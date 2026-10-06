Premieră pe piața asigurărilor din România. Un robot umanoid și un câine-robot au fost asigurați pentru peste 141.000 de euro

Asirom Vienna Insurance Group, prin Safety Broker, anunță o premieră pe piața asigurărilor din România. Compania a asigurat un robot umanoid și un câine-robot, cu o valoare cumulată de peste 141.000 de euro.

Cele două echipamente pot fi folosite pentru activități precum inspecția, logistica sau operarea în medii complexe și pe teren dificil. Apariția unor astfel de active în companii creează și noi provocări pentru asigurători, care trebuie să evalueze riscuri diferite de cele întâlnite în cazul echipamentelor tradiționale.

Primul dintre cele două echipamente este robotul umanoid Unitree H2, dotat cu NVIDIA Jetson Thor. Acesta are o înălțime de aproximativ 1,82 metri și dispune de 31 de grade de libertate, care îi permit să execute mișcări complexe și să își controleze precis postura.

Cel de-al doilea este Unitree A2, un robot patruped industrial, construit sub forma unui câine-robot.

Astfel de echipamente pot fi utilizate pentru inspecții, transport și logistică, dar și pentru activități desfășurate în medii dificile sau pe teren accidentat.

Pentru emiterea poliței, echipele Asirom și Safety Broker au analizat caracteristicile celor doi roboți și nevoile concrete de protecție pentru a identifica o soluție de asigurare adaptată acestui tip de echipamente.

Mădălin Roșu, președintele Directoratului Asirom Vienna Insurance Group, consideră că asemenea polițe ar putea deveni mult mai obișnuite pe măsură ce roboții vor fi utilizați de tot mai multe companii.

„Astăzi am asigurat un robot umanoid și un câine-robot. Peste câțiva ani, probabil că acest lucru nu ni se va mai părea neobișnuit. Pe măsură ce noile tehnologii intră în activitatea companiilor, apar și nevoi noi de protecție. Rolul nostru este să înțelegem aceste riscuri și să construim soluții relevante. Pentru Asirom, inovația în asigurări înseamnă atât simplificarea experienței clienților, cât și capacitatea de a răspunde unei economii în schimbare”, a declarat Mădălin Roșu.

Integrarea roboților în activitatea companiilor ridică o problemă nouă pentru industria asigurărilor. Echipamentele tehnologice pot avea valori ridicate, caracteristici complexe și utilizări foarte diferite, ceea ce impune adaptarea soluțiilor de protecție.

Viorel Vasile, președintele Consiliului de Administrație al Safety Broker, spune că schimbarea activelor în care investesc companiile duce automat și la apariția unor noi cerințe de asigurare.

„Vedem deja cum tehnologia schimbă activele în care investesc companiile și, odată cu ele, nevoile de protecție. Rolul nostru, ca broker, este să fim aproape de clienți inclusiv atunci când cerințele lor ies din tiparele clasice. Împreună cu Asirom am transformat o nevoie nouă într-o soluție concretă de asigurare”, a declarat Viorel Vasile.

Potrivit Asirom, roboții umanoizi și cei patrupezi încep să treacă de la laboratoare și proiecte experimentale către utilizarea curentă în cadrul companiilor.

Aceștia pot inspecta diferite spații, pot transporta echipamente și pot lucra în zone dificile sau periculoase. De asemenea, pot prelua activități repetitive sau operațiuni care presupun riscuri ridicate pentru angajați.

Utilizarea pe scară mai largă a roboților aduce însă și riscuri diferite. Este vorba despre echipamente sofisticate, care pot costa zeci de mii de euro și care ajung să interacționeze direct cu oameni, clădiri, utilaje și alte bunuri.

Pentru industria asigurărilor, extinderea utilizării roboților înseamnă apariția unor categorii de risc care, în urmă cu numai câțiva ani, nu erau întâlnite în mod obișnuit în portofoliile companiilor.