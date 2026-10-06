Ai uitat să depui declarația fiscală? Ce se întâmplă dacă ANAF îți stabilește impozitul din oficiu

Contribuabilii care primesc de la ANAF o decizie de impunere din oficiu după ce nu au depus o declarație fiscală pot corecta situația prin depunerea documentului lipsă. Codul de procedură fiscală stabilește un termen de 60 de zile, calculat de la data comunicării deciziei. Depunerea declarației în acest interval poate duce la anularea deciziei de impunere din oficiu, însă nu înseamnă și dispariția obligației fiscale care rezultă din datele declarate.

Atunci când contribuabilul nu depune declarația de impunere în termenul prevăzut, ANAF poate stabili din oficiu obligațiile fiscale, folosind procedura de estimare prevăzută de legislația fiscală.

În procedura obișnuită, stabilirea din oficiu a obligațiilor nu se face imediat după expirarea termenului de declarare. Înaintea acestei măsuri, organul fiscal transmite contribuabilului o înștiințare privind depășirea termenului, iar impunerea din oficiu nu poate fi realizată înainte de împlinirea unui interval de 15 zile de la această notificare.

Regula referitoare la această etapă prealabilă nu se mai aplică însă după începerea inspecției fiscale în cazul obligațiilor care nu au fost declarate.

Pentru contribuabil, data esențială este cea la care decizia de impunere din oficiu a fost comunicată, deoarece din acel moment începe să curgă termenul în care poate fi depusă declarația fiscală lipsă.

Modelul oficial al deciziei precizează că, dacă declarația aferentă obligațiilor stabilite din oficiu este depusă în termen de 60 de zile de la comunicarea documentului, decizia de impunere din oficiu este anulată.

Contribuabilul trebuie, prin urmare, să verifice cu atenție atât obligația fiscală menționată în decizia primită, cât și perioada fiscală pentru care aceasta a fost stabilită. Declarația depusă ulterior trebuie să corespundă exact obligației și perioadei înscrise în documentul transmis de ANAF.

Anularea unei decizii de impunere din oficiu trebuie diferențiată de anularea obligației fiscale propriu-zise, deoarece cele două situații nu produc aceleași efecte pentru contribuabil.

Suma stabilită inițial de ANAF este rezultatul unei estimări făcute în lipsa declarației fiscale. După depunerea documentului, obligația fiscală este determinată în funcție de informațiile declarate de contribuabil și de regulile fiscale aplicabile veniturilor sau operațiunilor respective.

Astfel, anularea deciziei elimină impunerea realizată din oficiu, nu și eventualul impozit care rezultă din declarația fiscală depusă ulterior.

Termenul de 60 de zile acordat pentru depunerea declarației nu reprezintă nici o amânare generală a obligației de plată. Potrivit modelului deciziei, documentul transmis contribuabilului constituie înștiințare de plată și produce efecte începând de la data comunicării.

Procedura de contestare a deciziei are un termen distinct de cel acordat pentru depunerea declarației fiscale care lipsește, iar cele două intervale nu trebuie confundate.

Modelul oficial al documentului menționează un termen de 45 de zile de la comunicare pentru contestarea deciziei. Acest interval are un scop diferit de termenul de 60 de zile în care contribuabilul poate depune declarația aferentă obligațiilor stabilite din oficiu.

Persoana care primește un asemenea document trebuie, înainte de toate, să identifice exact tipul deciziei și motivul pentru care aceasta a fost emisă. Procedura privind depunerea declarației în termen de 60 de zile se aplică deciziilor de impunere din oficiu emise ca urmare a nedepunerii declarației fiscale și nu tuturor deciziilor prin care ANAF stabilește obligații fiscale suplimentare.