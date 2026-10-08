Comisia Europeană lansează o nouă ediție „Lider European” în România. Elevii de liceu își pot transforma ideile în proiecte reale

Reprezentanța Comisiei Europene în România dă startul celei de-a XVI-a ediții a concursului național „Lider European”, adresat elevilor de liceu și profesorilor coordonatori. Competiția oferă tinerilor oportunitatea de a rezolva probleme reale din comunitate prin proiecte concrete, sprijinind spiritul de inițiativă și leadershipul. Vezi mai jos care este calendarul complet al concursului din acest an.

Reprezentanța Comisiei Europene în România a dat startul celei de-a șaisprezecea ediții a concursului național „Lider European”, un proiect organizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Inițiativa adresează o invitație deschisă tuturor elevilor de liceu din țară, încurajându-i să își transforme ideile inovatoare și dorința de implicare în proiecte cu impact direct asupra comunităților în care trăiesc. Participarea la această competiție este complet gratuită pentru toți tinerii interesați.

Oficialii europeni subliniază importanța sprijinirii tinerilor pentru a deveni lideri activi în societate și pentru a rezolva problemele locale concrete.

„Tinerilor li se spune adesea că vor schimba lumea într-o zi. «Lider European» le propune să înceapă acum: să găsească o problemă din comunitatea lor, să adune oameni în jurul ei și să o rezolve. Peste 2.500 de parteneri și voluntari li s-au alăturat în 2025. Așa arată Europa pe care o construim împreună”, spune Mara Roman, șefa interimară a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Competiția se adresează elevilor din clasele IX–XII, care sunt invitați să formeze echipe alcătuite din câte patru membri, desfășurându-și activitatea sub îndrumarea directă a unui profesor coordonator. Inițiativele propuse pot aborda domenii diverse, de la probleme sociale, educaționale și de mediu, până la proiecte culturale sau economice.

De asemenea, tinerii au libertatea de a veni cu idei complet noi pentru școala, cartierul sau orașul lor, ori pentru o comunitate formată în jurul unei nevoi comune. Proiectele trebuie să pornească de la realitățile concrete pe care elevii le cunosc și să fie susținute de dorința lor de implicare civică.

În cadrul acestui demers, liceenii cercetează și documentează temele alese, construiesc planuri solide, identifică resursele necesare și atrag parteneri locali. Prin argumentarea alegerilor lor, participanții învață să convingă și alți oameni să li se alăture. Astfel, ideile elevilor devin inițiative valoroase care reușesc să mobilizeze profesori, instituții, companii și voluntari din întreaga societate.

Interesul pentru această competiție a crescut considerabil de la an la an. La ediția anterioară din 2025, peste 2.000 de elevi și cadre didactice au luat parte la întâlnirea online de informare, iar peste 300 de echipe s-au înscris oficial în întrecere.

Lansată după aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, competiția își propune să dezvolte gândirea critică, spiritul antreprenorial, creativitatea și capacitatea de comunicare a tinerilor, inspirându-se din valorile europene pentru a produce schimbări pozitive la nivel local.

Cadrele didactice și elevii se pot înscrie până miercuri, 14 octombrie, la întâlnirea online de informare și pregătire, care va avea loc pe 15 octombrie, începând cu ora 10:00.

Perioada destinată înscrierii echipelor și pregătirii proiectelor este cuprinsă între 16 octombrie și 5 noiembrie, urmând ca pe 23 noiembrie să fie anunțate echipele calificate în faza finală.

Marea finală se va desfășura pe 4 decembrie la Casa Europa, sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România din București, unde finaliștii își vor susține proiectele în fața juriului, evenimentul încheindu-se cu festivitatea de premiere.