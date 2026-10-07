Nvidia și Micron domină sezonul rezultatelor financiare. Companiile AI generează o parte uriașă din creșterea profiturilor S&P 500

Nvidia și Micron sunt pe cale să aibă o influență majoră asupra sezonului actual de raportări financiare. Cele două companii sunt așteptate să genereze împreună mai mult de o treime din creșterea profitului pe acțiune al indicelui S&P 500 în trimestrul al treilea, potrivit unei analize ZeroHedge.

Analiza a fost realizată pe baza estimărilor privind rezultatele financiare compilate de Goldman Sachs și FactSet și evidențiază rolul tot mai important al companiilor din domeniul infrastructurii pentru inteligența artificială în evoluția profiturilor companiilor americane, conform Yahoo! Finance.

Cele două companii producătoare de semiconductori sunt așteptate să genereze împreună o creștere a profiturilor mai mare decât cea cumulată de celelalte 490 de companii din S&P 500.

În același timp, analiza arată că firmele care dezvoltă infrastructură pentru inteligența artificială ar urma să fie responsabile pentru mai mult de jumătate din creșterea profitului pe acțiune al S&P 500 în trimestrul al treilea.

Estimările reflectă etapa actuală a expansiunii industriei inteligenței artificiale și amploarea investițiilor realizate pentru susținerea acesteia.

Dan Ives, partener al Yorkville Ives, consideră că boom-ul AI se află încă într-o etapă relativ timpurie. Acesta estimează că investițiile în infrastructura pentru inteligența artificială realizate de cele mai mari cinci platforme cloud se ridică în acest an la aproximativ 850 de miliarde de dolari.

Suma este comparabilă cu nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Statelor Unite și se numără printre cele mai mari contribuții la investițiile fixe din economie. Ives a inclus Nvidia printre principalele sale alegeri din sectorul tehnologic.

„Considerăm că ne aflăm în a treia repriză dintr-un meci de nouă reprize, iar amploarea angajamentelor asumate până acum este dovada acestui lucru. Cheltuielile pentru infrastructura de inteligență artificială ale celor mai mari cinci platforme cloud se ridică în acest an la aproximativ 850 de miliarde de dolari, o sumă comparabilă cu cheltuielile Statelor Unite pentru apărare și care se numără printre cele mai importante contribuții la investițiile fixe din economie”, a explicat Dan Ives, partener la Yorkville Ives, potrivit sursei menționate.

Privind piața în ansamblu, companiile din S&P 500 sunt așteptate să raporteze o creștere de 29,5% a profiturilor față de aceeași perioadă a anului trecut, pentru trimestrul al treilea recent încheiat.

Dacă estimarea se confirmă, ar fi al treilea trimestru consecutiv în care profiturile S&P 500 cresc cu mai mult de 25%, potrivit FactSet.

Totodată, rezultatul ar marca al optulea trimestru consecutiv de creștere a profiturilor exprimată printr-un procent de două cifre.

Perspectivele pentru finalul anului rămân, de asemenea, ridicate. Pentru trimestrul al patrulea, analiștii de pe Wall Street estimează o creștere a profiturilor de 27,6%.

Pentru întregul an 2026, analiștii prognozează o creștere de 32,4% a profiturilor față de anul precedent.

Estimările indică astfel o contribuție semnificativă a sectorului inteligenței artificiale și, în special, a companiilor care furnizează infrastructura necesară dezvoltării acestei tehnologii, la creșterea profiturilor companiilor incluse în S&P 500.