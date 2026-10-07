Contract de 2,9 miliarde de dolari pentru Anduril. Compania intră în forță în industria submarinelor din SUA

Compania americană Anduril a obținut un contract de până la 2,9 miliarde de dolari de la Marina SUA pentru producția de componente destinate submarinelor. Compania va investi 3,7 miliarde de dolari într-un nou șantier naval din Maryland.

Compania americană de tehnologie militară Anduril a obținut marți un contract în valoare de până la 2,9 miliarde de dolari din partea Marinei SUA, pentru sprijinirea producției de submarine.

Contractul a fost atribuit la câteva zile după ce cofondatorul companiei, Palmer Luckey, a fost numit într-un grup consultativ al Pentagonului responsabil de dezvoltarea armamentului viitorului.

Anduril a anunțat că va investi 3,7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unui nou șantier naval la Sparrows Point, în apropiere de Baltimore, în statul Maryland. Unitatea ar urma să înceapă operațiunile în 2030 și va avea o suprafață de aproximativ 186.000 de metri pătrați.

Noua facilitate va crea aproximativ 3.100 de locuri de muncă și va produce componente pentru submarinele nucleare de atac din clasa Virginia. Unele dintre acestea, inclusiv tuburile lansatoare de torpile, vor fi fabricate într-o unitate cu o suprafață de aproximativ 14.900 de metri pătrați din Orange County, California.

Președintele și directorul de strategie al Anduril, Chris Brose, a explicat că investiția urmărește extinderea capacității de producție și îndeplinirea obiectivului SUA de a construi un număr mai mare de submarine.

„Este vorba despre creşterea capacităţii de producţie şi despre îndeplinirea cerinţelor ţării noastre de a construi mai multe submarine”, a declarat Brose.

Contractul vine după ce Pentagonul l-a desemnat pe Palmer Luckey să participe la Project Meridian, o inițiativă destinată identificării și dezvoltării capacităților militare de care SUA vor avea nevoie în viitoarele conflicte. Din grup mai fac parte Elon Musk, directorul general al SpaceX, și fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich.

Numirea lui Luckey a generat întrebări privind posibilele conflicte de interese, în condițiile în care atât Anduril, cât și SpaceX au contracte importante cu Guvernul SUA. Emil Michael, directorul pentru tehnologie al Departamentului Apărării, a respins aceste preocupări și a explicat că participarea reprezentanților industriei, mediului academic și sectorului militar este necesară pentru pregătirea SUA în vederea viitoarelor conflicte.

Influența companiilor de tehnologie militară la Washington a crescut în ultimele luni, pe fondul eforturilor administrației președintelui Donald Trump de a consolida capacitățile de apărare ale SUA, inclusiv prin dezvoltarea construcțiilor navale militare.

Anduril este cunoscută în special pentru dezvoltarea dronelor și vehiculelor autonome, însă noul contract marchează extinderea activității companiei către construcțiile navale convenționale. Compania urmărește să devină un furnizor important pentru principalii constructori americani de submarine.

Chris Brose a precizat că obiectivul Anduril este să devină o componentă esențială și, în timp, tot mai importantă a lanțului de aprovizionare al principalilor constructori navali. El a adăugat că firma își propune, în perspectivă, să ajungă să producă și secțiuni de mari dimensiuni ale submarinelor.

Submarinele din clasa Virginia sunt construite în prezent de General Dynamics Electric Boat și Huntington Ingalls Industries. În această vară, General Dynamics a obținut un contract în valoare de 76,6 miliarde de dolari din partea Marinei SUA pentru construcția de submarine.

Potrivit lui Brose, investiția Anduril oferă companiei posibilitatea de a regândi modul în care sunt proiectate și construite șantierele navale și în care este organizată producția. El a arătat că infrastructura industrială existentă limitează în prezent posibilitățile de modernizare ale sectorului.