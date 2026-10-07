Porsche schimbă strategia: mai puține mașini, dar prețuri cu 20% mai mari. Compania renunță la 9.000 de angajați

Porsche își schimbă strategia pentru a-și redresa profitabilitatea, mizând pe mai puține automobile, dar mai scumpe, și pe reducerea costurilor. Producătorul german a prezentat, miercuri, planul pentru 2035, care include eliminarea a 9.000 de locuri de muncă, reducerea producției și a variantelor de modele.

Producătorul german de automobile de lux Porsche, parte a grupului Volkswagen, intenționează să vândă mai puține vehicule, dar la prețuri mai mari, în încercarea de a-și redresa profitabilitatea. Noua strategie, construită în jurul principiului „valoare înainte de volum”, a fost prezentată miercuri la centrul de dezvoltare al companiei din Weissach, în sud-vestul Germaniei, și vizează anul 2035.

Porsche își propune să reducă pragul de rentabilitate la mai puțin de 200.000 de vehicule pe an. În 2025, compania a livrat aproape 280.000 de automobile, cu 10% mai puține decât în anul precedent.

În paralel, constructorul modelului 911 urmărește să majoreze cu aproximativ 20%, pe termen mediu, prețul mediu de vânzare al automobilelor sale din segmentul superior. Creșterea ar urma să fie susținută în special prin consolidarea caracterului exclusivist al modelelor.

Strategia de repoziționare pe segmentul superior al pieței va fi însoțită de o reducere semnificativă a costurilor. Porsche se confruntă cu scăderea vânzărilor în China și cu o cerere pentru automobile electrice mai slabă decât estimările inițiale.

În acest context, compania intenționează să își reducă forța de muncă cu aproximativ un sfert până în 2030. Măsura presupune eliminarea a 9.000 de locuri de muncă, reducere anunțată deja pentru această perioadă.

Porsche a anunțat, de asemenea, că va elimina 40% dintre posturile de conducere, în principal pentru a accelera procesul decizional. Constructorul german intenționează să reducă și cu 20% numărul variantelor de modele și să diminueze costurile și durata necesare dezvoltării viitoarelor automobile.

În China, unde livrările Porsche au scăzut cu aproape o treime în prima jumătate a anului 2026, directorul general Michael Leiters a declarat că obiectivul companiei este să construiască o afacere mai mică, dar mai puternică și mai rezistentă.

La apogeul său, piața chineză genera aproximativ 35% din vânzările Porsche. În prezent, ponderea a coborât la circa 15% și este estimată să scadă în continuare. În acest context, producătorul german intenționează să reducă semnificativ rețeaua de dealeri din China, de la peste 150 de puncte de vânzare la 75-80 până la sfârșitul anului 2026.

Pe fondul încetinirii cererii pentru vehicule electrice, Michael Leiters a confirmat că Porsche va continua să investească în motoare cu ardere internă și sisteme hibride plug-in, în paralel cu investițiile în tehnologiile electrice.

Directorul general al Porsche a precizat că majorarea investițiilor în tehnologiile bazate pe motoare cu combustie nu înseamnă renunțarea la propulsia electrică. În același timp, ela afirmat că modelul 911 nu va deveni niciodată un automobil complet electric.