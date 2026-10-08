Statul a decontat peste 6 milioane de lei pentru stațiunile balneare. Irineu Darău anunță noi măsuri pentru investitori
SURSA FOTO: Ovi D. Pop
Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat joi, 8 octombrie, finalizarea plăților pentru nouă proiecte destinate modernizării stațiunilor balneare și balneoclimatice din România. Suma decontată depășește 6 milioane de lei, iar investițiile totale se ridică la peste 12 milioane de lei. Finanțările au fost acordate printr-o schemă de ajutor de minimis, pentru proiecte implementate în cinci județe. Autoritățile pregătesc modificarea programului și digitalizarea procedurilor de finanțare.
Peste 6 milioane de lei au fost decontate pentru modernizarea stațiunilor balneare din România
Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat că toate cererile de decontare aferente celor nouă proiecte finanțate prin Schema de ajutor de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice au fost achitate integral, valoarea totală a plăților fiind de 6.044.240,39 lei.
Proiectele au fost implementate în cinci județe, iar valoarea cumulată a investițiilor depășește 12 milioane de lei. Potrivit oficialului, mecanismul de finanțare presupune participarea financiară a beneficiarilor, întrucât sprijinul acordat de stat este limitat la jumătate din cheltuielile eligibile.
„În spatele acestor bani sunt investiții totale de peste 12 milioane de lei, pentru că statul poate acoperi cel mult 50% din cheltuielile eligibile”, a scris ministrul interimar pe Facebook.
Prin această schemă, autoritățile urmăresc dezvoltarea infrastructurii turistice și medicale din stațiunile balneare, prin susținerea investițiilor realizate de operatorii economici.
Fondurile au fost utilizate pentru echipamente medicale, piscine termale și modernizarea unităților de cazare
Investițiile finanțate prin program au vizat atât infrastructura destinată tratamentelor balneare, cât și îmbunătățirea condițiilor de cazare și a serviciilor oferite turiștilor și pacienților care utilizează bazele de tratament.
Potrivit informațiilor prezentate de Irineu Darău, fondurile au fost direcționate către achiziționarea de aparatură medicală pentru bazele de tratament și echipamente specializate pentru procedurile balneare.
De asemenea, proiectele au inclus modernizarea structurilor de cazare, amenajarea piscinelor cu ape termale și dezvoltarea infrastructurii necesare îmbunătățirii serviciilor. Printre cheltuielile susținute prin program se numără și cele destinate formării personalului.
Ministrul interimar a explicat că investițiile în infrastructură și pregătirea angajaților sunt necesare pentru dezvoltarea unor servicii turistice și de tratament adaptate cerințelor actuale.
Irineu Darău: România trebuie să valorifice resursele naturale prin investiții în turismul balnear
România dispune de resurse naturale utilizate în tratamentele balneare, inclusiv ape minerale, nămoluri și gaze terapeutice, însă dezvoltarea sectorului depinde și de modernizarea infrastructurii existente, a transmis ministrul interimar al Economiei.
„România are o resursă pe care puține țări europene o pot egala: ape minerale, nămoluri, gaze terapeutice și zeci de stațiuni balneare și balneoclimatice. Dar resursa naturală, singură, nu este suficientă”, spune Darău.
Oficialul consideră că valorificarea acestor resurse necesită investiții în modernizarea stațiunilor și dezvoltarea serviciilor la standarde europene, astfel încât turismul balnear să devină mai atractiv.
În același timp, ministrul a subliniat că efectele economice ale investițiilor nu ar trebui să se limiteze la operatorii hotelieri și la administratorii bazelor de tratament, ci să contribuie și la dezvoltarea comunităților în care funcționează aceste unități.
„Ele trebuie să se vadă în comunitățile locale: în locuri de muncă, în afaceri care cresc și în venituri care rămân acolo. Asta vrem să obținem prin astfel de programe: să transformăm avantajul natural al României într-un avantaj economic”, continuă ministrul interimar.
Schema de finanțare va fi modificată, iar procedurile pentru antreprenori vor fi digitalizate
Ministerul Economiei pregătește modificări ale schemei de ajutor de minimis pentru stațiunile balneare și balneoclimatice, cu scopul de a adapta condițiile de finanțare la necesitățile antreprenorilor care intenționează să realizeze investiții în acest sector.
Irineu Darău a anunțat că autoritățile lucrează și la digitalizarea integrală a procedurilor administrative aferente programului. Măsura urmărește reducerea documentației și a deplasărilor necesare pentru accesarea finanțărilor, precum și simplificarea procesului pentru solicitanți.
„Vom modifica schema astfel încât să răspundă mai bine nevoilor antreprenorilor și lucrăm la digitalizarea completă a procedurii – pentru mai puține drumuri la ghișeu, mai puțină birocrație și un proces mai simplu pentru cei care vor să investească”, a conchis Irineu Darău.
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