie angajați cu contract de muncă sau să urmeze o formă de învățământ recunoscută.

Legea NU solicită îndeplinirea cumulativă a ambelor cerințe, fiind suficientă încadrarea în una dintre cele două situații descrise.

Alegerea formei de școlarizare este flexibilă, cuprinzând atât învățământul preuniversitar, cât și pe cel superior. În domeniul preuniversitar, Legea nr. 198/2023 recunoaște cursurile de zi, cele serale și variantele cu frecvență redusă.

În ceea ce privește studiile universitare, Legea nr. 199/2023 acoperă programele cu frecvență, cu frecvență redusă sau la distanță. Prin urmare, tinerii au libertatea de a alege parcursul educațional sau profesional care li se potrivește cel mai bine.

Articolul 129 alineatul (4²) din Legea nr. 272/2004 oferă tinerilor care au dobândit capacitate deplină de exercițiu posibilitatea de a opteze între două căi la ieșirea din sistem. Aceștia pot solicita fie continuarea măsurii de protecție specială, fie încetarea acesteia în favoarea primirii indemnizației lunare.

Atenție! Indemnizația se poate primi numai până în limita vârstei de 26 de ani.

Dreptul de opțiune este exercitabil o singură dată. Pentru a preveni alegerile neinformate, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) au obligația legală de a oferi consiliere completă tinerilor.

Înainte de semnarea cererii, solicitanții sunt informați detaliat cu privire la consecințele părăsirii sistemului, precum și la noile drepturi și responsabilități care le revin.

Calculul indemnizației lunare se realizează transparent, având la bază Indicatorul Social de Referință (ISR). Conform legii, suma finală se obține prin înmulțirea ISR cu un coeficient fix de 4,8.

Având în vedere că în anul 2026 valoarea ISR este stabilită la 660 de lei, aplicarea formulei de calcul (660 × 4,8) indică un cuantum exact de 3.168 de lei.

După aplicarea procedurilor de rotunjire specifice, suma lunară Virată pe cardul beneficiarilor ajunge la valoarea de 3.170 de lei, conform precizărilor furnizate de agențiile de plăți sociale.

Menținerea dreptului la indemnizație este condiționată direct de disciplina beneficiarilor în transmiterea documentelor justificative.

Legislația stabilește termene clare de verificare: adeverința eliberată de angajator trebuie transmisă din trei în trei luni, în timp ce adeverința emisiune de unitatea de învățământ se depune din șase în șase luni.

În cazul în care beneficiarul nu prezintă documentul justificativ la termenul prevăzut, plata indemnizației se suspendă automat începând cu luna următoare. Viramentele pot fi reluate numai după depunerea adeverinței lipsă, dacă sunt respectate condițiile procedurale.

Dreptul la indemnizație încetează definitiv în momentul în care beneficiarul împlinește vârsta de 26 de ani.