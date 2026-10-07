Finanțări de 7,55 milioane de euro pentru inovare digitală în România. Apelul este deschis până la 16 noiembrie. Ce domenii sunt vizate

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță deschiderea Apelului de Sprijin Financiar pentru Terțe Părți (FSTP), în valoare totală de 7,55 milioane de euro. Finanțările sunt destinate unor proiecte de inovare interregională dedicate transformării digitale în domeniile sănătății, energiei și mobilității, iar apelul este deschis până la 16 noiembrie 2026.

Entitățile din întreaga țară pot accesa finanțări de până la 2,2 milioane de euro pentru proiecte prin care soluțiile digitale pot fi dezvoltate de la etapa de prototip până la lansarea pe piață.

MEDAT este partener în proiectul european SYSTEMEU alături de Municipiul Cluj-Napoca și Asociația Cluster de Educație C-EDU. România participă în cadrul SYSTEMEU la nivel național, astfel încât orice companie, start-up, universitate, organizație de cercetare, autoritate publică sau organizație non-guvernamentală cu sediul în România poate face parte dintr-un consorțiu eligibil.

Consorțiile trebuie să includă și parteneri din celelalte patru regiuni participante la proiect, respectiv Bavaria, Castilla y León, Regiunea Norte și Cantonul Tuzla.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță deschiderea Apelului de Sprijin Financiar pentru Terțe Părți (FSTP), în valoare totală de 7,55 milioane de euro. Apelul finanțează proiecte de inovare interregională dedicate transformării digitale în sănătate, energie și mobilitate și este deschis până la 16 noiembrie 2026. Entitățile din întreaga țară pot accesa finanțări de până la 2,2 milioane de euro pentru proiecte care duc soluțiile digitale din faza de prototip până la lansarea pe piață. MEDAT este partener în proiectul european SYSTEMEU alături de Municipiul Cluj-Napoca și Asociația Cluster de Educație C-EDU. România participă în SYSTEMEU la nivel național, ceea ce înseamnă că orice companie, start-up, universitate, organizație de cercetare, autoritate publică sau organizație non-guvernamentală, cu sediul în România, poate face parte dintr-un consorțiu eligibil, alături de parteneri din celelalte patru regiuni ale proiectului (Bavaria, Castilla y León, Regiunea Norte și Cantonul Tuzla). Proiectele selectate vor dezvolta, testa și valida soluții digitale în condiții reale, pornind de la un nivel minim de maturitate tehnologică, de la un prototip funcțional, deja testat în condiții realiste și ajungând la o soluție finalizată și validată, pregătită pentru piață sau pentru o utilizare reală”, informează MEDAT.

Proiectele selectate în cadrul apelului vor dezvolta, testa și valida soluții digitale în condiții reale. Acestea vor porni de la un nivel minim de maturitate tehnologică, reprezentat de un prototip funcțional deja testat în condiții realiste, și vor ajunge la o soluție finalizată și validată, pregătită pentru piață sau pentru o utilizare reală.

Apelul vizează trei domenii. În domeniul sănătății sunt urmărite proiecte de sănătate digitală și tehnologii medicale, respectiv digital health și medtech.

În domeniul energiei sunt vizate rețele energetice descentralizate, curate și inteligente.

În domeniul mobilității sunt urmărite sisteme inteligente de transport și logistică.

În total, vor fi selectate între 5 și 8 proiecte, acestea fiind împărțite în trei praguri de finanțare.

Pentru proiectele mici, finanțarea poate ajunge până la 750.000 de euro.

Pentru proiectele de nivel mediu, finanțarea poate ajunge până la 1,1 milioane de euro. Acestea trebuie să fie dezvoltate de consorții formate din 3 până la 5 entități din cel puțin trei regiuni participante. În aceste consorții trebuie să fie inclusă obligatoriu cel puțin o organizație de cercetare și o companie.

Pentru proiectele emblematice, de tip flagship, finanțarea poate ajunge până la 2,2 milioane de euro. Aceste proiecte presupun consorții formate din 5 până la 8 entități din toate cele cinci regiuni SYSTEMEU și trebuie constituite după modelul Triple Helix. Consorțiile trebuie să reunească cel puțin o organizație de cercetare, o companie și o autoritate publică sau o organizație din sectorul public.

Ratele de finanțare ajung până la 100% în cazul start-upurilor și al organismelor publice, ONG-urilor și organizațiilor de cercetare.

Pentru IMM-uri, finanțarea poate acoperi până la 70% din proiect, în timp ce întreprinderile mari pot beneficia de o rată de finanțare de până la 50%.

Entitățile individuale pot participa la mai multe proiecte. Cu toate acestea, finanțarea totală primită pentru toate proiectele selectate în care entitatea respectivă face parte dintr-un consorțiu nu poate depăși 600.000 de euro, conform mecanismului de finanțare FSTP.

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 15 și 18 luni, iar implementarea este programată să înceapă în lunile februarie-martie 2027.

Toate informațiile despre apel și despre depunerea aplicației sunt disponibile pe portalul oficial FSTP. Pentru întrebări referitoare la apel, solicitanții pot contacta adresa de e-mail dedicată, helpdesk_opencall_systemeu@sce.de.

Pentru sprijinirea solicitanților în constituirea unor consorții interregionale care să îndeplinească criteriile de eligibilitate, proiectul SYSTEMEU oferă și acces la o bază de date online destinată facilitării stabilirii de parteneriate.

Prin platforma comunitară Open Hubs SYSTEMEU, candidații se pot înregistra, pot publica propuneri concrete de proiecte și pot vizualiza profilurile altor participanți înregistrați.

SYSTEMEU este un proiect finanțat prin Programul Horizon Europe, în cadrul componentei Ecosisteme Europene de Inovare. Proiectul se desfășoară în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2028 și are un buget total estimat la aproximativ 14,87 milioane de euro, în baza Acordului de Grant nr. 101161224.

Proiectul conectează universități, organizații de cercetare, companii, autorități publice și actori ai inovării din cinci regiuni europene: Bavaria din Germania, Nord-Vestul României, Castilla y León din Spania, Cantonul Tuzla din Bosnia și Herțegovina și Regiunea Norte din Portugalia.

Scopul SYSTEMEU este de a reduce decalajele teritoriale de inovare, de a consolida competitivitatea și de a accelera transformarea digitală în domeniile sănătății, energiei și mobilității.

În România, proiectul SYSTEMEU este implementat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Municipiul Cluj-Napoca și Asociația Cluster de Educație C-EDU.