Tichete și vouchere pentru sport destinate copiilor. Ce sume pot primi juniorii în România și care sunt condițiile

Copiii și juniorii pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar pentru activități sportive, însă accesul la aceste sume depinde de programul în cadrul căruia sunt acordate. În România există scheme stabilite prin legislația națională, dar și programe finanțate de primării sau inițiative derulate de asociații, iar valoarea sprijinului poate varia semnificativ.

Un mecanism important este cel al tichetelor de sportiv, prevăzut în Legea educației fizice și sportului. Aplicarea acestei prevederi este stabilită începând cu 1 ianuarie 2027, iar copiii și juniorii legitimați la structuri sportive și care practică sportul organizat în vederea participării la pregătire și competiții oficiale sunt considerați sportivi de performanță. Fiecare beneficiar va avea dreptul la un tichet de sportiv pe lună, în valoare de 150 de lei.

Tichetul va putea fi utilizat pe teritoriul României pentru achiziționarea de articole și echipamente sportive specifice disciplinei practicate, pentru transport între localități, suplimente nutritive sau recuperare medicală. Tichetul va avea o perioadă de valabilitate de un an de la emitere și nu va înlocui alte forme de venit acordate de structurile sportive.

O altă măsură cunoscută este voucherul de 300 de lei introdus prin OUG nr. 157/2020 pentru încurajarea copiilor să practice sport de performanță. Programul respectiv a fost destinat copiilor născuți între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2014 care nu mai fuseseră legitimați la un club sportiv și se legitimau pentru prima dată în perioada stabilită de actul normativ. Voucherul era destinat achiziționării de echipamente sportive.

Ajutorul era finanțat de la bugetul de stat prin Ministerul Tineretului și Sportului, distribuit prin direcțiile județene pentru sport și tineret și cluburile sportive. Voucherul avea o valoare de 300 de lei, era netransmisibil și avea o valabilitate de șase luni de la tipărire. Programul a fost însă conceput pentru anul 2020 și nu trebuie confundat cu mecanismul tichetelor de sportiv prevăzut pentru 2027.

Un exemplu de program local aflat în derulare în 2026 este cel din Brașov. Prin programul „Sănătate prin Sport pentru Copii”, elevii cu domiciliul în municipiu și înscriși la cursurile cu frecvență ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară aprobată pentru municipiu pot primi un voucher sportiv de 150 de lei pe lună. Programul este finanțat din bugetul local, prin Direcția de Asistență Socială Brașov.

În septembrie 2026 erau declarate eligibile 17 cluburi sportive, cu discipline care includ fotbal, baschet, handbal, volei, natație, schi, patinaj, hochei, arte marțiale, judo, dans sportiv, scrimă, polo, gimnastică și șah.

Programul se adresează elevilor începând de la clasa pregătitoare și până la finalizarea liceului, cu domiciliul stabil în municipiul Brașov și înscriși într-o unitate de învățământ. Voucherul poate fi utilizat exclusiv în cadrul structurilor sportive eligibile care își desfășoară activitatea în Brașov.

„Beneficiază de voucher sportiv în cuantum de 150 de lei/lună elevii cu domiciliul în municipiul Brașov, înscriși la cursurile cu frecvență ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară aprobată pentru municipiul Brașov și care desfășoară activități sportive la cluburile declarate eligibile în cadrul Programului. Important! Sunt eligibili doar elevii cu domiciliul în municipiul Brașov care desfășoară activitate sportivă la un club declarat eligibil în cadrul programului și afiliat furnizorului de vouchere. Lista cluburilor eligibile poate fi consultată mai jos. Programul se derulează pe toată perioada anului calendaristic, în limita bugetului aprobat. În situația în care numărul cererilor eligibile depășește fondurile disponibile, se aplică ordinea cronologică a depunerii pentru cererile conforme”, informează autoritățile locale.

La Cluj-Napoca, municipalitatea a stabilit pentru anul școlar 2025-2026 acordarea unei sume de 700 de lei pe elev pe an școlar pentru susținerea activităților sportive ale elevilor din clasa a III-a din învățământul preuniversitar de stat.

În martie 2026, Consiliul Local a aprobat un mecanism similar pentru elevii din clasa a III-a înscriși la unități de învățământ preuniversitar particular, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în municipiu. Și în acest caz, sprijinul este de 700 de lei pe elev, destinat practicării activităților sportive.

Prin urmare, suma de 700 de lei nu reprezintă un voucher național disponibil tuturor copiilor, ci un sprijin local acordat în baza unor criterii stabilite de municipalitatea din Cluj-Napoca.

