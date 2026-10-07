Tesla face presiuni pentru aprobarea Full Self-Driving în UE. Afirmațiile companiei despre siguranța tehnologiei au fost contestate de cercetători

Tesla exercită presiuni asupra autorităților europene pentru a obține aprobarea tehnologiei sale Full Self-Driving (FSD), prezentând reglementările privind siguranța rutieră drept un obstacol birocratic care împiedică utilizarea unei tehnologii despre care compania susține că poate salva vieți.

Compania lui Elon Musk a derulat o campanie pe rețelele sociale în care a pus decesele produse în accidente rutiere din Europa pe seama întârzierilor regulatorii, însă cercetători în domeniul siguranței traficului susțin că afirmațiile privind reducerea accidentelor nu sunt susținute de cercetările Tesla, scrie Reuters.

Strategia Tesla a inclus presiuni directe asupra autorităților pentru reducerea rigorii evaluărilor de siguranță, transmiterea unor studii proprii care conțin afirmații privind reducerea numărului de accidente și mobilizarea susținătorilor companiei pentru a cere aprobarea rapidă a tehnologiei, potrivit publicației menționate.

Până în prezent, campania a produs rezultate importante. O primă aprobare critică a fost obținută în Țările de Jos, ceea ce a deschis calea pentru un vot la nivelul Uniunii Europene, așteptat în curând, în care urmează să se pronunțe autoritățile din cele 27 de state membre.

Alte șapte state membre, printre care Cehia, Belgia și Danemarca, au acordat deja aprobări naționale pentru tehnologia de asistență la condus a Tesla. Sistemul nu este însă complet autonom.

Campania Tesla se bazează pe cercetări ale companiei privind siguranța, însă metodologia acestora nu poate susține afirmațiile făcute de producător în fața autorităților și a publicului, potrivit celor șapte cercetători în domeniul siguranței traficului consultați în cadrul analizei Reuters.

Tesla a transmis aceste studii autorităților europene pentru a obține sprijin după aprobarea primită în Țările de Jos. Evaluarea olandeză a avut o importanță deosebită deoarece procedura UE presupune obținerea mai întâi a acordului unei țări membre care acceptă să susțină tehnologia în vederea aprobării la nivel european.

În prezent, autoritățile din alte țări se bazează în mare măsură pe cercetările olandeze atunci când își stabilesc poziția în privința votului.

În timpul evaluării din Țările de Jos, Tesla a încercat în repetate rânduri să reducă amploarea verificărilor realizate de autoritatea de reglementare. Compania a încercat, de asemenea, să influențeze condițiile și metodele prin care urmau să fie realizate evaluarea și testarea, potrivit corespondenței dintre Tesla și autoritatea olandeză.

Angajații autorității olandeze au răspuns frecvent prin mesaje conciliatoare, subliniind dorința de colaborare cu Tesla pentru atingerea unor obiective comune. Cinci experți în reglementarea vehiculelor autonome care au analizat corespondența au considerat că această abordare ridică semne de întrebare privind imparțialitatea autorității.

Tesla nu a răspuns întrebărilor detaliate privind cercetările sale de siguranță și interacțiunile cu autoritățile europene. RDW, autoritatea olandeză responsabilă de siguranța vehiculelor, nu a comentat corespondența cu Tesla sau datele companiei pentru Europa. Autoritatea a precizat că evaluează în mod obiectiv și independent sistemele de asistență la condus ale tuturor producătorilor și că dialogul cu un producător face parte în mod obișnuit din procesul de evaluare, fără a compromite independența sau rigurozitatea verificărilor.

Pentru analiza campaniei Tesla, Reuters a obținut sute de pagini de corespondență electronică între companie și autoritățile din Țările de Jos, Suedia, Norvegia, Danemarca, Estonia, Italia și Elveția. Au fost analizate, de asemenea, studiile privind siguranța distribuite de Tesla autorităților europene și au fost intervievați șapte cercetători în domeniul siguranței traficului cu privire la afirmațiile privind reducerea accidentelor.

Documentele și interviurile oferă o imagine detaliată asupra modului în care Tesla a încercat să influențeze evaluarea olandeză a FSD și să utilizeze afirmații problematice privind potențialul tehnologiei de a salva vieți pentru a exercita presiuni asupra autorităților din Europa.

