Bani înapoi pentru motorină. Transportatorii au termen până pe 30 octombrie pentru depunerea cererilor

Transportatorii rutieri pot solicita în această lună recuperarea unei părți din acciza aferentă motorinei cumpărate în trimestrul al treilea din 2026. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) anunță că au început depunerile cererilor pentru combustibilul achiziționat în perioada iulie-septembrie, iar termenul-limită este 30 octombrie 2026.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de perioada în care a fost cumpărat combustibilul.

Potrivit informațiilor transmise de UNTRR, pentru motorina standard pot fi recuperate 85 de bani pentru fiecare litru achiziționat în perioada 1 iulie – 15 august 2026.

Pentru combustibilul cumpărat între 16 și 31 august, suma scade la 57 de bani/litru, iar pentru perioada 1–30 septembrie valoarea care poate fi recuperată este de 43 de bani/litru.

În cazul altor tipuri de motorină decât cea standard, valoarea ajutorului indicată de organizația transportatorilor este de 85 de bani/litru.

Astfel, suma efectiv recuperată de o companie depinde atât de cantitatea de carburant eligibilă, cât și de momentul în care acesta a fost achiziționat.

Cererile vizează motorina achiziționată în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2026, corespunzătoare trimestrului III.

Transportatorii care vor să beneficieze de recuperarea accizei trebuie să depună documentele până la 30 octombrie 2026, potrivit anunțului UNTRR.

Organizația recomandă firmelor să nu amâne pregătirea dosarelor până în ultimele zile, pentru a reduce riscul apariției unor întârzieri sau a unor probleme cu documentele necesare.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România anunță că poate acorda asistență transportatorilor pentru întocmirea dosarului necesar recuperării accizei.

Sprijinul include pregătirea documentației și verificarea informațiilor care trebuie depuse.

„Recomandăm pregătirea documentelor din timp, pentru a evita depunerile în ultimele zile și eventualele întârzieri”, transmite UNTRR.

Pentru firmele de transport cu un consum ridicat de carburant, mecanismul poate însemna recuperarea unor sume importante. Spre exemplu, la o cantitate eligibilă de 10.000 de litri de motorină standard cumpărată în perioada 1 iulie – 15 august, valoarea corespunzătoare nivelului de 85 de bani/litru ar fi de 8.500 de lei.