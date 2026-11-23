Pensionarii au dat statul în judecată după ce au contestat rezultatele marii recalculări a pensiilor. Aproximativ 60.000 de seniori au ajuns în instanță, nemulțumiți de modul în care le-au fost stabilite drepturile.

Dintre procesele încheiate până acum, circa 6.000 au fost câștigate de pensionari, potrivit șefei Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Robu.

Marea recalculare a pensiilor a fost realizată în baza Legii nr. 360/2023. Procesul a presupus verificarea și recalcularea unui număr foarte mare de dosare. O parte dintre beneficiari au contestat rezultatele și au solicitat instanțelor să le facă dreptate.

Potrivit conducerii CNPP, aproximativ 60.000 de pensionari au deschis procese după intrarea în vigoare a noii legi. Dintre acestea, cele mai multe sunt încă pe rolul instanțelor.

Valentina Robu a prezentat situația litigiilor și rezultatele obținute până în prezent de pensionarii care au contestat deciziile caselor de pensii.

„De la intrarea Legii 360 avem circa 60.000 de de procese. Nu putem bloca accesul în justiție al pensionarilor. (…) Respectăm deciziile pensionarilor, dar haideți să facem și un mic calcul. Avem așa, 4.000.700 de de pensionari. Din aceste 60.000 de litigii avem 40.000 încă pe rol, da? Și undeva la 20.000, care s-au finalizat, au trecut de fond și de Curtea de Apel. Din aceste 20.000 avem 6.000 în favoarea pensionarului. Haideți să vedem ce reprezintă 60.00 la 4.000.700 de beneficiari. Ce reprezintă? Îmi reprezintă un 0,0009. Așa este, nu și-au permis. Să știți că analizăm cu atenție acest aspect, am avut o discuție cu colegii mei și am transmis și colegilor în teritoriu că vom face o analiză a tuturor sentințelor și vedem să observăm care sunt situațiile care au determinat, nu știu, o majoritate ca și câștig în instanță. Vom reanaliza un pic și vom face o o notă tehnică, cu o interpretare corectă”, a mai spus Robu.

Din datele prezentate de șefa CNPP, aproximativ 40.000 de litigii sunt încă în desfășurare. Alte 20.000 au fost soluționate după parcurgerea etapelor judiciare. Dintre acestea, în jur de 6.000 de hotărâri au fost favorabile pensionarilor.

Printre motivele invocate în instanță se numără nerecunoașterea adeverințelor de grupă de muncă și a perioadelor lucrate în condiții speciale. Unii pensionari au contestat și faptul că pensiile nu ar fi fost indexate timp de doi ani consecutivi.

Șefa CNPP a precizat că instituțiile responsabile vor interveni după pronunțarea hotărârilor definitive. Casele teritoriale de pensii vor corecta eventualele erori constatate de instanțe. Pensionarii vor primi și diferențele de bani care li se cuvin.

Valentina Robu a explicat că analiza litigiilor va permite identificarea problemelor care au dus la pronunțarea unor hotărâri favorabile beneficiarilor. CNPP intenționează să examineze sentințele și să stabilească dacă există interpretări ale legislației care trebuie clarificate.

Șefa Casei Naționale de Pensii Publice a comentat și raportul Curții de Conturi, care a semnalat discordanțe privind aproximativ 2,2 milioane de pensii. Valentina Robu a respins interpretarea potrivit căreia toate aceste dosare ar fi fost calculate greșit.

„Cifra vehiculată de 2,2 milioane nu reflectă faptul că 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit. Nu, este un raport al Curții de Conturi care reflectă anumite discordanțe, dar și extrapolări pe eșantioane de beneficiari. Casa Națională de Pensii este auditată de Curtea de Conturi în fiecare an. Avem și celelalte rapoarte în care se fac aceste verificări și aceste extrapolări. De fiecare dată când avem o misiune din partea Curții de Conturi, ni se lasă măsuri de extindere și aceste lucruri se fac de fiecare dată cu atenție, cu implicarea întregului colectiv din cadrul caselor teritoriale de pensii”, a declarat șefa CNPP.

Potrivit acesteia, rezultatele controalelor trebuie interpretate ținând cont de modul în care au fost realizate verificările. Raportul Curții de Conturi include neconcordanțe și extrapolări pornind de la eșantioane de beneficiari. Aceste date nu înseamnă automat că toate cele 2,2 milioane de pensii au fost stabilite greșit.

Valentina Robu a explicat că volumul mare de muncă și deficitul de personal au îngreunat procesul de recalculare. Aproximativ cinci milioane de dosare au trebuit analizate, în timp ce angajații caselor de pensii au continuat să gestioneze și activitatea curentă.

Șefa CNPP a precizat că dosarele sunt verificate permanent de mai multe structuri de control. Printre acestea se numără Corpul de control al Ministerului Muncii, Corpul de control al premierului și structura de control intern a Casei Naționale de Pensii.

„Casele de pensii sunt verificate atât de Corpul de control al Ministrului Muncii, de Corpul de control al premierului, de Corpul de control intern al Casei Naționale, astfel că aceste dosare sunt într-o continuă verificare. Dacă se găsesc anumite erori, acestea se corectează și de fiecare dată se restituie sumele către pensionari. De la data, de când s-a ivit acea eroare de calcul sau de interpretare, că nu sunt doar erori de calcul, sunt și erori de interpretare. Oamenii care au lucrat și la mare recalculare au trebuit să țină cont și de activitatea curentă. A fost așa, o activitate în plus care a necesitat un ritm mult mai alert. Nu puteai să să stai și să analizezi și să acorzi un timp, un timp care ar fi trebuit să fie mult mai îndelungat pentru analiza unui dosar. Pentru că să nu uităm că într-un dosar avem activitatea unor persoane care se întinde și poate și pe o perioadă de 40 de ani. Îți trebuie atenție și trebuie să te adaptezi în cei 40 de ani”, a explicat Valentina Robu.

Un alt factor care a afectat activitatea caselor de pensii a fost plecarea angajaților cu experiență. Șefa CNPP a menționat că, în februarie 2025, aproximativ 500 de persoane au părăsit sistemul.

Plecările au avut loc în contextul modificărilor care au vizat cumulul pensiei cu salariul. Printre cei care au ieșit din sistem s-au numărat angajați pregătiți, care lucrau în direcțiile de specialitate.