Tesla a realizat un așa-numit tablou de dovezi privind siguranța FSD, despre care compania a spus că l-a transmis autorităților din statele membre UE în aprilie.

Cercetarea realizată pentru Europa compară automobile Tesla echipate cu FSD, conduse de propriii șoferi profesioniști din cadrul echipei de inginerie, cu toate automobilele Tesla conduse de proprietari obișnuiți în Europa.

Potrivit celor șapte cercetători care au analizat cercetarea, Tesla nu a putut stabili ratele relative ale accidentelor deoarece numărul de kilometri parcurși cu FSD activat în cadrul eșantionului era prea mic. Acesta se situa la nivelul zecilor sau sutelor de mii de kilometri, în timp ce automobilele Tesla conduse manual în Europa au parcurs sute de milioane de kilometri.

În loc să compare direct ratele accidentelor, Tesla a folosit o serie de comportamente la volan drept indicatori indirecți ai accidentelor. Printre acestea s-au numărat folosirea claxonului, frecvența redusă a utilizării semnalizării, accelerările sau decelerările rapide, frânarea automată de urgență și abordarea virajelor cu forță.

Compania susține că aceste manevre pot fi urmărite prin intermediul tehnologiei instalate în automobile. Tesla nu a solicitat însă o evaluare externă de tip peer review pentru datele sale sau pentru metodologia utilizată.

Cercetătorii au arătat că unele dintre aceste comportamente, precum utilizarea claxonului și a semnalizării, reprezintă indicatori slabi ai riscului de accident. Alte comportamente, precum frânarea puternică, pot fi indicatori mai buni, însă au propriile limitări, iar legătura dintre acestea și ratele accidentelor nu este bine stabilită.

Toți cercetătorii au concluzionat că studiul Tesla nu oferă dovezi pentru principala afirmație folosită în campania de lobby europeană a companiei, respectiv că FSD previne accidentele mortale.

Experții au pus sub semnul întrebării și utilizarea șoferilor profesioniști de inginerie drept grup de comparație. Aceștia sunt mai familiarizați cu modul în care funcționează FSD și cu situațiile în care trebuie să intervină pentru a evita accidentele sau anumite comportamente monitorizate de Tesla.

Tesla denumește sistemul Full Self-Driving, dar adaugă mențiunea Supervised, deoarece este necesară atenția deplină a șoferului. Compania avertizează conducătorii auto să fie foarte atenți și pregătiți să preia controlul dacă FSD nu funcționează. Experții în conducerea autonomă susțin că astfel de tranziții pot fi dificile și periculoase.

În studiul european, Tesla afirmă că familiaritatea ridicată a șoferilor profesioniști cu FSD face ca datele să fie mai precise, deoarece aceștia dezactivează rareori sistemul.

În același timp, în notele de subsol ale studiului european, compania avertizează că comparațiile dintre comportamentele în timpul conducerii cu FSD și cele ale șoferilor umani nu pot fi interpretate drept estimări cauzale. Această precizare reprezintă o recunoaștere a faptului că performanța FSD în privința indicatorilor analizați nu se traduce automat într-o reducere a numărului de accidente.

Tesla și Elon Musk nu prezintă însă aceste limitări în postările de pe rețelele sociale în care acuză autoritățile europene că provoacă decese prin întârzierea aprobării tehnologiei.

În luna iulie, după ce ministrul francez al transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat că Franța nu poate susține extinderea FSD la nivelul UE din cauza problemelor de siguranță, Musk a susținut pe platforma sa X că întârzierea aprobării FSD în Franța va costa vieți.

Marco Benedetti, cercetător științific asistent la University of Michigan Transportation Research Institute și fost statistician la National Highway Traffic Safety Administration, a considerat că asemenea afirmații depășesc cu mult ceea ce poate demonstra cercetarea Tesla.

Afirmațiile privind siguranța prezentate autorităților europene reprezintă cel mai recent episod dintr-un istoric mai lung de exagerări ale Tesla în privința siguranței FSD și a disponibilității tehnologiei pentru conducerea complet autonomă, susține Reuters.

De ani de zile, compania s-a confruntat în Statele Unite cu investigații federale și procese legate de accidente și decese atribuite sistemelor FSD sau Autopilot.

