Trei documente ANAF pe care le poți obține online. Ce poți solicita prin SPV fără să mergi la ghișeu

Adeverința de venit, cazierul fiscal și certificatul de atestare fiscală pot fi solicitate online de la ANAF, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), fără deplasarea contribuabilului la ghișeu. Documentele au roluri diferite și sunt eliberate pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale. Certificatul emis de ANAF nu trebuie însă confundat cu documentul referitor la impozitele și taxele locale, care este eliberat de primărie.

Cele trei documente ANAF pot fi obținute de contribuabilii care au un cont activ în Spațiul Privat Virtual, cererile fiind transmise direct prin platforma electronică a instituției. Pentru inițierea procedurii, utilizatorul trebuie să acceseze secțiunea „Solicitări/Eliberare documente” și să aleagă actul de care are nevoie.

După procesarea solicitării, documentele sunt transmise în secțiunea „Mesaje” a contului SPV. Acestea sunt furnizate sub forma unor fișiere PDF semnate electronic și pot fi descărcate de contribuabil. Potrivit informării ANAF, serviciul este gratuit.

Adeverința de venit certifică veniturile realizate de o persoană fizică într-un anumit an fiscal, în limita informațiilor aflate în evidențele ANAF. Datele utilizate pentru întocmirea documentului provin din declarațiile depuse de contribuabil, din declarațiile transmise de plătitorii de venituri sau de alți terți, precum și din deciziile de impunere emise de organul fiscal.

Documentul prezintă, astfel, informațiile fiscale disponibile pentru anul pentru care este făcută solicitarea. Adeverința de venit emisă de ANAF nu este echivalentă cu adeverința de salariu eliberată de angajator, întrucât aceasta din urmă poate conține alte informații și se poate referi la o perioadă diferită.

Pentru obținerea adeverinței, contribuabilul se autentifică în SPV, intră în secțiunea destinată eliberării documentelor, selectează adeverința de venit și completează cererea pentru anul fiscal dorit. După emitere, documentul poate fi descărcat din secțiunea „Mesaje”.

Modelele formularelor utilizate în această procedură au fost modificate prin Ordinul ANAF nr. 1.048/2024. Formularul 232 reprezintă adeverința de venit, în timp ce formularul 233 atestă că persoana fizică nu figurează înregistrată în evidența fiscală. Prin același ordin a fost eliminată și mențiunea referitoare la motivul pentru care este solicitată adeverința.

Cazierul fiscal este documentul care cuprinde informații referitoare la fapte sancționate contravențional sau penal potrivit legislației fiscale, contabile și vamale, precum și normelor privind disciplina financiară. În condițiile prevăzute de lege, în cazier pot apărea și date privind răspunderea solidară, răspunderea patrimonială sau inactivitatea fiscală.

Acest document nu indică însă dacă o persoană are sau nu datorii către ANAF. Pentru verificarea situației obligațiilor fiscale trebuie solicitat certificatul de atestare fiscală.

Cazierul poate fi cerut din SPV prin accesarea opțiunii „Solicitări/Eliberare documente/Certificat de cazier fiscal”. Contribuabilul selectează codul de identificare fiscală corespunzător – CNP, CIF sau CUI, după caz – și precizează motivul solicitării.

După emitere, certificatul este transmis în secțiunea „Mesaje”, în format PDF și cu semnătură electronică. ANAF oferă, de asemenea, un serviciu prin care poate fi verificată autenticitatea documentelor electronice eliberate prin Spațiul Privat Virtual.

Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF este întocmit pe baza datelor deținute de organul fiscal central. În document sunt înscrise obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare care se află în evidența instituției în vederea recuperării, potrivit prevederilor legale.

Simpla eliberare a certificatului nu înseamnă că solicitantul nu înregistrează datorii. Documentul are rolul de a consemna situația fiscală care rezultă din evidențele ANAF la momentul relevant pentru emiterea sa.

Pentru solicitarea certificatului, contribuabilul selectează din SPV opțiunea corespunzătoare eliberării acestui document, completează cererea și o transmite electronic. După procesare, certificatul este pus la dispoziție în secțiunea „Mesaje”.

Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF și certificatul fiscal eliberat de direcția locală de impozite și taxe sunt două documente distincte, deoarece provin de la autorități diferite și se bazează pe evidențe fiscale diferite.

Documentul ANAF privește obligațiile administrate de organul fiscal central. Certificatul eliberat de autoritatea locală reflectă situația din evidența organului fiscal local, inclusiv obligațiile aferente clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport. Prin urmare, un certificat ANAF care nu indică restanțe nu dovedește automat că persoana respectivă are achitate și taxele locale.

Atunci când, într-o anumită procedură, este solicitat certificatul fiscal local, contribuabilul trebuie să se adreseze organului fiscal local competent.

Și certificatul fiscal local poate fi obținut online, dacă administrația locală oferă un astfel de serviciu. De exemplu, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 2 permite solicitarea și descărcarea documentului prin propria platformă digitală, în secțiunea dedicată certificatelor fiscale. Procedura este separată de cea disponibilă prin SPV-ul ANAF.

În anumite situații, contribuabilul nu este obligat să obțină personal documentul fiscal pentru a-l depune ulterior la o instituție sau autoritate publică.

Potrivit precizărilor ANAF referitoare la articolul 69 din Codul de procedură fiscală, atunci când legislația impune prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverințe de venit sau a unui alt document privind situația fiscală pentru soluționarea unei cereri, instituția ori autoritatea publică trebuie să solicite documentul direct organului fiscal competent. În această situație, persoana fizică sau juridică nu mai are obligația de a-l depune personal.