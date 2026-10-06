Rusia propune o întâlnire Putin-Trump-Xi în China. Kremlinul este deschis la o reuniune trilaterală în marja summitului APEC

Rusia este interesată de posibilitatea unei întâlniri trilaterale între președintele rus Vladimir Putin, președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, în marja summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) din China.

Informația a fost transmisă marți de consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, conform Reuters. Summitul APEC este programat să se desfășoare în perioada 18-19 noiembrie, în China.

Potrivit lui Iuri Ușakov, ideea unei întâlniri între cei trei lideri se află încă într-un stadiu incipient, iar până în prezent nu au fost stabilite alte detalii practice.

Consilierul Kremlinului a precizat că China, în calitate de țară gazdă a summitului APEC, va stabili agenda reuniunii. În acest context, ar putea exista oportunități pentru organizarea unei întâlniri trilaterale între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping.

Posibilitatea ca președintele rus să se întâlnească cu Donald Trump și Xi Jinping a fost menționată de Iuri Ușakov și la începutul lunii precedente. Până în prezent, însă, Casa Albă nu a confirmat o eventuală participare a lui Donald Trump la o astfel de întâlnire, potrivit sursei menționate.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, oficialii chinezi au formulat cereri neobișnuite în timpul pregătirilor pentru summitul dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, solicitând ca programul liderului de la Beijing să țină cont de nevoia acestuia de odihnă.

Una dintre principalele solicitări a fost amenajarea unei camere private în Aripa de Vest, unde Xi Jinping să poată lua pauze între evenimente. Potrivit surselor, în această încăpere urma să aibă acces doar soția liderului chinez, Peng Liyuan. Niciun alt membru al delegației chineze nu ar fi avut voie să folosească această cameră de așteptare, nici măcar Cai Qi, șeful de cabinet al lui Xi Jinping.

Cu aproximativ o lună înainte de călătoria lui Xi Jinping în SUA, echipa de pregătire a liderului chinez a refuzat și organizarea unui prânz de lucru între acesta și Donald Trump, programat pentru 24 septembrie. Aceasta era singura zi întreagă a summitului.

Situația a fost diferită în luna mai, când Donald Trump a vizitat Beijingul. La acel moment, cei doi președinți au participat la un prânz de lucru în complexul de conducere Zhongnanhai.

Sursele citate au afirmat că oficialii de la Beijing le-au transmis omologilor americani că ar prefera ca Xi Jinping să beneficieze de mai mult timp pentru odihnă pe durata vizitei la Washington.

În urma acestor solicitări, agenda summitului a inclus un interval de aproximativ cinci ore pentru odihnă, o perioadă considerabilă în cadrul unei vizite care a durat două zile.

De asemenea, delegația chineză nu a programat nicio activitate pentru Xi Jinping în seara sosirii sale în SUA. În ultima zi a vizitei, 25 septembrie, liderul chinez a petrecut aproximativ 10 minute în incinta Arhivelor Naționale, un interval mult mai scurt decât cel planificat inițial de oficialii americani.

Totuși, Xi Jinping tocmai încheiase un zbor de aproximativ 14 ore de la Beijing, iar diferența de fus orar ar putea explica o parte dintre modificările aduse programului, în special în noaptea sosirii sale.