Timp de un deceniu, Elon Musk a susținut anual că Tesla va produce vehicule complet autonome cel târziu în anul următor. După lansarea unui serviciu restrâns de robotaxi în Austin, Texas, în iunie 2025, Musk a promis o dezvoltare extrem de rapidă a unei tehnologii despre care Tesla afirmă că poate funcționa oriunde în lume.

În schimb, Tesla a extins lent serviciul de robotaxi în Austin și într-un număr limitat de zone din Texas și Florida.

O mare parte din valoarea bursieră de 1,5 trilioane de dolari a Tesla este legată de convingerea investitorilor că firma va domina la nivel global tehnologia de conducere autonomă.

O investigație Reuters a constatat că producătorul este departe de a putea implementa în siguranță, la scară largă, automobile autonome și că a utilizat o metodologie statistică necorespunzătoare pentru a susține că FSD este deja de până la 10 ori mai sigur decât un șofer uman.

Printre problemele identificate s-a aflat comparația dintre accidentele automobilelor Tesla conduse cu FSD și toate accidentele produse la nivel național. Pentru automobilele Tesla care utilizau FSD, compania a luat în calcul doar accidentele în care au fost declanșate airbagurile. Apoi a comparat această rată cu datele federale privind toate accidentele în care un vehicul a fost transportat de o platformă de tractare, criteriu care include un număr mult mai mare de accidente mai puțin grave.

Tesla a transmis autorităților europene aceeași cercetare problematică realizată în SUA, împreună cu studiul european mai recent.

Unii dintre cercetătorii în domeniul siguranței intervievați de Reuters au considerat că studiul european reprezintă o îmbunătățire față de cercetarea din SUA și că oferă mai multe informații despre limitele metodologiei. În același timp, ei au subliniat că este în mod inerent dificil să compari siguranța unui sistem precum FSD cu cea a unui șofer uman.

Șoferii continuă să aibă un rol esențial în utilizarea în siguranță a FSD, ceea ce face dificilă atribuirea oricărui beneficiu perceput exclusiv sistemului. De asemenea, șoferii pot activa și dezactiva FSD și tind să evite utilizarea acestuia în situații de trafic complexe pe care le consideră periculoase.

Daniel McGehee, profesor de inginerie și director al Driving Safety Research Institute din cadrul University of Iowa, a apreciat că studiul european oferă informații potențial utile despre performanța sistemului, dar nu ajunge să demonstreze că FSD salvează vieți.

Problema principală identificată de toți cercetătorii este că Tesla face afirmații publice privind siguranța care depășesc cu mult ceea ce demonstrează cercetările companiei atât în SUA, cât și în Europa.

Obținerea aprobării pentru FSD este importantă pentru planurile Tesla pe piața europeană. Compania încearcă să își recâștige cota de piață după scăderile puternice ale vânzărilor provocate de intensificarea concurenței pe segmentul automobilelor electrice și de reacția negativă a unor consumatori față de sprijinul acordat de Musk președintelui SUA, Donald Trump, și politicienilor europeni de extremă dreaptă.

Tesla concurează în prezent cu zeci de modele electrice noi produse de mărci europene și de producători chinezi de automobile electrice aflați în creștere. Mulți dintre aceștia oferă pe propriile piețe tehnologii de asistență la condus similare FSD.

FSD este disponibil în prezent în Statele Unite, unde nu a avut nevoie de aprobare din partea autorităților, precum și în țările europene care au aprobat recent sistemul și în alte state precum Canada, Mexic, Australia și Coreea de Sud.

Tesla încearcă de ani de zile să obțină aprobarea în China, a doua sa cea mai importantă piață după SUA.

Dacă va primi aprobarea UE, Tesla ar deveni primul producător auto care obține acceptul pentru un sistem avansat de asistență la condus ce permite utilizarea fără mâini pe orice drum. În prezent, reglementările europene permit sistemele hands-free doar pe autostrăzi.

Pentru aprobarea la nivelul întregii Uniuni Europene, Tesla are nevoie de sprijinul autorităților din 55% dintre statele membre, care să reprezinte 65% din populația regiunii.

Corespondența dintre Tesla și RDW arată că reprezentanții autorității olandeze au redus anumite elemente ale evaluării de siguranță a FSD după reclamațiile repetate ale companiei, începând din 2024.

În cele din urmă, RDW a concluzionat că FSD poate îmbunătăți siguranța dacă este utilizat corect și a recomandat aprobarea la nivelul întregii UE.