Un alt exemplu important este proiectul „Sport pentru fiecare” al Sectorului 1 din București. Programul a oferit elevilor din grădinițele, școlile și liceele de stat vouchere de 250 de lei pe lună, iar bugetul total aprobat pentru proiect a fost de 12 milioane de lei. Beneficiarii trebuiau să fie înscriși în învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 și la o structură sportivă afiliată unei federații sportive naționale. Structura trebuia, de asemenea, să desfășoare activități în baze sportive proprii sau aflate în folosință în Sectorul 1.

Voucherele puteau fi folosite pentru plata abonamentului, cotizației lunare sau taxelor aferente practicării unei discipline sportive. Nu erau transmisibile și puteau fi utilizate exclusiv la structurile sportive incluse în program.

Programul „Sport pentru fiecare” s-a încheiat însă la finalul lunii iulie 2026. Primăria Sectorului 1 a anunțat pentru anul școlar 2026-2027 trecerea la programul „Sport în școli”, prin care copiii beneficiază de activități sportive gratuite organizate în sălile unităților de învățământ, după orele de curs. Primaria Sectorului 1

„La finalul lunii iulie s-a încheiat Programul „Sport pentru fiecare”, prin care aproximativ 50.000 de elevi din Sectorul 1 au beneficiat de sprijin pentru practicarea sportului. Începând cu anul școlar 2026–2027, copiii vor avea în continuare acces la activități sportive gratuite, prin Programul „Sport în școli”. Prin noul program, sălile de sport ale școlilor vor putea fi folosite după ore pentru antrenamente, organizate de cluburi sportive. Fiecare școală va încheia protocoale cu cluburile sportive, care vor organiza activitățile și vor asigura antrenorii și specialiștii necesari. Antrenamentele vor avea loc după programul școlar, în cel puțin două zile pe săptămână, câte două ore pentru fiecare disciplină sportivă. În funcție de disponibilitatea școlilor și a cluburilor, activitățile vor putea fi organizate și în weekend sau în vacanțele școlare. Elevii vor putea alege dintre mai multe sporturi, în funcție de oferta disponibilă în fiecare școală. Printre acestea se numără fotbal, baschet, handbal, volei, atletism, înot, tenis de masă, judo, karate și șah. Pentru copii, asta înseamnă acces gratuit la sport, aproape de casă și după orele de curs. Pentru părinți, înseamnă activități sportive organizate fără costuri. Programul „Sport pentru fiecare” a fost derulat în anii școlari 2024–2025 și 2025–2026. Pentru implementarea sa, Primăria Sectorului 1 a alocat 12 milioane de lei din bugetul local, iar elevii eligibili au primit vouchere sportive în valoare de 250 de lei”, informează Primăria Sectorului 1.

La rândul lui, Sectorul 2 al Capitalei a introdus proiectul „Dăruim speranță pentru performanță în sport”. Programul prevede acordarea unor vouchere pentru sport destinate antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar de stat, în limita locurilor disponibile și a bugetului alocat.

Valoarea voucherului este de 250 de lei pe beneficiar pe lună, iar banii pot fi utilizați pentru plata abonamentului, cotizației lunare sau taxelor necesare practicării unei discipline sportive în cadrul structurilor sportive partenere. În 2024, programul s-a desfășurat în 73 de unități de învățământ și a avut aproximativ 3.500 de beneficiari, fiind acordate 41.278 de vouchere.

„Considerăm că educația și sportul merg mână în mână atunci când vine vorba despre formarea unei generații sănătoase, echilibrate și motivate să atingă performanța. Prin proiectul „Dăruim speranță pentru performanță în sport”, susținem activ elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Programul are ca scop încurajarea mișcării, dezvoltarea armonioasă și descoperirea talentelor sportive încă din primii ani de școală. Prin parteneriatul dintre autoritatea publică locală, unități de învățământ, cluburi sportive și părinți reușim să construim o comunitate care pune sănătatea și performanța copiilor pe primul loc”, subliniază autoritățile din Sectorul 2.

Există și inițiative private sau asociative. De exemplu, Asociația Tabere cu Suflet derulează un sistem de carduri și vouchere destinat promovării unui stil de viață activ. Asociația oferă vouchere de performanță copiilor care obțin rezultate la competiții sportive, acestea putând fi utilizate pentru activități precum weekenduri sportive, tabere, antrenamente sau alte activități organizate de asociație.

În cadrul sistemului „Fii Activ!”, voucherele pot avea valori nominale de 50, 100 sau 500 de lei, pot reprezenta reduceri de 10%-20% sau pot acoperi integral o activitate.

Astfel, pentru părinți este importantă diferența dintre tichetul de sportiv prevăzut la nivel național pentru 2027, programele locale finanțate de primării și voucherele oferite de cluburi sau asociații. Valorile pot varia de la 150 de lei lunar în programele locale din Brașov până la 700 de lei pe an în cazul schemei aplicate la Cluj-Napoca, în timp ce inițiativele private pot avea propriile valori și condiții