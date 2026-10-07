România și SUA, parteneriat extins în educație prin programul FLEX. Zeci de elevi români vor putea locui și învăța în America în anul școlar 2027-2028

Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează prin extinderea semnificativă a programului educațional FLEX. Președintele Nicușor Dan a anunțat o creștere considerabilă a numărului de burse, oferindu-le unui număr de până la 70 de liceeni români ocazia de a studia în SUA în anul școlar 2027-2028, în timp ce elevi americani vor veni în școlile din România.

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat miercuri, 7 octombrie, că un parteneriat strategic solid presupune proiecte de succes în multiple domenii, cu un impact pozitiv direct asupra cetățenilor. Șeful statului a arătat că relația dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează continuu, inclusiv în sfera educației, prin inițiative de succes precum programele Future Leaders Exchange (FLEX Global și FLEX Global Abroad).

Astfel, prin intermediul acestui program internațional destinat liceenilor, până la 70 de elevi români vor avea ocazia să locuiască la familii americane și să studieze în unități de învățământ din SUA în anul școlar 2027-2028.

De asemenea, până la 20 de elevi americani vor veni să învețe în România. Președintele a punctat că această schimbare reprezintă o creștere semnificativă a numărului de burse oferite tinerilor români, comparativ cu anul precedent, când doar 20 de liceeni au beneficiat de această oportunitate.

Nicușor Dan a evidențiat că experiența oferită de programul FLEX depășește sfera beneficiilor strict academice. Conform declarațiilor sale, după revenirea în țară, liceenii continuă să se implice activ în școlile și comunitățile lor prin proiecte educaționale și acțiuni de voluntariat, punând în practică cunoștințele și experiențele acumulate în cultura americană.

Programele sunt cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din România alături de Departamentul de Stat al SUA și sunt administrate de American Councils for International Education (ACIE).

Tinerii români își pot depune deja aplicațiile pentru procesul de selecție. În plus, președintele a precizat că a avut o întrevedere productivă cu conducerea ACIE, reprezentată de Lisa Choate și Carter Johnson, axată pe sprijinirea concretă a tinerilor.

„Un parteneriat strategic solid înseamnă colaborări și proiecte comune de succes în multiple domenii, care au un impact pozitiv pentru oameni. Relația României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în sfera educației, prin inițiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global și FLEX Global Abroad. Prin intermediul FLEX, unul dintre cele mai competitive programe internaționale pentru liceeni, până la 70 de elevi români vor locui împreună cu o familie americană și vor putea studia, în anul școlar 2027-2028, în unități de învățământ din SUA, și, în același timp, până la 20 elevi americani vor putea veni să studieze în România. Este o creștere semnificativă de burse pentru tinerii români față de anul trecut, când de această oportunitate s-au putut bucura 20 de liceeni români. Experiența FLEX nu aduce doar beneficii academice. După revenirea în România, liceenii rămân implicați în școlile și comunitățile lor locale prin activități de voluntariat, prin diverse proiecte educaționale, valorificând astfel competențele și ceea ce au asimilat din interacțiunile pe care le-au avut în societatea și cultura americană. Bursele pentru programele FLEX Global și FLEX Abroad Global sunt cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din România și Departamentul de Stat al SUA și administrate de American Councils for International Education (ACIE), iar tinerii români pot începe să-și depună aplicațiile, care ulterior vor intra într-un proces de selecție. În acest context, mă bucur că am avut la începutul acestei săptămâni o discuție productivă cu doamna Lisa Choate, Președinte ACIE și domnul Carter Johnson, Director regional ACIE despre educație și despre cum îi putem sprijini concret pe tinerii români în a-și dezvolta multiple competențe”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Programul Future Leaders Exchange (FLEX) este o inițiativă educațională de prestigiu finanțată de Departamentul de Stat al SUA și cofinanțată în România de Ministerul Educației și Cercetării, fiind administrată la nivel internațional de American Councils for International Education (ACIE). Proiectul funcționează pe bază de reciprocitate prin două componente distincte: FLEX Global și FLEX Global Abroad.

Componenta FLEX Global este adresată elevilor de liceu din România (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a) care doresc să studieze timp de un an școlar complet într-un liceu din Statele Unite ale Americii. Selecția este bazată exclusiv pe merit, iar participarea este integral gratuită.

Bursa acoperă costurile de transport internațional, cazarea la o familie-gazdă americană selectată riguros, înscrierea la un liceu public american, o alocație lunară de buzunar, servicii de orientare culturală și asigurare medicală completă.

Pe lângă componenta academică, participanții iau parte la activități de voluntariat și leadership în comunitățile locale. La întoarcerea în țară, elevii români devin parte dintr-o rețea globală de peste 30.000 de alumni și se implică activ în proiecte civice și educaționale în comunitățile lor.

La început, programul era finanțat integral de Departamentul de Stat al SUA. Începând cu noile acorduri, finanțarea este împărțită în mod egal (50% – 50%) între România și Statele Unite.

Bursa este una de tip full scholarship (bursă integrală). Ea acoperă toate costurile majore: transportul internațional, cazarea și masa în cadrul familiei gazdă, înscrierea la liceul american, asigurarea medicală și o alocație lunară de buzunar pentru elevi (vezi aici detalii).

Componenta FLEX Global Abroad aduce tineri americani cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani să studieze și să locuiască în România timp de un an. Aceștia sunt cazați la familii-gazdă românești, sunt înscriși în licee locale (în special din București) și urmează cursuri intensive de limba română.

Elevii americani acționează ca ambasadori culturali ai SUA, participând la activități comunitare și promovând schimbul intercultural direct cu elevii și profesorii din România.