Experții în reglementarea vehiculelor autonome care au analizat documentele pentru Reuters au considerat că schimburile dintre Tesla și RDW ridică întrebări cu privire la posibilitatea ca producătorul să fi exercitat o influență nejustificată asupra evaluării propriei tehnologii.

Pe parcursul procesului, reprezentanții Tesla au susținut că firma ar trebui să aibă un rol în luarea deciziilor privind modul în care urma să fie realizată evaluarea. În același timp, angajații autorității au subliniat frecvent disponibilitatea de a colabora cu Tesla pentru atingerea unor obiective comune.

În noiembrie 2024, la începutul discuțiilor dintre Tesla și RDW, compania a cerut ca testarea automobilelor să înceapă până la sfârșitul acelei luni. După ce un reprezentant al autorității s-a angajat să furnizeze până atunci un plan de proiect, un angajat Tesla a insistat din nou pentru începerea imediată a testării.

Demararea testelor a durat mai mult. Ulterior, Tesla a obținut concesii din partea autorităților olandeze după ce s-a plâns de costurile, metodele și timpul necesar pentru alte componente ale evaluării.

Spre deosebire de SUA, producătorii auto din Europa trebuie să suporte cheltuielile autorităților pentru evaluarea unor modele, sisteme sau componente noi. Costurile contestate de Tesla au variat de la zeci de mii la sute de mii de euro, sume mici în raport cu veniturile de 95 de miliarde de dolari raportate anul trecut de cel mai valoros producător auto din lume.

Tesla s-a opus, de exemplu, plății cheltuielilor pentru cinci angajați RDW care urmau să călătorească la o întâlnire organizată în mai 2025 la Gigafactory Tesla din Berlin. Compania considera că erau necesari doar doi sau trei reprezentanți și că majoritatea discuțiilor ar trebui purtate de la distanță. RDW a răspuns că Tesla urma să plătească doar cheltuielile pentru doi angajați, iar ceilalți s-ar putea să nu participe.

În aprilie 2025, un angajat Tesla a contestat calculul RDW privind costurile de 365.000 de euro pentru autorizații de testare, activități tehnice și alte servicii desfășurate de autoritate într-o perioadă de cinci luni, încheiată în martie 2025.

Tesla a considerat costurile extrem de ridicate și a anunțat că va amâna plata până când va primi o evidență detaliată a activităților RDW, inclusiv calificările, numărul de ore lucrate și costul pe oră pentru fiecare angajat al autorității implicat în proiect.

O săptămână mai târziu, un angajat RDW s-a oferit să reducă intensitatea evaluării și a invitat Tesla să transmită sugestii privind modalitățile de ajustare sau reducere a efortului necesar în continuare.

RDW a eliminat numele tuturor angajaților Tesla și RDW, precum și porțiuni importante din corespondență, înainte de a transmite documentele către Reuters. Redactările, care acoperă uneori e-mailuri întregi sau porțiuni mari ale schimburilor de mesaje, lasă lacune importante în ceea ce privește relația dintre cele două părți.

Bryant Walker Smith, profesor de drept la University of South Carolina specializat în reglementarea conducerii autonome, a pus sub semnul întrebării dacă Tesla a contestat cheltuieli relativ neimportante ca modalitate de reducere a nivelului de supraveghere.

În decembrie 2024, Tesla s-a plâns că deplasarea unui inspector RDW pentru a asista la anumite teste reprezenta o pierdere de timp și a susținut că rapoartele de testare transmise de companie ar trebui să fie suficiente. RDW a propus în schimb să monitorizeze o parte dintre teste de la distanță. Tipul testului nu este clar din documentele disponibile deoarece anumite porțiuni au fost eliminate de autoritate.

În ianuarie 2025, Tesla a contestat solicitarea RDW de a organiza o întâlnire privind sistemul software de actualizări la distanță al companiei și a propus în locul acesteia transmiterea unei sinteze scrise. Compania a sugerat ca Tesla și RDW să decidă împreună dacă o întâlnire dedicată verificării actualizărilor OTA era justificată.

Un angajat RDW a răspuns, într-un e-mail parțial redactat, că autoritatea nu dorea să intre prea mult în detalii tehnice și că nu punea la îndoială calitatea și procesul actualizărilor OTA.

