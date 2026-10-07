Un loc spectaculos din Bihor primește un nou statut. Pădurea Craiului, pe lista destinațiilor ecoturistice

Pădurea Craiului a primit recunoașterea de destinație ecoturistică și se alătură celorlalte șase destinații ecoturistice recunoscute din România. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Ministrul a precizat că semnarea documentului reprezintă un pas pentru dezvoltarea turistică a zonei și pentru valorificarea resurselor existente. Recunoașterea este valabilă pentru o perioadă de trei ani și vizează un areal din județul Bihor.

Zona inclusă în noua destinație ecoturistică cuprinde localitățile Măgești, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Bratca, Bulz, Remeți, Căbești și Roșia. Potrivit ministrului, documentul prin care Pădurea Craiului primește această recunoaștere a fost semnat recent.

Ministrul a explicat că recunoașterea nu reprezintă doar acordarea unei titulaturi, ci marchează existența unui model de dezvoltare în care natura, patrimoniul, comunitățile locale și economia sunt privite împreună.

„Pădurea Craiului devine destinație ecoturistică și se alătură astfel celorlalte șase destinații ecoturistice recunoscute din România. Este un pas bun și un exemplu despre cum putem valorifica mai bine ceea ce avem. Tocmai am semnat documentul prin care arealul din Bihor – care cuprinde localitățile Măgești, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Bratca, Bulz, Remeți, Căbești și Roșia – primește pentru următorii 3 ani recunoașterea de destinație ecoturistică”, a transmis Darău.

Potrivit declarațiilor sale, Pădurea Craiului evidențiază faptul că dezvoltarea unei destinații turistice presupune mai mult decât existența unor obiective și peisaje atractive. Administrarea zonei, infrastructura, serviciile turistice și promovarea sunt, de asemenea, elemente pe care ministrul le-a indicat ca fiind importante pentru dezvoltarea unei destinații.

Irineu Darău a arătat că această abordare trebuie să reprezinte una dintre direcțiile pentru turismul românesc. Potrivit acestuia, existența unor locuri atractive trebuie însoțită de dezvoltarea unor destinații care să fie competitive, recognoscibile și responsabile.

Ministrul a legat dezvoltarea turistică și de efectele pe care aceasta le poate avea asupra comunităților care găzduiesc astfel de destinații. În acest sens, el a menționat oportunitățile pentru antreprenorii locali, crearea de locuri de muncă și veniturile care rămân în comunitate.

„Nu este doar un titlu. Este recunoașterea unui model în care natura, patrimoniul, comunitățile locale și economia trebuie să se dezvolte împreună. Pădurea Craiului arată că o destinație turistică nu se construiește doar din frumusețea locului. Se construiește și prin administrare, infrastructură, servicii bune și promovare coerentă. Aceasta este direcția în care trebuie să mergem cu turismul românesc: să nu ne limităm la a spune că avem locuri frumoase, ci să construim în jurul lor destinații competitive, recognoscibile și responsabile”, a mai spus ministrul interimar.

Prin recunoașterea acordată Pădurii Craiului pentru următorii trei ani, arealul din Bihor intră astfel pe lista celor șapte destinații ecoturistice recunoscute din România, potrivit informațiilor transmise de ministru.

Irineu Darău a subliniat și legătura dintre numărul de turiști și oportunitățile economice disponibile în comunitățile locale. În perspectiva prezentată de ministru, dezvoltarea unei destinații turistice poate genera beneficii pentru antreprenorii din zonă și poate contribui la apariția unor noi locuri de muncă.