În aprilie 2025, Tesla a susținut că anumite teste realizate de RDW la Lelystad, în Țările de Jos, ar fi trebuit desfășurate într-un alt mod. Compania a cerut ca RDW să obțină aprobarea scrisă înainte de anumite teste FSD realizate pe automobilele sale.

Tesla a mai cerut ca RDW să informeze compania în avans cu privire la tipurile exacte de teste care urmau să fie efectuate și să furnizeze o listă cu numele și rolurile șoferilor și pasagerilor implicați în acestea.

Două zile mai târziu, RDW a acceptat să furnizeze numele după obținerea acordului șoferilor și a subliniat existența unor obiective comune cu Tesla. Autoritatea a transmis că speră ca producătorul să înțeleagă faptul că eforturile sale urmăreau cele mai bune intenții și atingerea obiectivelor comune.

Redactările din documente ascund tipul testării discutate de Tesla și RDW. Autoritatea olandeză a transmis date privind testele FSD și altor autorități europene, însă a refuzat să le facă publice. Atât Tesla, cât și RDW susțin că aceste informații ar putea dezvălui secrete comerciale ale companiei, potrivit corespondenței dintre cele două părți. Unii experți în reglementarea transporturilor nu sunt de acord cu această justificare.

Nynke Vellinga, cercetătoare principală la University of Groningen, specializată în aspectele juridice ale conducerii autonome, a considerat că modul în care RDW a acceptat unele dintre solicitările Tesla intră în contradicție cu rolul unei autorități de supraveghere care trebuie să protejeze siguranța publică.

RDW a declarat pentru Reuters că a realizat o investigație independentă amplă, care a inclus teste pe piste închise și pe drumuri publice, în condiții diferite. Autoritatea nu a precizat însă modul în care a măsurat performanța privind siguranța în cadrul acestor teste.

Cinci dintre autoritățile din celelalte șapte țări UE care au aprobat până acum FSD, respectiv Danemarca, Belgia, Croația, Estonia și Slovenia, au refuzat să comenteze sau nu au răspuns întrebărilor despre cercetarea privind siguranța Tesla, campania companiei pe rețelele sociale și schimburile dintre Tesla și RDW.

Oficialii din Lituania și Cehia au declarat că afirmațiile Tesla de pe rețelele sociale nu au influențat evaluarea tehnologiei. Autoritatea cehă a adăugat că nu are motive să pună la îndoială imparțialitatea RDW.

La reuniunea anuală a acționarilor Tesla din noiembrie anul trecut, Elon Musk a ironizat autoritățile europene și a descris discuțiile cu acestea drept complicate. El a susținut că viețile oamenilor sunt în joc și a apreciat că ar fi binevenită presiunea exercitată de clienții europeni asupra autorităților pentru aprobarea FSD.

Afirmațiile despre viețile salvate au reprezentat o componentă importantă și a cercetării americane problematice privind siguranța, promovată în mod repetat anul trecut de Musk și alți lideri Tesla, în perioada în care consiliul de administrație al companiei a obținut aprobarea investitorilor pentru un pachet de compensații care îi putea acorda lui Musk acțiuni Tesla în valoare de până la 1 trilion de dolari.

Liderii companiei au invocat în mod repetat afirmația potrivit căreia automobilele Tesla conduse cu FSD ar fi de 10 ori mai sigure decât vehiculul american obișnuit. Ulterior, compania și-a revizuit cercetarea și a redus afirmația la un nivel de șapte ori mai sigur.

Tesla a creat și un site american dedicat siguranței, unde susținea că FSD ar putea salva peste 32.000 de vieți și preveni peste 1,9 milioane de accidente soldate cu răniți anual.

Cercetătorii în domeniul siguranței traficului care au analizat pentru Reuters cercetările și statisticile Tesla au considerat aceste cifre practic lipsite de semnificație. Calculul se baza pe ipoteza nerealistă că fiecare vehicul din SUA ar fi înlocuit cu un Tesla echipat cu FSD și că fiecare dintre aceste automobile ar fi, în realitate, mult mai sigur decât vehiculul înlocuit, ipoteză pe care Tesla a prezentat-o în mod incorect.

Compania a făcut afirmații similare și în Europa, prezentând într-un mod înșelător propriile rezultate ale cercetării, potrivit experților care au analizat metodologia.

În luna precedentă, Tesla a anunțat pe X că a decis să facă public studiul european privind siguranța, despre care compania a spus că fusese transmis autorităților europene cu câteva luni înainte. Tesla a prezentat cercetarea drept una dintre principalele dovezi utilizate pentru aprobarea obținută în Țările de Jos.

Studiul publicat nu analizează decesele. Cu toate acestea, Tesla a afirmat că în Europa se înregistrează în medie 53 de decese rutiere pe zi și că acestea sunt în mare parte prevenibile cu tehnologia disponibilă în prezent. Compania a susținut, de asemenea, că în mare parte din Europa beneficiile privind siguranța rămân blocate de birocrație.

Susținătorii Tesla din Europa au folosit aceeași retorică în postări furioase pe X, acuzând autoritățile că sunt responsabile pentru decesele din trafic.

După ce Musk l-a acuzat în iulie pe ministrul francez Philippe Tabarot că pune vieți în pericol, susținătorii Tesla au început să îi trimită mesaje pe contul X. Un utilizator a susținut că FSD l-ar fi protejat recent în timp ce conducea obosit spre casă de la serviciu și își pierdea poziția pe bandă, acuzându-l pe ministru că ar fi responsabil pentru accidentele și decesele produse pe drumuri.

Un alt utilizator i-a transmis lui Tabarot că numele său nu va fi uitat și că fiecare deces pe care această tehnologie l-ar putea preveni îi va fi atribuit.

Documentele obținute de Reuters prin solicitări de acces la informații publice arată că oficialii din Suedia și Norvegia au primit zeci de e-mailuri și mesaje de la susținători Tesla care invocau capacitatea FSD de a salva vieți.

Alte guverne europene au negat primirea unor asemenea mesaje sau nu au răspuns solicitărilor Reuters privind comunicările primite din partea publicului despre FSD.

În august 2025, un proprietar al unui Tesla Model 3 a transmis autorităților rutiere suedeze un e-mail în care susținea că neaprobarea sistemului înseamnă că mai mulți oameni mor inutil și cerea explicații pentru faptul că autoritățile nu aprobaseră FSD, deși, în opinia sa, statisticile erau clare.

În luna mai a acestui an, un grup de proprietari Tesla din Norvegia a trimis autorităților un e-mail în care critica ceea ce considera a fi o abordare pasivă și birocratică a oficialilor în analiza FSD, în locul unei conduceri ferme și al unei acțiuni rapide pentru salvarea vieților.

Stein-Helge Mundal, inginer-șef în cadrul Administrației Norvegiene pentru Drumuri Publice, a scris în noiembrie 2025 colegilor din Suedia, Finlanda și Danemarca că Tesla își sfătuia clienții să contacteze RDW și autoritățile naționale. Mesajul a venit după ce un cont Tesla de pe X i-a îndemnat pe clienți să contacteze autoritățile europene și a distribuit un formular de contact pentru RDW.

Mundal a avertizat atunci că, având în vedere strategia de presiune a Tesla, autoritățile vor trebui să depună eforturi considerabile pentru a răspunde consumatorilor induși în eroare.

Oficialul norvegian a precizat ulterior că autoritățile nu aprobă sistemele pentru că sunt populare și nici nu le resping pentru că sunt controversate. El a adăugat că denumirea Full Self-Driving îi poate determina pe șoferi să creadă că sistemul poate face mai mult decât este în realitate capabil să facă. În opinia autorităților norvegiene, afirmațiile despre vieți salvate reprezintă afirmații de marketing.

Hans Nordin, investigator în cadrul Agenției Suedeze pentru Transporturi, a refuzat să comenteze campania de presiune a Tesla sau datele privind siguranța prezentate de companie. Danemarca a aprobat FSD. Suedia și Finlanda nu au anunțat încă o decizie.

În Franța, ministrul Philippe Tabarot a dat luna trecută semne că și-a schimbat poziția. El a publicat o fotografie de la o întâlnire virtuală cu Elon Musk, în care cei doi apăreau zâmbind, și a descris discuția privind FSD drept una constructivă.

Tabarot a vorbit despre o colaborare strânsă cu Tesla pentru realizarea unor modificări care să permită Franței să susțină aprobarea sistemului.

Ministerul francez al transporturilor nu a răspuns criticilor formulate de Musk și de alți utilizatori ai platformei X și nu a explicat ce a determinat schimbarea tonului ministrului către o poziție mai optimistă.